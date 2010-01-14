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Ã‡ok uzak bir Ã¶ykÃ¼ : Nemrut daÄŸÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

"KardeÅŸlik Ã–rgÃ¼tÃ¼" AnadoluÂ´daydÄ± NemrutÂ´un SÄ±rrÄ± Nemrut DaÄŸÄ± hep gizemli iddialara hedef oldu; hatta uzaylÄ±larÄ±n gizli Ã¼ssÃ¼ olduÄŸu bile iddia edildi; kesin olan tek ÅŸey daÄŸda bilinmeyen veya henÃ¼z keÅŸfedilmemiÅŸ tÃ¼nellerin olduÄŸu ve efsanevi Commagene KralÄ± I. AntiochosÂ´un kayÄ±p mezarÄ±dÄ±r. DaÄŸÄ±n gizemi, Ã§ok deÄŸiÅŸik alanlara yÃ¶neliyor; HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ±n burada baÅŸlamasÄ±ndan tutun da, Ä°saÂ´nÄ±n doÄŸumundaki simgesel anlama ve de NoelÂ´in yanlÄ±ÅŸ zamanda kutlanmasÄ±na kadar... "The Orion Mystery ve The Mayan Prophecies" kitaplarÄ±nÄ±n yazarlarÄ±ndan araÅŸtÄ±rmacÄ± Adrian Gilbert, bu sÄ±rrÄ± kovaladÄ±, RusyaÂ´dan FransaÂ´ya ve MÄ±sÄ±rÂ´a, FilistinÂ´den GÃ¼neydoÄŸu AnadoluÂ´ya uzanan yorucu bir Ã§alÄ±ÅŸmadan sonra edindiÄŸi bilgileri, inanÄ±lmaz iddialarla bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirerek, bir kitap yazdÄ± ve gizem bÃ¼yÃ¼dÃ¼;Â Â Â Â Â Â

Nemrut daÄŸÄ±nÄ±n gizemiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Tarihin neresine bakarsanÄ±z bakÄ±n, muhakkak dÃ¼nyanÄ±n bir yerinde, Ã¶zgÃ¼n bir inanÃ§ veya mistik ya da okÃ¼lt bir yaÅŸam biÃ§imi karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kacaktÄ±r. Bu tÃ¼r gruplarÄ±n ana ilkesi kardeÅŸliktir, kardeÅŸlik adayÄ± belli bir eÄŸitim, Ã¶ÄŸrenim ve sÄ±nav aÅŸamasÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ktan sonra ezoterik gizemlerle beraber yaÅŸamaya baÅŸlar ama bunlarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya taÅŸÄ±masÄ± yasaktÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ bilgi Ã¶zeldir ve yeterince eÄŸitilmemiÅŸ, amacÄ±nÄ± bilmeyen ve meraktan Ã¶teye geÃ§emeyen yani hak etmeyen kiÅŸilere verilemez. YÃ¼zyÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru, Ã§oÄŸunluÄŸu Rus olan bir grup okÃ¼ltist veya ezoterist gizemci peÅŸpeÅŸe ortaya Ã§Ä±ktÄ±; aralarÄ±nda Madam H.P.Blavatsky, Alexandra David-Neale, P.D. Ouspensky ve G.I.Gurdjieff gibi Ã§ok Ã¶nemli isimler bulunuyordu. DoÄŸunun tanÄ±mÄ±yla bunlar; "BilgeliÄŸin UstalarÄ±" ydÄ±lar. TÃ¼mÃ¼, uzak geÃ§miÅŸin ezoterik ve gizemci mantÄ±ÄŸÄ± doÄŸrultusundaydÄ±, kurduklarÄ± gizem Ã¶rgÃ¼tleri gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde milyonlarca insanÄ± yÃ¶nlendiriyor, yani "KardeÅŸlik" hala yaÅŸÄ±yor.

HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n lideri NemrutÂ´da mÄ±ydÄ±?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Yoksa, HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ±n GerÃ§ek Lideri NemrutÂ´da MÄ±ydÄ±?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

1920Â´de G.I.Gurdjieff, batÄ±ya geldi ve FransaÂ´da kendi adÄ±na bir gizem veya ezoterizm okulu aÃ§tÄ±, okulun izlediÄŸi yol Ã§ok eski bir ezoterik okulun yoluydu; bu Ã§ok uzak geÃ§miÅŸten gelen okulun adÄ± "Sarmoung KardeÅŸliÄŸi" idi. Ä°pucu izlendiÄŸinde, (Gurdjieff hakkÄ±nda yazÄ±lan otobiyografi de bu yÃ¶ndedir.) adÄ± geÃ§en Ã¶rgÃ¼tÃ¼n temelinde bÃ¼yÃ¼k bir olasÄ±lÄ±kla, bir zamanlar Kuzey MezopotamyaÂ´da geliÅŸip, yayÄ±lan ama sonra yok edilen HÄ±ristiyan Gnostik OkuluÂ´ndan geriye kalanlar bulunuyordu. Ä°zleri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde bu kez gÃ¼nÃ¼mÃ¼z TÃ¼rkiyeÂ´sinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n iÃ§ine giriyor ve kayÄ±p gizem okulunun GÃ¼neydoÄŸu AnadoluÂ´da bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yordu yani GurdjieffÂ´in kurduÄŸu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n en uzak geÃ§miÅŸinde yer alan kayÄ±p gizem okulu AnadoluÂ´daydÄ±; Ama nerede? Ä°ÅŸte burada ortaya Ã§Ä±kan bir adam yeri bulduÄŸunu sÃ¶yledi, adamÄ±n adÄ± Adrian GilbertÂ´ti,1972 yÄ±lÄ±nda, Adrian Gilbert hacÄ± olmak amacÄ±yla, FilistinÂ´e, Hz. Ä°saÂ´nÄ±n doÄŸum yeri olan BethlehemÂ´e gitmiÅŸti, aslÄ±nda bilgeliÄŸin peÅŸindeydi, bir gizem Ã¶rgÃ¼tÃ¼ arÄ±yor ve eÄŸitilmek istiyordu. BÃ¶lgede bir gizli okulun olduÄŸunu duymuÅŸtu, kulaÄŸÄ±na gelenlere gÃ¶re Matta Ä°nciliÂ´nde adÄ± geÃ§en Maji Okulu buradaydÄ±, sÄ±kÄ± bir arayÄ±ÅŸÄ±n ve gizem dedektifÃ§iliÄŸinin sonucunda, o da GurdjieffÂ´in izine rasladÄ±, FilistinÂ´de ortaya Ã§Ä±kan iz, FransaÂ´da gelen izle AnadoluÂ´da birleÅŸiyordu ve Adrian Gilbert artÄ±k sonuÃ§tan emindi; KayÄ±p "KardeÅŸlik Okulu" nun liderini ve yerini bulmuÅŸtu; GilbertÂ´e gÃ¶re Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kurucusu Commagene KralÄ± I. Antiochus, yeri ise Nemrut DaÄŸÄ±Â´ydÄ±.

