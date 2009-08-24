Neandertaller AtamÄ±z mÄ±ydÄ±?

refid:11530635 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

Apollo ve Lucifer iliÅŸkisiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Antik YunanÂ´da ve Ä°yonyaÂ´da (BatÄ± Anadolu) "Orakl" merkezleri birÃ§ok yerdeydi. Fakat daha Ã¶nce mitolojiye bir gÃ¶z atmak yararlÄ± olacaktÄ±r. Apollon, en bÃ¼yÃ¼k tanrÄ± olan Zeus ile sevgilisi LetoÂ´nun oÄŸludur, ZeusÂ´un kÄ±skanÃ§ karÄ±sÄ± HeraÂ´dan kaÃ§an Leto, Delos AdasÄ±Â´ndaki Kynthos DaÄŸÄ±Â´na gelir ve orada Apollo ile kÄ±zkardeÅŸi ArtemisÂ´i doÄŸurur. Mitlere gÃ¶re doÄŸum esnasÄ±nda, gÃ¶klerden altÄ±n pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± yaÄŸmurlar yaÄŸmÄ±ÅŸ, gÃ¼ller aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Apollon, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n tanrÄ±sÄ±dÄ±r, ona "Phoibos" yani "Ä±ÅŸÄ±ldayan" veya "Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± getiren" olarak da tanÄ±nÄ±r; burada ezoterik anlamda ApolloÂ´nun ÅžeytanÂ´Ä±n majikal tanÄ±mÄ± olan "Lucifer" ile Ã¶zdeÅŸleÅŸtiÄŸi farkedilir. ApolloÂ´nun ve LuciferÂ´in Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± ya da daha uygun tanÄ±mla bilgiyi vermesi, Ã¶zde saklÄ± olan sembolizmanÄ±n ifadesidir. Ve Apollo aynÄ± zamanda da kehanetlerin tanrÄ±sÄ±dÄ±r, Ã¼stteki sembolizmadan yola Ã§Ä±karak geleceÄŸin bilgisinin insana verildiÄŸi noktasÄ±na ulaÅŸÄ±rÄ±z ve o zaman da pagan inanÃ§lara karÅŸÄ± doÄŸan tek tanrÄ±lÄ± semavi dinlerin kehanetlere neden karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±r. TÃ¼m pagan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve gelenekleri yok etmek zorunda olan gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde yaÅŸayan Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k semavi din ve onlarÄ±n uzantÄ±sÄ±ndaki inanÃ§lar doÄŸal olarak gelecekten haber vermeyi ÅŸeytansÄ± tanÄ±mlamÄ±ÅŸlar ve korkutarak yasaklamÄ±ÅŸlardÄ±. Apollo, kehanetlerin babasÄ±ydÄ± ve "Orakl" merkezleri onun adÄ±na ve onurunaydÄ±. Delphi, Claros ve Didima bunlarÄ±n en Ã¶nemlileri ve etkin olanlarÄ±ydÄ±lar. Didima ya da "Didymaion" sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ "ikiz" anlamÄ±na gelir, ikiz kardeÅŸleri yani Apollo ile ArtemisÂ´i kasdetmektedir.

Â DidimÂ´de 25 metrelik dev apolloÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

