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NUN Okulları Kabul Süreci 18 Nisan’da!

20.03.2020 - 18:29 | Son Güncelleme:

Öğrencilerin akademik başarıları kadar “iyi insan” olma yolculuğunu da önemseyen NUN Okullarında 2020-21 yılı eğitim dönemi için öğrenci kabul süreci başladı!

NUN Okulları özgün müfredatı ile kendisine ve topluma fayda sağlayacak, giderek karmaşıklaşan hayatı kolaylaştıracak gençler yetiştirirken eğitim planlamasını her birinin ilgi ve yeteneklerine göre kişiselleştiriyor. Bu sayede öğrenmeyi öğrenmelerini, merak duygularını daima canlı tutmalarını, birbirleriyle iş birliği içinde ilerlemelerini sağlıyor.

NUN Okulları Kabul Süreci 18 Nisan’da

3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için kurgulanan Uluslararası Bakalorya eğitim programını kendi müfredatı ile birleştiren NUN Okulları, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, duyarlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Bunun yanında “Tüketme, Üret!” felsefesiyle hareket ederek, yıl boyunca hayata geçirdiği sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri ile de fark yaratıyor.

NUN Okullarını yakından tanımak ve aklınızdaki soruların cevaplarına ulaşmak için (0216) 686 1 686 numaralı hattı arayarak veli iletişim uzmanları ile görüşmek üzere randevu alabilir veya buraya tıklayarak sınava katılmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

 

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