Kral AntiochusÂ´un krallÄ±ÄŸÄ±

SÄ±ra UrfaÂ´da

Gilbert, Kral I. AntiochusÂ´un yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸda varolan Sarmoung KardeÅŸlik Ã–rgÃ¼tÃ¼ ile yakÄ±n iliÅŸkisi olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde, onun Kuzey FÄ±rat bÃ¶lgesine yayÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ana simgesi aslandÄ± veya Commagene AslanÄ±Â´ydÄ±. Nemrut DaÄŸÄ±Â´nda bulunan dev mezar anÄ±tta, astrolojik ve Hermetik simgeler kullanÄ±larak, gizem vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±. NemrutÂ´da bulunan Aslan kabartmasÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki Astrolojik simgeler aslÄ±nda bir horoskop yani yÄ±ldÄ±z haritasÄ±dÄ±r ve Gilbert burada belirtilen iÅŸaret edilen iki zaman dÃ¶nemiyle, KralÂ´Ä±n doÄŸum ve inisiye yani Ã¶rgÃ¼tte eÄŸitildiÄŸi tarihleri iÅŸaret ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindedir, bu tarih 6 OcakÂ´tÄ±r yani Ä°saÂ´nÄ±n Yahya Peygamber tarafÄ±ndan vaftiz edildiÄŸi tarih yani Ã¶zgÃ¼n adÄ±yla "epiphanes" gÃ¼nÃ¼. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, aynÄ± tarihte Ortodokslar suya haÃ§ atarak kutlamalar yapÄ±yorlar. Gilbert, Kral AntiochusÂ´un krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n henÃ¼z bulunmamÄ±ÅŸ bir yerinde 35Â´ eÄŸiminde, 155 m. uzunluÄŸunda, nereye gittiÄŸi bilinmeyen bir tÃ¼nel olduÄŸunu iddia ediyor. AslÄ±nda bu iddia doÄŸru, Ã§Ã¼nkÃ¼ arkeologlar uzun zamandan beri bu bulmacanÄ±n peÅŸindeler, KahtaÂ´dan Nemrut DaÄŸÄ±Â´na uzanan tÃ¼nellerin varlÄ±ÄŸÄ± biliniyor ama nereye gittikleri henÃ¼z anlaÅŸÄ±lamadÄ± zira o boyutta kazÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. Gilbert Commagene KralÄ±Â´nÄ±n doÄŸum tarihini de hesaplÄ±yor; bu tarih GÃ¼neÅŸÂ´in, Regulus yÄ±ldÄ±zÄ±yla Aslan BurcuÂ´nda buluÅŸum yaptÄ±ÄŸÄ± tarih yani 29 Haziran. Adrian Gilbert, UrfaÂ´nÄ±n da (Eski adÄ±yla Edessa) Orion BilgeliÄŸi ile ilgili bir astrolojik merkez olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde ve bunun kanÄ±tlarÄ±nÄ±n da Eski AhitÂ´te yani TevratÂ´da bulunduÄŸunu belirtiyor.

HristiyanlÄ±k kalÄ±ntÄ±larÄ± ve Urfa

KralÂ´Ä±n doÄŸumu ve MÄ±sÄ±rÂ´a uzanan yol

HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ±n ilk yÄ±llarÄ±nda Urfa, Ã§ok Ã¶nemli bir eÄŸitim merkeziydi ve kutsal kalÄ±ntÄ±lar hala orada gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. HaÃ§lÄ±larÂ´Ä±n yÄ±kÄ±mlarÄ±ndan sonra bÃ¶lge, 1145Â´de Ä°slam KomutanÄ± Zengi tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmiÅŸ ve 1146Â´da da ZengiÂ´nin oÄŸlu Nureddin, HaÃ§lÄ±larÄ± tamamen uzaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Gilbert, araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda kayÄ±p KardeÅŸlik Ã–rgÃ¼tÃ¼Â´nÃ¼n izlerinin UrfaÂ´da da bulunduÄŸu belirtiyor ve Matta Ä°nciliÂ´ndeki "Maji Ã–ykÃ¼sÃ¼" nÃ¼ hatÄ±rlatÄ±yor. MesihÂ´in yani Ä°saÂ´nÄ±n doÄŸumu yani Christmas GÃ¼nÃ¼ sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi 25 AralÄ±k deÄŸildir, bu tarih aslÄ±nda antik bir Pagan festivalini simgeler (MitralarÂ´Ä±n DoÄŸum KutlamalarÄ±). GerÃ§ek Christmas Milattan Ã¶nceki 7. yÄ±lÄ±n 29 TemmuzÂ´udur yani Ä°sa milattan 7 yÄ±l Ã¶nce doÄŸmuÅŸtur ve o gÃ¼n gÃ¶k konumu Ã§ok Ã¶zeldir; GÃ¼neÅŸ her yÄ±l aynÄ± tarihte, "KralÂ´Ä±n DoÄŸumu" konumuna girer Aslan BurcuÂ´ndaki "KÃ¼Ã§Ã¼k Aslan" veya "Aslan YÃ¼rek" de denen RegulusÂ´la buluÅŸur. Bu aynÄ± zamanda da, gÃ¶ÄŸÃ¼n en parlak yÄ±ldÄ±zÄ± olan SiriusÂ´un yÃ¼kseliÅŸ dÃ¶neminin hemen sonrasÄ±dÄ±r yani Sirius Ã¶zgÃ¼n periyodundaki gÃ¶rÃ¼nmezlik dÃ¶nemini bitirerek, yÃ¼kselmeye baÅŸlar. MÄ±sÄ±r MitolojisiÂ´nde Sirius yÄ±ldÄ±zÄ±, TanrÄ±Ã§a IsisÂ´in Ã¶zel yÄ±ldÄ±zÄ±dÄ±r, gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi dÃ¶nemde TanrÄ±Ã§a hamiledir, yÃ¼kseldiÄŸinde yani parlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda oÄŸlu Horus doÄŸar, bu da GÃ¼neÅŸ-Regulus buluÅŸmasÄ±yla simgelenir.