25 Metrelik Apollo HeykeliÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

DidimaÂ´daki Apollon TapÄ±naÄŸÄ±, bugÃ¼n AydÄ±n ili hudutlarÄ± iÃ§inde SÃ¶ke kazasÄ±na baÄŸlÄ± Yenihisar (Yoran) kÃ¶yÃ¼ mevkiidir. TapÄ±nak, antik Ã§aÄŸlarda MiletosÂ´un yaklaÅŸÄ±k 19 km. gÃ¼neyindeydi. BilindiÄŸine gÃ¶re, ÅŸimdiki TapÄ±naÄŸÄ±n bulunduÄŸu yerde Ã¼nlÃ¼ Ä°yonya gÃ¶Ã§Ã¼nden ve Miletos kentinin kuruluÅŸundan Ã¶nce de eski bir tapÄ±nak vardÄ±. Arkaik DÃ¶nemÂ´den kalan bu eski Apollo TapÄ±naÄŸÄ±, krallar tarafÄ±ndan hatta Lidya KralÄ± KrezÃ¼s tarafÄ±ndan da ziyaret edilmiÅŸti. Ä°lk inÅŸaatÄ±n MÃ– 8. YÃ¼zyÄ±lÂ´da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yaklaÅŸÄ±k MÃ– 560Â´larda ÅŸimdiki bÃ¼yÃ¼k tapÄ±naÄŸÄ±n tasarÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± Alman arkeologlar tarafÄ±ndan ileri sÃ¼rÃ¼lmektedir. MÃ– 5. ve 6. YÃ¼zyÄ±llarÂ´da, TapÄ±naÄŸÄ±n etkisi azalmaya baÅŸladÄ±. 5. YÃ¼zyÄ±lÂ´da Persler BatÄ± AnadoluÂ´ya yani Ä°yonyaÂ´ya geldiler. TapÄ±nak, Ã§evresindeki yerleÅŸim alanÄ± ve iÃ§erde bulunan bronzdan yapÄ±lma dev Apollo heykeli (Bronz Apollo heykeli, 25 metre yÃ¼ksekliÄŸindeydi ve Ã§atÄ±sÄ±z iÃ§ avluda "Cella" duruyordu, Ã§evresi mitolojik yaratÄ±klarla sÃ¼slenmiÅŸti.) Pers KralÄ± Darius tarafÄ±ndan yok edildi. TapÄ±nak 180 yÄ±l boyunca harabe olarak kaldÄ±. BÃ¼yÃ¼k Ä°skenderÂ´in Persleri kovmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni bir yÃ¼kseliÅŸ dÃ¶nemi baÅŸladÄ±. Ä°skender TapÄ±naÄŸÄ±n yeniden yapÄ±lmasÄ± emretti, sonra Suriye KralÄ± I. Sleukos, PerslerÂ´in kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± Apollo heykelini TapÄ±naÄŸa geri getirtti. MÃ– 300Â´de gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki TapÄ±nak, Efesli Paionias (Artemis TapÄ±naÄŸÄ±Â´nÄ±n mimarlarÄ±ndandÄ±) ve MiletosÂ´lu Daphis tarafÄ±ndan inÅŸa edilmeye baÅŸlandÄ±.

