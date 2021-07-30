NEDEN BİLGİ’DE YÜKSEK LİSANS YAPMALIYIM?

BİLGİ, lisansüstü öğretiminde 1997’de çıktığı yola bugün 3.000’e yakın öğrencisi, 12.000’den fazla mezunu ve akademik uzmanlaşmanın yanı sıra iş dünyasının gereksinimlerine göre tasarlanmış 50’yi aşkın lisansüstü programıyla devam ediyor.

Bu süregelen başarının ardında BİLGİ’nin güçlü akademik altyapısının hak edilen ünü kadar, ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına uyum sağlayabilmiş dinamik karakteri de bulunuyor.

İş hayatında bir adım öne geçin

Lisansüstü eğitimiyle çalıştığınız alanda uzmanlaşabilir, daha sonra doktora yaparak uzmanlığınızı geliştirebilir ve kariyer basamaklarını hızla tırmanabilirsiniz. Ayrıca, rekabet avantajı sağlayan yüksek lisans diploması ile yeteneklerinizi geliştirirken, iş tecrübeleriniz ile alanınızda farklılaşabilirsiniz.

Yeni bir network ile etki alanınızı artırın

Aynı dersi aldığınız farklı disiplinlerden gelen sınıf arkadaşlarınızla yeni bir girişime adım atabilir, akademi-sektör iş birlikleriyle network geliştirme imkanı yakalayabilirsiniz. Alanlarında öncü akademisyenler ve sektör profesyonellerinden birebir öğrenme imkânı bulabilirsiniz.

Kariyerinizin ve hayatınızın sınırlarını genişletin

Geniş seçmeli ders havuzu ile farklı programlardan seçmeli dersler alabilirsiniz. Kampüs program öğrencisi olduğunuz halde online programlardan ders seçebilir, hafta içi akşam saatlerinde planlanan ders programlarıyla yoğun iş temponuzda kariyerinize ara vermeden yüksek lisans diploması alabilirsiniz.

2021 – 2022 BİLGİ Yüksek Lisans Programları başvuruları devam ediyor

Aklınıza gelebilecek sorulara yüz yüze görüşerek yanıt almak için santralistanbul Kampüsü’ne gelerek Yüksek Lisans Tanıtım Ofisi’ni ziyaret edebilir ya da www.bilgi.edu.tr web adresi üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.





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