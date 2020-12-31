NeoVade ile finansman kaynağı yaratırken bayilerinize ve tedarikçilerinize destek olma zamanı

Türkiye’de bankacılık sektöründe yenilikçi ürün, hizmet ve uygulamalar konusunda öncü bankalardan biri olan QNB Finansbank, şirketlerin rekabet gücünü artıracak, yeniliklere kolayca adapte olabilecekleri hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. NeoVade, alacaklısı ya da borçlusu olunan e-Faturalar için, bu faturaların vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler oluşturulabilen bir ticari iletişim platformu olarak hizmete sunuldu.

QNB Finansbank’ın hayata geçirdiği Dijital Köprü platformunda da yer alan NeoVade’den faydalanmak isteyenler www.neovade.com, www.qnbfinansbank.com/dijitalkopru web sitelerini ziyaret edebilir, 0 850 222 00 35 no’lu çağrı merkezi veya en yakın QNB Finansbank şubesine başvurabilirler.

NeoVade’nin kurumsal ve ticari firmalar için önemi hakkında sorularımızı QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan cevapladı:





QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan



NeoVade fikri nasıl ortaya çıktı? Firmaların hangi ihtiyaçlarına çözüm bulmuş oluyorsunuz?

NeoVade ürünü şirketlerin hayatında zaten var olan bir gerçekten, ‘borç ve alacak yönetiminden’ yola çıktı. Biz sadece bu süreci dijitalleştirdik ve kullanıcı dostu bir arayüz ile kullanım kolaylığı sağladık. NeoVade, borç sahibi ve borç alacaklılarının faturaları için vade değişikliği talebinde bulunabildikleri ve böylece kendilerine alternatif finansman sağlayabildikleri dijital bir platform. QNB Finansbank’ın en büyük projelerinden Dijital Köprü’nün de iş ortaklarından biri olan NeoVade ile firmalar sistematik bir yapı ile bu süreci takip ederek birbirlerini finanse edebilirler.

2020 yılında, ana firmaların, bayilerin ve tedarikçilerinin beraber hareket ederek birbirlerine destek olmalarının ekonomi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tecrübe ettik. NeoVade’yi kullanan firmalardan da aldığımız dönüşler doğrultusunda NeoVade’nin bu dönemin de ruhuna ve ihtiyacına çok uygun bir dijital platform olduğunu görüyoruz.

NeoVade’de hedef kitleniz kim, NeoVade’yi kimler kullanıyor?

Borç ve alacak yönetimlerini sistematik hale getirerek alternatif finansman ihtiyaçlarına çözüm bulmak isteyen tüm firmalar, bayiler, tedarikçiler NeoVade’yi tercih edebilirler. Tüm firmalara hitap eden bir ürün olduğu için NeoVade’yi QNB Finansbank müşterisi olma koşulunu kaldırarak herkesin kullanabileceği bir platform haline getirdik.



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