Â DidimÂ´deki TapÄ±nak inÅŸaatÄ±nÄ±n sonuÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ama proje Ã§ok bÃ¼yÃ¼k tutulmuÅŸtu, bu nedenle de tamamlanamadÄ±, inÅŸaat MS 200Â´lerde dahi bitmemiÅŸ, geÃ§en beÅŸ yÃ¼zyÄ±la raÄŸmen sonuca ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. Roma Ä°mparatorlarÄ±Â´nÄ±n desteÄŸine raÄŸmen yine de inÅŸaat tamamlanamadÄ±, bugÃ¼n dahi inÅŸaatÄ±n eksiklikleri gÃ¶rÃ¼lmektedir (traÅŸ edilmemiÅŸ taÅŸlar, yivsiz sÃ¼tÃ¼nlar ve Ã¼cretini alamamÄ±ÅŸ taÅŸ ustalarÄ±nÄ±n imzalarÄ±nÄ±n durmasÄ± gibi..). TapÄ±nak dÃ¼z bir alan Ã¼zerinde deÄŸildir, bu nedenle yapÄ± zaman iÃ§ersinde kaymÄ±ÅŸ ve bu nedenle de Ã¶n kÄ±smÄ±na yay biÃ§iminde bir takviye duvarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Temeller, depremlere karÅŸÄ± Ä±zgara biÃ§iminde yerleÅŸtirilmiÅŸti. YapÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼leri 109.34 x 51.13 metre olarak tahmin edilmektedir. Toplam 112 sÃ¼tun bulunuyordu (BazÄ± uzmanlara gÃ¶re 124 sÃ¼tÃ¼n vardÄ±). Ã–n giriÅŸte gÃ¶rÃ¼len 7 yÃ¼ksek basamaklÄ±, 3.5 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki kaide (krepis), hem Hellenistik bir evrimin simgesi, hem de Ã§ukurda kalan o bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yÃ¼kseltmek iÃ§indi. TapÄ±naÄŸÄ±n en Ã§arpÄ±cÄ± yeri kuÅŸkusuz Ã¶nÃ¼nde 1.45 m. yÃ¼ksekliÄŸinde bir eÅŸik bulunan dev kapÄ±dÄ±r. Bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼k, mimari bir nedene dayanmÄ±yordu, dini bir amaÃ§tÄ± ve bir kehanet merkezi olmasÄ± etkindi. TapÄ±nak, MS 200Â´lere kadar yarÄ± inÅŸa edilmiÅŸ haliyle kullanÄ±ldÄ±; HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmasÄ± ve Ã§ok tanrÄ±lÄ± inancÄ±n Ã§Ã¶kmesiyle iÃ§ine bir kilise yapÄ±ldÄ± ama bir yangÄ±n sonucunda tÃ¼m yapÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼. MS 395Â´de Ä°mparator Theodosius; "tÃ¼m kehanetleri boÅŸ iÅŸ ve umut" ilan ederek yasakladÄ±. "Orakl"Ä±n sonu gelmiÅŸti. Bizans dÃ¶neminde askeri garnizon olarak kullanÄ±ldÄ± ve ikinci bir yangÄ±n yaÅŸandÄ±. 1493Â´deki bÃ¼yÃ¼k deprem tapÄ±naÄŸa Ã§ok zarar verdi. Ve bundan sonra tamamen terk edildi; ta ki 18. YÃ¼zyÄ±lÂ´a kadar... TapÄ±nakÂ´tan ilk kez Ã¼nlÃ¼ gezginler Texier ve Nevton sÃ¶z ettiler; 1858Â´de Ä°ngilizler, 1872Â´de FransÄ±zlar Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±lar. 1904Â´ten sonra Wiagand baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Alman ekibi TapÄ±naÄŸÄ± ÅŸimdiki haline getirdi.