HristiyanlÄ±k ve Astrolojik Simgeler

Ä°lk HÄ±ristiyanlar, bu mitolojik kavramÄ± kullandÄ±lar, SiriusÂ´un yÃ¼kselmesi MeryemÂ´in doÄŸumuydu ama bu kez doÄŸan Horus deÄŸildi Ã§Ã¼nkÃ¼ MeryemÂ´in oÄŸlu Ä°saÂ´ydÄ±, aynÄ± anda gÃ¶rÃ¼len diÄŸer parlak yÄ±ldÄ±zlarda Ã¶nemliydiler, Ã¶rneÄŸin Orion IsisÂ´in eÅŸi yani kocasÄ± olan OsirisÂ´ti, HÄ±ristiyan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, OsirisÂ´e Joseph yani Meryem eÅŸi kiÅŸiliÄŸini verdi. Procyon yÄ±ldÄ±zÄ± da, Sirius gibi OrionÂ´dan sonra yÃ¼kselir ve IsisÂ´in kÄ±zkardeÅŸi Nephthys ile simgelenir ve o da orta eÅŸ kiÅŸiliÄŸiyle bazÄ± erken HÄ±ristiyanlÄ±k sÃ¶ylencelerinde yer alÄ±r. Zodyak yani BurÃ§lar KuÅŸaÄŸÄ± genelde hayvanlarla simgelenir, Ã–kÃ¼z yani BoÄŸa, Koyun yani KoÃ§ burÃ§larÄ± Ä°saÂ´nÄ±n doÄŸduÄŸu ahÄ±rda bulunan ve yemlenen yani beslenen iki hayvandÄ±r ve ahÄ±r Bethlehem kasabasÄ±ndadÄ±r, kasabanÄ±n adÄ±nÄ±n anlamÄ± "EkmeÄŸin Yeri" dir, Bethlehem kasabasÄ±, Judah bÃ¶lgesinde yani Ä°srailÂ´in Aslan KabilesiÂ´nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerdedir ve bu kabilenin simgesi Aslan BurcuÂ´ndaki veya takÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±ndaki RegulusÂ´tur, sonuÃ§ olarak ezoterik anlamda GÃ¼neÅŸ-Regulus buluÅŸumu, Ä°saÂ´nÄ±n ahÄ±rdaki doÄŸumunu simgeler.

Â Nemrut daÄŸÄ±Â´ndaki horoskop ÅŸekli

Kabartmada gÃ¶rÃ¼len yÃ¼rÃ¼yen aslan formundaki yÄ±ldÄ±z haritasÄ± yani horoskop, Yunan astrolojisi tarzÄ±ndadÄ±r ve bir tarih belirlenmiÅŸtir. Bu yÃ¶ntem atalarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan zaman zaman kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r; Seleucidler, MakedonyalÄ±lar, Persler, BÃ¼yÃ¼k Ä°skender, Darius I tarafÄ±ndan kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Antik YunanÂ´Ä±n ve PerslerÂ´den gelen etkilerin ve NemrutÂ´ta yapÄ±lan geleneksel dinsel ritÃ¼eller genel anlamda Orta DoÄŸuÂ´dan AvrupaÂ´ya yÃ¶nlenen Mitra inanÃ§larÄ± ve dini ile ilgilidir. CommagenelerÂ´in Mitraik inancÄ±, doÄŸudan batÄ±ya doÄŸru bir yelpaze gibi yayÄ±lÄ±rken, kesin olarak HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ±n temelini oluÅŸturmuÅŸtur yani HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ±n kÃ¶keni Mitraizm dolayÄ±sÄ± ile de Kral I. AntiochosÂ´un katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gizemli KardeÅŸlik DiniÂ´dir. KralÂ´Ä±n mimarlarÄ±, tarihsel gÃ¶ndermeyi yapmak amacÄ±yla, yÄ±ldÄ±z konumlarÄ±nÄ± bir aslan formuyla oluÅŸturdular.

