NUN Okulları Yeni Öğrencilerini Bekliyor!

Ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri için 26 – 27 Şubat, ortaokul ve lise öğrencileri için ise 27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan kabul sürecine başvurular devam ediyor.

Kabul sürecinin ilk aşaması olarak ortaokul ve lise öğrencilerinin akademik yeterliliklerini ölçecek bir sınav uygulanırken, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine özel olarak ise atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

NUN Okulları 3 ile 19 yaşları arasındaki öğrenciler için kurgulanan Uluslararası Bakalorya eğitim programını ve MEB müfredatını birleştirerek öğrencilerine özgün bir eğitim sunuyor. Bu eğitim felsefesi ile kültürlerarası anlayışa sahip, araştıran, sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, duyarlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor.

Bunun yanında “Tüketme, Üret!” felsefesiyle hareket ederek, yıl boyunca hayata geçirdiği sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri ile de fark yaratıyor.

NUN Okullarını yakından tanımak ve aklınızdaki soruların cevaplarına ulaşmak için (0216) 686 1 686 numaralı hattı arayarak veli iletişim uzmanları ile görüşmek üzere randevu alabilir veya buraya tıklayarak sınava katılmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

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