Â Kutsal yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n hikayesi

Didima, bazÄ± uzmanlara gÃ¶re en bÃ¼yÃ¼k ve en tanÄ±nmÄ±ÅŸ "Orakl" tapÄ±naÄŸÄ±dÄ±r. "Orakl", ClarosÂ´da olduÄŸu gibi kadÄ±n kahinler ya da "Orakl" rahibeleri tarafÄ±ndan "Hexametrik" olarak yani altÄ± mÄ±sralÄ±k ÅŸiirlerle verilirdi. ZiyaretÃ§iler, "Orakl"a ulaÅŸmak iÃ§in Ã¶nce kutsal yolu geÃ§mek zorundaydÄ±lar. DidimaÂ´ya gelen ziyaretÃ§iler rahiplerin yÃ¶netiminde ayinler yaparlar, alaylar oluÅŸtururlar, geceleri meÅŸalelerle yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yaparlardÄ±. Kutsama dÃ¶nemlerinde Miletliler o zaman liman olan Panormas limanÄ±na gelirler, dÃ¶rt kilometrelik taÅŸ yolu (son iki kilometresi heykellerle sÃ¼slÃ¼ydÃ¼) ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyerek (Paion: Kutsal ÅŸarkÄ±lar) yÃ¼rÃ¼rler ve TapÄ±naÄŸa ulaÅŸÄ±rlardÄ±. Bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¶rt gÃ¼n sÃ¼rerdi. MiletosÂ´da bulunan MÃ– 200Â´den kalma bir yazÄ±tta tÃ¶renlerin her yÄ±l Nisan-MayÄ±s aylarÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Ä°skender dÃ¶neminde, yaklaÅŸÄ±k aynÄ± dÃ¶nemler yÄ±lbaÅŸÄ± olarak kabul edilmiÅŸti. TapÄ±naÄŸÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerde muhakkak bir kutsal orman bulunmalÄ±ydÄ± ve o zamanlarda vardÄ±. TapÄ±naÄŸa ince dallÄ± aÄŸaÃ§larÄ±n Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼ bir yoldan ulaÅŸÄ±lÄ±r, dev sÃ¼tÃ¼nlarÄ±n arasÄ±ndan geÃ§ilerek, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir avluya girilirdi. Bu tarz, ÅŸu anda DidimÂ´de gÃ¶rÃ¼lmektedir. "Orakl" Rahibeleri, bakireydiler, sÃ¼rekli olarak kendilerini temizlerler ve tanrÄ±sal sÃ¶zcÃ¼klere her an hazÄ±r olmak iÃ§in perhiz yaparlar veya oruÃ§ tutarlardÄ±. Didim TapÄ±naÄŸÄ±Â´nÄ±n iÃ§ avlusunda, rahibelerin yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lmeler gÃ¶rÃ¼lÃ¼r, iÃ§ avlunun Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±ktÄ±r ve buranÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±k olmasÄ± gelenekseldi. ClarosÂ´da olduÄŸu gibi, DidimÂ´de de iÃ§ avluda "vahiy" yani esinlenme ayinleri yapÄ±lÄ±rdÄ±. Rahibelerin taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± asalarÄ±n tanrÄ±lar tarafÄ±ndan verildiÄŸine inanÄ±lÄ±rdÄ±. "Orakl" yani Rahibe, silindir ÅŸeklinde dÃ¶ner bir taÅŸ bloÄŸa (buna Axon denirdi) otururdu. Axon, muhakkak iÃ§ avluda bulunan kÃ¼Ã§Ã¼k bir kutsal kuyunun ya da yeraltÄ± kaynaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda veya yakÄ±nÄ±ndaydÄ±. Rahibe, tanrÄ±larÄ±n esinini almak iÃ§in, yeraltÄ± suyundan yÃ¼kselen buharÄ± solur ve ardÄ±ndan "Orakl"Ä± anlatan mÄ±sralarÄ± sÃ¶ylemeye baÅŸlardÄ±. Daha sonra "Orakl", dÄ±ÅŸ avluda bekleyen dilek sahibine uygun gÃ¶rÃ¼len anda iletilirdi. Rahibeler, kapÄ±nÄ±n arkasÄ±nda yer alan ve ortasÄ±nda iki sÃ¼tÃ¼nun bulunduÄŸu salona alÄ±nan dilek sahiplerine gizemli mÄ±sralarÄ± sÃ¶ylerlerdi. TapÄ±naÄŸa ibadete ve dilek dilemeye gelen halk, iÃ§eri giremez, Ã¶ndeki sunaÄŸÄ±n Ã§evresine toplanÄ±rlardÄ±. Ä°Ã§eriye ancak gÃ¶revli rahipler ve Apollo rahibeleri girebilirlerdi. Ã–te anlamda, Ã¶lÃ¼mlÃ¼lerin fiziksel ve ruhsal olarak iÃ§eri girememelerinin nedeni, tapÄ±naÄŸÄ±n bir Ã¶lÃ¼msÃ¼ze ait olmasÄ± demekti. Ä°skenderiyeli Herons, Antik Ã‡aÄŸ insanlarÄ±nÄ±n, tanrÄ±larÄ±n ve tanrÄ±Ã§alarÄ±n dev kapÄ±larda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼klerini yazar. AslÄ±nda tanrÄ±larÄ±n dev kapÄ±larda gÃ¶rÃ¼lmesi inancÄ± Ã§ok eskidir, MezopotamyaÂ´daki Kar-Tikuti, NinurtaÂ´daki Asur, BabilÂ´den kalma Borsippa-Nabut ve Ezida tapÄ±naklarÄ±nda bÃ¶yle kapÄ±lar vardÄ±r.