ÃœÃ§ Gizemli Adam mÄ± Yoksa Gezegen mi?

Bebek Ä°saÂ´yÄ± ziyarete geldiklerine inanÄ±lan Ã¼Ã§ Ã§oban krala BethlehemÂ´e giden yolu yÄ±ldÄ±zlar gÃ¶sterir, yÄ±ldÄ±zlarÄ±n geleneksel yeri ekliptiÄŸin kuzeyindeki simgesel bir hattÄ± oluÅŸturur, bunlar SiriusÂ´dan Ã¶nce doÄŸan Procyon, Castor ve PolluxÂ´tur, Ã§oban krallara yol gÃ¶sterirler yani SiriusÂ´un doÄŸacaÄŸÄ± yeri gÃ¶sterirler. Adrian Gilbert, Ä°saÂ´nÄ±n doÄŸumunda parlayan ve BethlehemÂ´den izlenen bÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zÄ±n tek olmadÄ±ÄŸÄ±na hatta yÄ±ldÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor, ona gÃ¶re parlaklÄ±ÄŸÄ±n nedeni iki dev gezegenin yani SatÃ¼rn ile JÃ¼piterÂ´in buluÅŸumuydu, buluÅŸum BalÄ±k BurcuÂ´ndaydÄ± ve bu nedenle de HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ±n gerÃ§ek simgesi balÄ±ktÄ±. Ä°ki dev gezegen, o konumda akÅŸam gÃ¶ÄŸÃ¼nÃ¼n (saat 21:30 civarÄ±) en parlak gÃ¶k cisimleridirler ve Ã§ok net olarak Ã§Ä±plak gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lebilirler. ÃœÃ§ Ã§oban kralÄ±n ezoterik anlamlarÄ± da bÃ¶yledir yani Melchior, Caspar ve BalthasarÂ´Ä±n; SatÃ¼rn ve JÃ¼piter, iki kralla simgelenir; Melchior (AltÄ±n KralÄ± JÃ¼piter) ve Caspar (MÃ¼r yani koku kralÄ± SatÃ¼rn); JÃ¼piter astrolojik anlamda, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve zenginliÄŸi simgelerken, SatÃ¼rn Ã¶lÃ¼m ve mezarÄ±n yanÄ±sÄ±ra uzun yaÅŸamÄ± simgeler. MÃ¼r, MÄ±sÄ±r mitlerinde SatÃ¼rn simgeselliÄŸi doÄŸrultusunda, mumyalamada kullanÄ±lan bir maddedir. ÃœÃ§incÃ¼ Ã‡oban Kral yani Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gezegen GÃ¼neÅŸÂ´e en yakÄ±n gezegen olan MerkÃ¼rÂ´dÃ¼r, bu da BalthasarÂ´dÄ±r (veya Belteshazzar), ismin anlamÄ± "YÃ¼ce EfendiÂ´nin Ã–ncÃ¼sÃ¼" veya en yakÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± ÅŸeklindedir. MerkÃ¼r, GÃ¼neÅŸÂ´ten biraz Ã¶nce doÄŸar yani sultanÄ±n veziri gibidir. Bebek Ä°saÂ´ya altÄ±n ve mÃ¼rÂ´Ã¼n yanÄ±sÄ±ra Balthasar tarafÄ±ndan verilen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ armaÄŸan gÃ¼nnÃ¼k veya buhurdur, gÃ¼nnÃ¼k simgesel olarak majikal fonksiyonlarÄ± uyandÄ±rÄ±r ve MerkÃ¼r ile astrolojik doÄŸrultuda iliÅŸkilidir.

