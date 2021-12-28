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NUN Okulları Genç Öğretmenlerini Arıyor!

#Eğitim#Nun Okulları#Başvuru
NUN Okulları Genç Öğretmenlerini Arıyor

Öğrencilerin akademik başarıları kadar “iyi insan” olma yolculuğunu da önemseyen ve Türkiye’de IB eğitimini PYP, MYP ve DP düzeyinde süreklilik içerisinde uygulayarak veren sayılı kurumlardan biri olan NUN Okulları; öğretmenlik mesleği için heyecan duyan ve potansiyelini nitelikli nesiller yetiştirmek için geliştirmek isteyen öğretmen adayları için Genç Öğretmenler Programı’nı başlatıyor.

Tüm branşlardan yeni mezun veya en fazla 2 yıl çalışma deneyimine sahip öğretmenlerin başvurabileceği programda; seçilen aday öğretmenler alanında uzman kişilerden birebir eğitim alırken aynı zamanda hem uygulama deneyimi elde edecek hem de sürecin her aşamasında deneyimli NUN okulları öğretmenlerinden mentörlük alacaklar.

Program sonunda alınan eğitimlerin pratiğe dökülmesi açısından ders gözlemi başta olmak üzere sınıfa ve okula dair uygulamalara yönelik deneyim elde etme imkanı bulacak olan aday öğretmenler aynı zamanda uluslararası eğitim veren ve yabancı öğrencileri bulunan bir okulda eğitimin işleyişi hakkında da tecrübe elde etmiş olacaklar. 2 ay sürecek eğitim ve uygulama sürecini başarıyla geçen öğretmenler ise 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında NUN Okullarının geniş akademik kadrosuna dahil olma fırsatı elde edecek.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye; “NUN Ailesi olarak 2014 yılından bu yana her geçen gün büyüyen ve gelişen bir insan kaynağına sahibiz. Bugün geldiğimiz noktada 12 farklı ülkeden, 350 öğretmen ve idari çalışanımızla aynı hayali paylaşan kocaman bir aile olduk. 

Bu yıl hayata geçirdiğimiz NUN Akademi’miz ile ilk hedefimiz; deneyimleri, alt yapısı, yenilikçi bakış açısı ve vizyonu ile geleceğe yön verecek genç öğretmenlerle tanışmak oldu. Bu gaye ile Genç Öğretmenler Programı’nı başlattık.

Tüm branşlardan yeni mezun veya en fazla 2 yıl çalışma deneyimine sahip öğretmenlerin başvurabileceği programda, genç öğretmenlere özel tasarladığımız 2 aylık eğitimler ile gerekli yetkinlikleri kazanıp, NUN Ailesinden olma deneyimini elde etmelerini sağlayacağız.

İnsan odaklı bir bakış açısıyla herkesin potansiyeli olduğuna inanıyor ve genç yetenekler için gelişim fırsatları yaratmak için çalışıyoruz.” Dedi.

Katılım kontenjanının 25 kişiyle sınırlı olduğu programa son başvuru tarihi 21 Ocak!

Program hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için nunokullari.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

İlandır.

 

 

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#Eğitim#Nun Okulları#Başvuru

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