Â OrakÄ±llarÄ±n varoluÅŸ sebebiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°nsanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu iÃ§in "Orakl"lar gereklidir. Sosyolog Abbott; "Yunan OraklÂ´larÄ± bÃ¼yÃ¼k bir toplumun binlerce yÄ±llÄ±k ruhsal gereksinimlerini yansÄ±tÄ±rlar." der. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki insanlarda olduÄŸu gibi, o Ã§aÄŸlarda da yaÅŸamÄ±n gizemleri hakkÄ±nda toplumun sorularÄ± vardÄ±. Cevaplar, "Orakl"lar tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±yordu. Arkeo-araÅŸtÄ±rmacÄ± Lane Fox; "Orakl mÃ¼ÅŸterileri, bilmek ve tartÄ±ÅŸmak isteyen insanlardÄ±lar. DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve eylem konularÄ±nda emin olmak istiyorlar ve yol gÃ¶sterilmesini bekliyorlardÄ±." ÅŸeklinde bir aÃ§Ä±klama getirir. Antik Ã‡aÄŸ yazarlarÄ±ndan Lactantius ise, Didim Apollo TapÄ±naÄŸÄ±Â´nda "Orakl"a "Ruh, Ã¶lÃ¼mden kurtulabilir mi?" sorusunun sorulduÄŸunu ve "Evet, bunun anlamÄ± eterde doÄŸmaktÄ±r (zaman ve mekan dÄ±ÅŸÄ±nda), orada ebediyen varoluÅŸ vardÄ±r." cevabÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazar. Eter, Latince bir sÃ¶zcÃ¼ktÃ¼r ve evrenin Ã¼st dÃ¼zeyini ifade eder. Ruhla ilgili bir diÄŸer cevap ise; "Ruh bedende, acÄ±ya tahammÃ¼l ederken, incinmez ve acÄ±yÄ± tolere eder. Beden yaÅŸlanÄ±p, solup Ã¶lÃ¼rken ruh evrende sonsuz boÅŸluklarda Ã¶zgÃ¼r kalÄ±r.." ÅŸeklindedir. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi, iki cevapta da benzerlikler vardÄ±r. Ä°kisinde de ruhun evrende bir yerde bedenden kurtulduktan sonra Ã¶zgÃ¼r olarak ebediyen varolduÄŸu yaklaÅŸÄ±mÄ± vardÄ±r. Ä°nsanlar TanrÄ±Â´yÄ± sorarlar; TanrÄ± kimdir ve nedir? "Orakl" bu sorulara ÅŸÃ¶yle cevap verir; "Ã–lÃ¼msÃ¼z tanrÄ±, ilahidir, eterdedir, Ã¶lÃ¼msÃ¼zdÃ¼r, deÄŸiÅŸmez, ebedi ve daima aynÄ±dÄ±r." Burada da eter gÃ¶ndermesi gÃ¶rÃ¼lÃ¼r yani evrenin Ã§ok Ã¼st dÃ¼zeylerinde tanrÄ± ve ruh vardÄ±r. "Orakl"lara benzeri sayÄ±sÄ±z soru sorulmuÅŸ ve benzer cevaplar verilmiÅŸtir. Dikkat edilirse verilen cevaplar, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n egemen Ã¼Ã§ semavi dininin Ã¶ÄŸretilerine ve inanÃ§larÄ±na Ã§ok benzemektedir. AynÄ± sorular rahiplere, hahamlara veya imamlara sorulduÄŸunda hemen hemen aynÄ± cevaplar alÄ±nacaktÄ±r. Bu nedenle, birÃ§ok HÄ±ristiyan din bilimcinin "Orakl"larÄ± dinsel amaÃ§larla veya inanÃ§larÄ± doÄŸrultusunda kullandÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. BÃ¶ylece, "Orakl"larÄ±n Ã§oÄŸu, ilk HÄ±ristiyanlarÂ´Ä±n yazÄ±larÄ±nda yer alarak, bizlere kadar ulaÅŸabildiler.

Â Kehanet nedir?