Â Nemrut daÄŸÄ± ve sÄ±rlarÄ±

Adrian Gilbert, tÃ¼m Ã¶ykÃ¼nÃ¼n anlamÄ±nÄ±n farklÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde, bizlere bu ÅŸekilde Ä°saÂ´nÄ±n doÄŸum horoskobunun yani yÄ±ldÄ±z haritasÄ±nÄ±n anlatÄ±lmak istendiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor, eÄŸer okuma doÄŸru yapÄ±lÄ±rsa kesin zaman belirlenecektir. Ä°saÂ´da Horus gibi bir kral olarak doÄŸmuÅŸtur, gezegenlere uygun armaÄŸanlar onun doÄŸumunu simgelerler, Matta Ä°nciliÂ´nde armaÄŸanlarÄ±n baÅŸtan Ã§Ä±karÄ±cÄ± olduklarÄ± ve egosal amaÃ§larla kullanÄ±labilecekleri vurgulanÄ±r. Yani Ã¼Ã§ gezegenin negatif yÃ¶nleri vurgulanÄ±r, negatif yÃ¶nler pratik MajiÂ´nin reddedilmesi (MerkÃ¼r), Ã¶lÃ¼msÃ¼zlÃ¼k arzusu (SatÃ¼rn) ve krallÄ±k yani iktidar hÄ±rsÄ±dÄ±r (JÃ¼piter). Daha sonraki olaylarda benzer anlamlar iÃ§erirler, Yahya Peygamber ÃœrdÃ¼n IrmaÄŸÄ±Â´nda Ä°saÂ´yÄ± vaftiz ederken cennetten gelen bir gÃ¼vercin simgeselliÄŸinde Ä°saÂ´ya en yÃ¼ksek armaÄŸan verilir, bunun anlamÄ± gezegendeki en yÃ¼ksek krallÄ±ÄŸÄ±n onaylanmasÄ±dÄ±r. ArtÄ±k o, LogosÂ´un yani VaroluÅŸÂ´un aracÄ± olmuÅŸtur. Yani VaftizÂ´in simgeselliÄŸi ve 6 Ocak kutlamalarÄ±nÄ±n anlamÄ± gÃ¶ksel buluÅŸmanÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi daha da Ã¶tede Ä°saÂ´nÄ±n gÃ¶ksel doÄŸumudur. Ama daha sonra bu tarih deÄŸiÅŸecek, 25 AralÄ±kÂ´a kayarak, antik RomaÂ´nÄ±n SatÃ¼rn ÅŸenlikleri MitralarÂ´Ä±n doÄŸumu ile karÄ±ÅŸacaktÄ±r.

BÃ¼tÃ¼n bunlardan anlaÅŸÄ±lan ÅŸey, KayÄ±p KardeÅŸlik Ã–rgÃ¼tÃ¼Â´nÃ¼n iÃ§eriÄŸidir, HorusÂ´dan, Ä°saÂ´ya oradan da Kral I. AntiochusÂ´a uzanan gizemin ezoterik anlamÄ± ve bunun astrolojik metodla, Hermetik Bilgelik dÃ¼zeyinde simgeselleÅŸtirilmesidir fakat tÃ¼m anlatÄ±lar ve GilbertÂ´in iddialarÄ± yine de asÄ±l gizemi aÃ§Ä±klayamÄ±yor; yÄ±ldÄ±zlarÄ±n ve gezegenlerin etkinliÄŸi ya da Ã¶nemi acaba kutsallÄ±k dÃ¼zeyinde ezoterik simgesellik midir? Yoksa, dÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir yerler mi ima edilmektedir? SÄ±r, Orion ve SiriusÂ´da saklÄ± gibidir; birgÃ¼n bunu da Ã¶ÄŸreneceÄŸiz; ne zaman mÄ±? Kimbilir, belki de Nemrut DaÄŸÄ±Â´nÄ±n altÄ±nda yatan sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman...

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