NUN Dijital Kış Okulunda Yerinizi Alın!

Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için tasarlanan ve öğrencilerin yurt içi ve yurt dışından başarılı akademisyenlerle buluşacağı program için başvurular başladı. 25-31 Ocak 2021 tarihleri arasında hayata geçecek dijital kış okulunda farklı modül ve branşlar arasından öğrenciler kendilerine uygun buldukları dersleri seçerek kendi kış okulu programını oluşturabilecekler.

Siyaset bilimi alanında Northeastern Üniversitesinden Dr. Ahsen Utku, Uluslararası boyutta çevre çalışmaları ile tanınan Ibrahim Abdul-Matin, Stanford Üniversitesinden Doç. Dr. Gözde Durmuş ve böceklerin gizemli dünyasını aydınlatacak Dr. Fatih Dikmen, NUN Dijital Kış okulu eğitmen kadrosunun yalnızca bir kısmını oluşturuyor.

Bir ilacın serüveni, genetik bilim, kimyanın gizemli dünyası, sürdürülebilir kalkınma gibi çeşitli başlıklar etrafında şekillenen program, zengin içeriğiyle öğrencilerin verimli bir sömestr tatili geçirmesine imkân sağlıyor. Ayrıca öğrenciler program sonunda katıldıkları her ders için kariyerlerine fayda sağlayacak sertifikalar alıyorlar.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE; Geçtiğimiz dönem ilk kez gerçekleştirdiğimiz NUN Dijital Yaz Okuluna farklı okullardan 230 öğrenci katıldı, 63 saat çevrim içi ders gerçekleştirildi ve her bir öğrenci programı memnuniyetle tamamladı. Bizler de programı sürekli hale getirmeye karar verdik ve Dijital Kış Okulu için çalışmaya başladık. Oluşturduğumuz dijital kış okulu programı ile öğrencilere ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine destek olmayı, kendi beceri ve kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı ve lisans tercihi yapacak öğrenciler için geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Sanat, genetik, liderlik, sürdürülebilir yaşam, siyaset bilimi aklınıza gelebilecek her branşı programa dahil etmeye çalıştık. Böylece öğrenciler program boyunca ilgi alanları doğrultusunda merak ettikleri tüm sorulara birinci ve en donanımlı kaynaklardan cevap alabilecekler.” Dedi.

Dijital kış okulu modülleri ile ilgili program tarih ve saatleri hakkında buradan detaylı bilgi alabilir, kayıt olabilirsiniz

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