Quintus CiceroÂ´ya gÃ¶re, kehanet geleceÄŸin aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kmasÄ± ve olacaklar bilimidir, ulvi ve yararlÄ±dÄ±r. Ä°ki tÃ¼r kehanet vardÄ±r; birisi bir olayÄ±n kehaneti yapan tarafÄ±ndan gÃ¶zlenmesidir, bu Ã¶zendirici ve yapay bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼dÃ¼r ve de Ã§ok Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemler kullanÄ±lÄ±r. CiceroÂ´ya gÃ¶re Ã¶teki kehanet tÃ¼rÃ¼, doÄŸrudan ApolloÂ´dan doÄŸal veya sezgi yoluyla ilham alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Antik Ã§aÄŸlarda ve hatta daha Ã¶ncelerinde, kuÅŸlarla kehanet yapÄ±lÄ±rdÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ kuÅŸlar gÃ¶k sakinleriydiler ve tanrÄ±lara daha yakÄ±ndÄ±lar, dolayÄ±sÄ±yla tanrÄ±larÄ±n konuÅŸmalarÄ±nÄ± duymaktaydÄ±lar. RÃ¼yalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile geleceÄŸi tahmin etmek (Oniromansi), tÃ¼m Pagan inanÃ§larda vardÄ± ve hatta BergamaÂ´daki Asklepion Åžifa MerkeziÂ´nde hastalarÄ±n tedavisinde yÃ¶ntem olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Filozof Aristotle, bir rÃ¼ya yorumcusuydu, rÃ¼yalarÄ± yorumluyor ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼z psikologlarÄ±nÄ±n kullandÄ±klarÄ± gibi kullanÄ±yordu. Yunan ve Roma dÃ¶nemlerinde Serapis TapÄ±naklarÄ±Â´nda rÃ¼ya yorumlatarak, ÅŸifa verilmesi bir modaydÄ±. Roma dÃ¶neminde, yÃ¼zyÄ±llar boyunca Ã¶lÃ¼lerle iliÅŸki kurulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ± ve onlardan geleceÄŸin Ã¶ÄŸrenilebileceÄŸine inanÄ±ldÄ±. Bir kutsal rahibenin mezarÄ± "Orakl" haline getiriliyordu. AkhisarÂ´da bulunan bir Ã¶rnek yazÄ±t ÅŸÃ¶yledir; "TanrÄ±larÄ±n rahibesi Ammias ve onun Ã§ocuklarÄ±; tanrÄ±larÄ±n ilhamÄ± bu sunaktaki bakÄ±r kaplarla onun belleÄŸindedir. EÄŸer birisi benden gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrenmek isterse, bu sunaÄŸa gelip dua etmesine izin verin. O, her zaman gece ya da gÃ¼ndÃ¼z bÃ¼tÃ¼n dileklerini elde edecektir."

Bir diÄŸer kehanet yÃ¶ntemi, kelimelerin aslÄ±nda saklÄ± kehanetsel anlamlar iÃ§erdiÄŸidir. Buna YunanlÄ±lar "cledon" derlerdi, ÅŸimdilerde de "Cleomansi" adÄ±yla, kelimeler yorumlanmaktadÄ±r. TarihÃ§i Plutarch, "Ä°skenderÂ´in YaÅŸamÄ±" adlÄ± kitabÄ±nda, BÃ¼yÃ¼k Ä°skenderÂ´in ordularÄ±nÄ± yola Ã§Ä±karmadan Ã¶nce DelphiÂ´ye gidip danÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat kendisine verilen "Orakl"Ä± unuttuÄŸu iÃ§in yaÅŸamÄ±nÄ± erken yitirdiÄŸini yazar. Ã–ykÃ¼ye gÃ¶re Delphi Kahinesi yani Pythia Ã¶nce Ä°skenderÂ´i reddeder ama Kral buna aldÄ±rmaz. Gider PythiaÂ´yÄ± bulur ve omuzlarÄ±ndan yakalayarak kendisine dÃ¶ndÃ¼rÃ¼r. Pythia KralÂ´a bakar ve; "Sen yenilmezsin, OÄŸlum.." der. Bu cÃ¼mleyi iÅŸiten Ä°skender, baÅŸka bir ÅŸey istemez Ã§Ã¼nkÃ¼ istediÄŸi sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸitmiÅŸtir; "Yenilmezlik" Oysa BÃ¼yÃ¼k Ä°skenderÂ´i, bir komutan veya ordu deÄŸil, baÅŸka bir neden yenecektir ama kehanetin Ã¶tesini dinlememiÅŸtir.

Cicero, su kaynaklarÄ±nÄ±n ve Ä±rmaklarÄ±n ilahi lÃ¼tufkÃ¢rlÄ±kla donatÄ±ldÄ±klarÄ±na ve yanÄ±lmazlÄ±klarÄ±na inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yler. HomerosÂ´a gÃ¶re, kutsal OlimpiyalÄ±lar yani tanrÄ±lar "Styx" adlÄ± Ä±rmakta yargÄ±lanÄ±rlar ve yalan sÃ¶yleyip, sÃ¶ylemedikleri belirlenirdi. Kahinler ve kahineler kutsal bir suyu iÃ§tiklerinde, geleceÄŸin esinlenmesine ulaÅŸÄ±rlardÄ± (Hidromansi). Bu metod, ilk kez SuriyeÂ´de geliÅŸtikten sonra Demeter ve Asklepion tapÄ±naklarÄ±nda kullanÄ±ldÄ±. Daha birÃ§ok kehanet yÃ¶ntemi vardÄ±r ama asÄ±l Ã¶nemli olan ÅŸey, insanlarÄ±n hemen Ã§oÄŸunluÄŸunun gelecekleri hakkÄ±nda Ã§ok ilkel, basit ve sÄ±radan sorular sormalarÄ±dÄ±r. Bunlar Ã§oÄŸu zaman boÅŸ sorulardÄ±r. Agis adlÄ± birisi bÃ¼yÃ¼k tanrÄ± ZeusÂ´a battaniyeleri ve yastÄ±klarÄ± hakkÄ±nda bir soru sorar; acaba onlarÄ± kaybedecek midir veya birisi Ã§alacak mÄ±dÄ±r? Buna karÅŸÄ±n, tanrÄ±lar bir insana kararsÄ±z olmamasÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± istemesini Ã¶nerirler. Ã‡ocuk balÄ±kÃ§Ä± babasÄ± gibi olmalÄ± ve balÄ±k tutma bilgisini Ã¶ÄŸrenmelidir. Yani Ã¶nce insan kendi gÃ¼cÃ¼yle herÅŸeyi yaptÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±dÄ±r...

