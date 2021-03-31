NESTLÉ VE STARBUCKS’IN KÜRESEL KAHVE İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE İLE BÜYÜYOR

Türkiye’de İlk Kez Tek İçimlik Paket Formunda



Anlaşma kapsamında, Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi liderliğinde Türk damak tadına uygun formülle üretilen Starbucks premium kahve karışımları ve Starbucks öğütülmüş kahve olmak üzere iki yeni kategorideki ürün, bu yılın Ocak ayında raflarda yerini aldı. Böylece, Starbucks kahve kategorisinde yer alan öğütülmüş kahvelerin yanı sıra premium kahve karışımları da Türkiye’de ilk kez tek içimlik paket formatında Migros’larda satışa sunulmaya başladı. Nestlé Türkiye Nescafé İş Birimi Genel Müdürü Necdet

Kalkan, Nestlé ve Starbucks’ı bir araya getiren bu güç birliğini Türkiye’ye taşımaktan mutlu olduklarını belirterek, “Starbucks premium kahve karışımları ve Starbucks öğütülmüş kahve olmak üzere, portföyümüze eklediğimiz iki yeni kategoriyi Türkiye’deki kahve severlerin beğenisine sunduk. Tek içimlik paketlerimizle kategoriye öncülük ederek, kahve konusunda güçlü bir damak tadı bulunan tüketicilerimizi memnun edeceğine inanıyoruz” dedi.



Güçlü Dağıtım Ağıyla Aynı Anda 450 Noktada



Anlaşmanın diğer ayağında, Nestlé’nin ev dışı tüketim alanında 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Nestlé Professional İş Birimi, Starbucks premium kahve çözümlerini gıda hizmeti veren ev dışı tüketim noktalarında tüketiciyle buluşturuyor. Süper premium kahve köşeleri ile benzin istasyonu marketleri ve iş yeri kanalında 253 noktada, kahve severlere self servis hizmeti veriyor. Ayrıca otel, hastane ve eğitim gibi kanallarda Starbucks kahvesi sunan 197 ev dışı tüketim noktasında ürün ve çözümler ile destek sunuyor. Operasyon ve dağıtımdaki uzmanlığı ile Starbucks® lezzetlerinin ülkemizdeki erişilebilirliğini artıran Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Ali Mansour, işbirliğinin hazırlık döneminin ciddi bir ekip çalışması olduğunu vurgulayarak “Nestlé ve Starbucks markalarının evdışı tüketim alanında anlaşmasını hayata geçirmek üzere, Türkiye’de 11 farklı departmandan 30 kişilik büyük bir ekip bir yıla yakın bir süredir titizlikle çalışıyor. Nestlé Professional İş Birimi’nin liderliğinde yürütülen süreçte, halihazırda 450 noktada sunduğumuz hizmeti geliştirerek, Starbucks kahvelerini daha çok tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Güçlü dağıtım ağımızla bu lezzetin erişilebilirliğini arttıracak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

İlandır.