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O
Odysseus : Meşhur Yunan kahramanı. İthaka kralı. Laertes ile Antikleia'nın oğlu. Çok zeki bir adamdı, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yendi. Penelope ile evlendiği sıralarda Troia savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürdü ancak savaşa gitmek zorunda kaldı. Tahta at fikride Odysseus'a aitti. Zeka tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman Poseidon'un kinini kazandığından Troia dönüşü başına bir çok belalar gelmişti.
Oegipan'lar : Dionysos'un peşinden giden sivri kulaklı varlıklar.
Oiagros : Thrakia kralı ve Orpheus'un babası. İlham perilerinden Kalliope ile evlendi ve Orpheus doğdu.
Oidipus : Thebai kralı Laios ile İokaste'nin oğlu. Bilmeden babasını öldürdü ve özannesi ile evlendi.
Oileus : Lokrisli Aias (Ajax)'ın babası
Oineus : Aitolia'da Kalydon kralı. Dionyssos'a hizmette kusur etmediği için şarap tanrısı üzüm suyuna bu kralın adını verdi.
Oinomaos : Ares ile Harpinna'nın oğlu, Pisa kralı. Steroria ile evlenmiş, Hippodameia adında güzel bir kızı olmuştu.
Oinone : Kebren(Değirmendere) ırmağının tanrısının kızı. Paris bukızı sevmişti ancak Aphrodite ona Helene'nin aşkını aşılayınca bu peri kızını terk etti. Buna rağmen Troia savaşı sonunda Paris ağır yaralandığında sevdiğinin yanına koştu ve onu iyileştirmeye çalıştı ama elinden bir şey gelmedi ve Paris öldü. Bunun üzerine Oinone kendini öldürdü.
Oinopion : Dionysos ile Ariane'in oğlu, sakız adası kralı idi.
Oinotrop'lar : Delos kralı Anios'un kızlarınaverilen ad. Dionysos bu kızlara neye dokunurlarsa şarap yapma gücünü vermişti. Agememnon bu meziyetleri için kızları kaçırmaya kalkışınca kızları birer güvercine çevirdi.
Oinotros : Lykaon'un oğullarından birinin adı.
Oionos : Alkmene'nin yeğeni.
Okeanid'ler : Okeanos'un kızları. Kaynak dere ve akarsu tanrıçaları.
Okeanos : Uranos ile Gaia'nın oğlu. Denizlerin ve suyun sembolü.
Okhimos : Helios ile Rodus perilerinden birinin oğlu.
Okyrrhoe : Samos perilerinden.Khesias ile Imbrasos ırmağının kızı. Apollon bu kızı sevdiği gemici Pompilos'tan kaçırıp gemicinin teknesinide kayalarda parçaladı.
Olympos : Thessalai'da ki tanrılar dağı.
Omphale : Lydia'nın efsanevi kraliçesi. Herakles ile olan aşkı ile ün salmıştı. Yunanistan'ın rakipsiz kahramanı bu eşsiz güzel karşısında her şeyi unuttu. Kraliçe onu bir köle gibi kullanıyor aşkını sömürüyordu.
Oneiros : Rüya Agamemnon'u aldatmak için Zeus tarafından gönderilen uyku cini.
Onkos : Apollon'un oğlu, Arkadia'da kurduğu bir şehre adını verdi.
Opheltes : Nemea kralı Lykurgos ile Eurydike'nin oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldürüldü.
Ophieus : Messaniaların kör tanrısına verdikleri ad.
Ophion : Titanlardan biri. Kronos ve Rhea dan önce karısı Eurynome ile birlikte göklerde krallık ediyordu ancak Kronos onu yenip Tartaros'a attı.
Ophioneus : Messania'lı meşhur kahin.
Oread'lar : Dağ perilerine verilen ad.
Oreithyia : Boreas'ın karısı. Kalais ve Zetes adlı iki çocuk doğurdu.
Orestes : Agamemnon ile Klytemenestra'nın oğlu. Babasını öldüren annesi ile sevgilisinden intikam aldı.
Orion : Bolotia'nın ünlü kahramanı. Dev gibi bir vücudu güzel bir yüzü vardı. Poseidon ile Euriale'nin oğlu idi.
Orkos : Hades'in latince adı
Orpheus : Thrakia kralı Oiagros'un oğlu ve Yunanlıların efsanevi şairi.
Orthia : Artemis'in lakabı
Orthopolis : Demeter'in büyüttüğü bir kral çocuğu.
Orthron : Bir çok başı ve yılan gibi bir vücudu olan Geryon'un köpeği Herakles tarafından öldürüldü.
Otos : Aloadlardan biri, Ephialtes'in kardeşi.
Otreus : Dymas'ın oğlu Phyrigia kralı.
Ortygia : Leto'nun kızkardeşi. Kendisine aşık olan Zeus'tan kaçtığı için baş tanrı onu bıldırcına çevirdi.