Â Kehanet nasÄ±l yapÄ±lÄ±yordu?

Apollo TapÄ±naklarÄ±Â´nÄ±n danÄ±ÅŸmanlarÄ± yani kahinler ve kahineler, ilkÃ¶nce kendilerini kutsal suyla yÄ±kamak zorundaydÄ±lar. TapÄ±naklarÄ±n Ã¶nÃ¼nde, "pelanos" denen bir Ã¼cret Ã¶denirdi. Pelanos, kehanet yapacaklara yÃ¶nelik bir Ã¶n sunuydu, Plutarch tapÄ±naklarÄ±n Ã¶nÃ¼nde, hayvan kurban edildiÄŸini de yazar. Halktan 7 "drachma" ve 2 "obol" alÄ±nÄ±rdÄ±. Ã–zel istekler iÃ§in 6 obol Ã¶deniyordu. Bir drachma, 6 obol ediyordu. Daha Ã¼st dÃ¼zeydeki istek sahiplerinden, onbir kez daha fazla Ã¼cret alÄ±nÄ±rdÄ±. Bir diÄŸer hazÄ±rlayÄ±cÄ± test ise, ApolloÂ´nun izin verip vermeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeydi. Bunun iÃ§in kurban edilecek olan keÃ§i, kutsal suyla yÄ±kanÄ±rdÄ±. EÄŸer kurban hareketsiz kalÄ±rsa, Apollo isteÄŸi onaylamÄ±yordu, eÄŸer kurban Ã§Ä±rpÄ±nÄ±r ve kurtulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsa Apollo isteÄŸi onaylÄ±yordu ve cevap verilebiliyordu. Bundan sonra hayvan sunaÄŸa yatÄ±rÄ±lÄ±r ve kesilirdi. PythiaÂ´nÄ±n yani kahinenin bulunduÄŸu yere geÃ§ilemediÄŸinden, kurbanlar kesildikten sonra iÃ§eri yollanÄ±rdÄ±. Bu arada, soruyu soran kiÅŸi sorusunu yazÄ±lÄ± olarak gÃ¶revli rahibe verirdi. Rahibelerin sÃ¶ylediÄŸi ApolloÂ´ya Ã¶vgÃ¼ ÅŸarkÄ±larÄ± arasÄ±nda, rahip soru kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± Ã¶zel rahibeler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, Apollo ve Dionysus heykellerinin bulunduÄŸu Ã¶zel bÃ¶lmede bulunan PythiaÂ´ya gÃ¶nderirdi. Pythia, Ã¼Ã§ ayaklÄ± bir sehpada veya taburede otururdu. TanrÄ± Dionysus, transÄ± simgeliyordu, Ã¼Ã§ ayaklÄ± sehpa ApolloÂ´nun simgesiydi ve onun oturduÄŸu yer olarak kabul ediliyordu. PythiaÂ´nÄ±n iÃ§ine ApolloÂ´nun geldiÄŸine inanÄ±lÄ±yordu. Her kehanetten Ã¶nce Pythia, bir kez daha yÄ±kanÄ±yor ve temizleniyordu, kutsal defne yapraklarÄ± Ã§iÄŸniyor ve kutsal sudan iÃ§iyordu. Ã–zel kokular arasÄ±nda Pythia, transa geÃ§iyor ve tanrÄ±sal kattan gelen kehaneti iÃ§eren kutsal sÃ¶zcÃ¼kleri haykÄ±rarak sÃ¶ylÃ¼yordu. Trans esnasÄ±nda PythiaÂ´nÄ±n sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zcÃ¼kler ilk bakÄ±ÅŸta, saÃ§masapandÄ±. PythiaÂ´nÄ±n Ã§Ä±lgÄ±nca hareketleri, bugÃ¼nkÃ¼ anlamda "self-hipnoz" yani kendi kendine hipnoz olarak tanÄ±mlanmaktadÄ±r. PythiaÂ´nÄ±n anlaÅŸÄ±lmaz sÃ¶zcÃ¼kleri doÄŸal olarak yorumlanmaktaydÄ±. AslÄ±nda PythiaÂ´lar birer medyumdular ama dÃ¶nemin tarzÄ±na uygun olarak ÅŸiirsel bir dille yani mÄ±sralar halinde kehanet yapÄ±yorlardÄ±. PythiaÂ´nÄ±n kehanetleri rahibeler tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ±yor ve bir kopyasÄ± mÃ¼ÅŸteriye verilirken, Ã¶teki kopyasÄ± tapÄ±naÄŸÄ±n arÅŸivinde saklanÄ±yordu. Ne yazÄ±k ki, bu arÅŸivden geriye birÅŸey kalmadÄ±.

Â DiÅŸi kahinler

SibÄ±llar, Bakisler ve PythialarÂ Â Â Â Â Â

SibÄ±llar, kutsanmÄ±ÅŸ diÅŸi kahinlerdiler ve onlara "Bakis" denirdi. GeÃ§miÅŸlerinin MÃ– 8. YÃ¼zyÄ±lÂ´a kadar uzandÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir. SibÄ±llar ve Bakisler Apollo TapÄ±naklarÄ±Â´nÄ±n Ã§ok Ã¶ncelerindeki ilk PythialarÂ´dÄ±lar. Ä°lk PythialarÂ´Ä±n MÃ– 7. YÃ¼zyÄ±lÂ´da ortaya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± sanÄ±lÄ±yor. SicilyalÄ± DiodorusÂ´a gÃ¶re, "orakl"lar yani kahineler bakire olmak zorundaydÄ±lar Ã§Ã¼nkÃ¼ fiziksel saflÄ±klarÄ± Ã¶nemliydi; aynÄ± zamanda da Artemis ile de iliÅŸkiliydiler. Pythialar daha genÃ§ bir kÄ±zken seÃ§ilirler ve yaÅŸlÄ±lar tarafÄ±ndan yetiÅŸtirilirlerdi. SeÃ§im genelde soylu ve saygÄ±n bir aileden yapÄ±lÄ±rdÄ±. Ama bazen, aileye Ã§ocukken girmiÅŸ fakir ailelerden gelen kÄ±zlar da Pythia olurdu. Ã–nemli olan baÅŸka bir konuda eÄŸitilmeden Pythia eÄŸitimine girebilmekti. Bir Pythia ApolloÂ´nun karÄ±sÄ± sayÄ±lÄ±rdÄ±, antik zamanlarda PythiaÂ´nÄ±n doÄŸumu Mart veya Nisan baÅŸlarÄ± olan 7. ayda (Bysios) kutlanÄ±rdÄ±. Sonraki dÃ¶nemlerde kutlamalar kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Ã‡ok Ã¶nemli kehanetler, dinsel takvimlere gÃ¶re yapÄ±lÄ±r ve uygun zaman beklenirdi. Ã‡ok fazla talep olduÄŸunda aynÄ± anda Ã¼Ã§ PythiaÂ´nÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Fakat MS 2. YÃ¼zyÄ±lÂ´dan sonra "Orakl"lar azalmaya baÅŸlayÄ±nca, ortada tek bir Pythia kaldÄ±. Ve HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± parladÄ±kÃ§a, PythiaÂ´nÄ±nki sÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. ArtÄ±k Pythialar yaÅŸamÄ±yorlar ve tabii ApolloÂ´da... Ama "Orakl"lar onlarÄ±n yeniden doÄŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸlerdi. Kimbilir ne zaman?