Otrynteus : Anadoluda Tmolus (Bozdağı) eteklerindeki bir kasabanın kralı. Nais adlı bir peri kızıyla evlendi. İpsition adında bir oğlu oldu.
Oegipan'lar : Dionysos'un peşinden giden sivri kulaklı varlıklar.
Oiagros : Thrakia kralı ve Orpheus'un babası. İlham perilerinden Kalliope ile evlendi ve Orpheus doğdu.
Oidipus : Thebai kralı Laios ile İokaste'nin oğlu. Bilmeden babasını öldürdü ve özannesi ile evlendi.
Oileus : Lokrisli Aias (Ajax)'ın babası
Oineus : Aitolia'da Kalydon kralı. Dionyssos'a hizmette kusur etmediği için şarap tanrısı üzüm suyuna bu kralın adını verdi.
Oinomaos : Ares ile Harpinna'nın oğlu, Pisa kralı. Steroria ile evlenmiş, Hippodameia adında güzel bir kızı olmuştu.
Oinone : Kebren(Değirmendere) ırmağının tanrısının kızı. Paris bukızı sevmişti ancak Aphrodite ona Helene'nin aşkını aşılayınca bu peri kızını terk etti. Buna rağmen Troia savaşı sonunda Paris ağır yaralandığında sevdiğinin yanına koştu ve onu iyileştirmeye çalıştı ama elinden bir şey gelmedi ve Paris öldü. Bunun üzerine Oinone kendini öldürdü.
Oinopion : Dionysos ile Ariane'in oğlu, sakız adası kralı idi.
Oinotrop'lar : Delos kralı Anios'un kızlarınaverilen ad. Dionysos bu kızlara neye dokunurlarsa şarap yapma gücünü vermişti. Agememnon bu meziyetleri için kızları kaçırmaya kalkışınca kızları birer güvercine çevirdi.
Oinotros : Lykaon'un oğullarından birinin adı.
Oionos : Alkmene'nin yeğeni.
Okeanid'ler : Okeanos'un kızları. Kaynak dere ve akarsu tanrıçaları.
Okeanos : Uranos ile Gaia'nın oğlu. Denizlerin ve suyun sembolü.
Okhimos : Helios ile Rodus perilerinden birinin oğlu.
Okyrrhoe : Samos perilerinden.Khesias ile Imbrasos ırmağının kızı. Apollon bu kızı sevdiği gemici Pompilos'tan kaçırıp gemicinin teknesinide kayalarda parçaladı.
Olympos : Thessalai'da ki tanrılar dağı.
Omphale : Lydia'nın efsanevi kraliçesi. Herakles ile olan aşkı ile ün salmıştı. Yunanistan'ın rakipsiz kahramanı bu eşsiz güzel karşısında her şeyi unuttu. Kraliçe onu bir köle gibi kullanıyor aşkını sömürüyordu.
Oneiros : Rüya Agamemnon'u aldatmak için Zeus tarafından gönderilen uyku cini.
Onkos : Apollon'un oğlu, Arkadia'da kurduğu bir şehre adını verdi.
Opheltes : Nemea kralı Lykurgos ile Eurydike'nin oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldürüldü.
Ophieus : Messaniaların kör tanrısına verdikleri ad.
Ophion : Titanlardan biri. Kronos ve Rhea dan önce karısı Eurynome ile birlikte göklerde krallık ediyordu ancak Kronos onu yenip Tartaros'a attı.
Ophioneus : Messania'lı meşhur kahin.
Oread'lar : Dağ perilerine verilen ad.
Oreithyia : Boreas'ın karısı. Kalais ve Zetes adlı iki çocuk doğurdu.
Orestes : Agamemnon ile Klytemenestra'nın oğlu. Babasını öldüren annesi ile sevgilisinden intikam aldı.
Orion : Bolotia'nın ünlü kahramanı. Dev gibi bir vücudu güzel bir yüzü vardı. Poseidon ile Euriale'nin oğlu idi.
Orkos : Hades'in latince adı
Orpheus : Thrakia kralı Oiagros'un oğlu ve Yunanlıların efsanevi şairi.
Orthia : Artemis'in lakabı
Orthopolis : Demeter'in büyüttüğü bir kral çocuğu.
Orthron : Bir çok başı ve yılan gibi bir vücudu olan Geryon'un köpeği Herakles tarafından öldürüldü.
Otos : Aloadlardan biri, Ephialtes'in kardeşi.
Otreus : Dymas'ın oğlu Phyrigia kralı.
Ortygia : Leto'nun kızkardeşi. Kendisine aşık olan Zeus'tan kaçtığı için baş tanrı onu bıldırcına çevirdi.
Otrynteus : Anadoluda Tmolus (Bozdağı) eteklerindeki bir kasabanın kralı. Nais adlı bir peri kızıyla evlendi. İpsition adında bir oğlu oldu.
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