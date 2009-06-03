Neandertaller AtamÄ±z mÄ±ydÄ±?

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Â BulduklarÄ±nÄ± o yÃ¶rede Ã¶ÄŸretmenlik yapan, doÄŸa tarihine meraklÄ± Johann Fuhlrott'a gÃ¶stermek iÃ§in bir kenara ayÄ±rdÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â



Fuhlrott, ayÄ± kemiklerinden Ã§ok daha Ã¶nemli bir olayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu hemen kavradÄ±. KafatasÄ± hemen hemen bir insanÄ±n kafatasÄ± boyutlarÄ±ndaydÄ± ama farklÄ± bir biÃ§ime sahipti, alnÄ± daha basÄ±ktÄ±. GÃ¶zlerin Ã¼zerinde kemik Ã§Ä±kÄ±ntÄ±sÄ± vardÄ±, geniÅŸ basÄ±k bir burun, iri Ã¶n diÅŸler ve eÄŸik bir sÄ±rt gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Bulunan kemiklere bakÄ±lÄ±rsa, onlarÄ±n sahibi olan yaratÄ±k, normal insanlardan daha kÄ±sa, bodur ve Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼ ama yine de bu kemikler bir insan iskeletini andÄ±rÄ±yordu. Fuhlrott, kemiklerin Ã§ok eski jeolojik tortularÄ±n arasÄ±nda bulunmuÅŸ olmasÄ±nÄ±n, onlarÄ± daha da Ã¶nemli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Ã–ÄŸretmen, Bonn Ãœniversitesi'nde anatomi profesÃ¶rÃ¼ olan Hermann Schaaflhausen ile temas kurdu. ProfesÃ¶r de kemiklerin olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu kabul etti. Daha sonra, bunlarÄ±n "bugÃ¼ne dek bilinmeyen doÄŸal bir yapÄ±" olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyecekti. GerÃ§ekten de Schaaflhausen, iÅŸÃ§inin bulduÄŸu ve Neandertal olarak adlandÄ±rÄ±lacak olan iskeletin, yeni -daha doÄŸrusu Ã§ok, Ã§ok eski- bir insan tipi olduÄŸuna inanÄ±yordu. Hatta, Schaaflhausen, Neandertallerin modern insanÄ±n eski atasÄ± olduÄŸundan bile kuÅŸkulanmÄ±ÅŸ olabilirdi.

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EÄŸer profesÃ¶r ve Ã¶ÄŸretmen, buluÅŸlarÄ±nÄ±n bilimsel Ã§evreler tarafÄ±ndan onurlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ummuÅŸlarsa, bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¼ÅŸ kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ olmalÄ±lar. Darvin'in evrim teorisini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ TÃ¼rlerin KÃ¶keni'nin yayÄ±nlanmasÄ±na (1859) daha Ã¼Ã§ yÄ±l vardÄ±. Bilim insanlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸuna gÃ¶re, insanÄ±n bÄ±rakalÄ±m ÅŸu kemiklerin ait olduÄŸu tÃ¼rÃ¼, bir baÅŸka tÃ¼rden evrimleÅŸtiÄŸi fikri tam bir saÃ§malÄ±ktÄ±. ZamanÄ±n Ã¶nde gelen patologu, Rudolf Virchow, kemikleri inceledi ve bunlarÄ±n pek bilinmeyen bir hastalÄ±ktan Ã¶len normal bir insana ait olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. DiÄŸer uzmanlar da bu kervana katÄ±ldÄ±lar.



Ne var ki, on dokuzuncu yÃ¼zyÄ±lÄ±n sonunda, Darvinizm artÄ±k bilimsel Ã§evrelerin Ã§oÄŸunluÄŸuna egemendi. Fransa'da Gabriel de Mortillet gibi bazÄ± bilim adamlarÄ±, kemikleri yeniden inceleyip, modern insanÄ±n Neandertallerden tÃ¼rediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ler. Fransa, BelÃ§ika ve Almanya'da daha Ã§ok Neandertal kalÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n bulunmasÄ±, savlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi. 110 bin ile 35 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait olan fosiller, ya hastalÄ±klÄ± ya da modern insan olduklarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, bu tÃ¼rÃ¼ gÃ¶z ardÄ± etmeyi olanaksÄ±z kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ama bir baÅŸka FransÄ±z'Ä±n, Marcellin Boule'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi bilim insanlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu, Neandertallerin insanÄ±n atasÄ± olduÄŸunu hala inatla reddediyordu. Boule, iskeletlerin eski olabileceÄŸini kabul etmekle birlikte, kendisiyle akraba olamayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yordu. Boule, bu bÃ¼kÃ¼k dizli, kambur, eÄŸik belkemikli Neandertallerin insandan Ã§ok, insansÄ± maymun olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Ona gÃ¶re, eÄŸer modern insanÄ±n onlarla herhangi bir iliÅŸkisi olmuÅŸsa, bu iliÅŸki her kim olurlarsa olsunlar, bizim gerÃ§ek insan atalarÄ±mÄ±zÄ±n bu "yozlaÅŸmÄ±ÅŸ tÃ¼rÃ¼" yeryÃ¼zÃ¼nden silmesiyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmalÄ±ydÄ±.



Yirminci yÃ¼zyÄ±lÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bilimsel ayrÄ±lÄ±k sadece derinleÅŸti. Bir yanda ilkel olsalar da Neandertalleri doÄŸrudan atamÄ±z olarak gÃ¶ren Mortillet'nin izleyicileri vardÄ±. DiÄŸer yanda, Boule gibi, Neandertalleri en iyimser tahminle uzak kuzenlerimiz, yerlerini modern insana bÄ±rakmaya mahkum bir evrimsel Ã§Ä±kmaz sokak olarak gÃ¶renler vardÄ±. Ancak, bilimciler son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r bu derin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± gidermeye yeni yeni baÅŸladÄ±lar.



Boule'un izleyicilerinin, yirminci yÃ¼zyÄ±lÄ±n uzunca bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bile Neandertalleri gÃ¶z ardÄ± edebilmesinin tek nedeni, insanÄ±n atasÄ± olarak Ã§ok iyi bildikleri ve gÃ¼vendikleri kendi adaylarÄ±m Ã¶ne Ã§Ä±karabilmekti. Bu aday 1912'de keÅŸfedilen ve daha sonra bir sahtekarlÄ±k olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan 'Piltdown' insanÄ±ydÄ±. Charlos Dawson adlÄ± bir amatÃ¶r fosil avcÄ±sÄ±, Piltdown kemiklerini Ä°ngiltere'de, Sussex'te bir Ã§imenlikte buldu ve kemikler anÄ±nda sansasyon yarattÄ±. Neandertal kafatasÄ±nÄ±n tersine, Piltdown'unki birÃ§ok aÃ§Ä±dan modern insanÄ±nkine tÄ±patÄ±p uyuyordu. Ä°lkel gÃ¶rÃ¼nen sadece maymunlarÄ±nkini andÄ±ran diÅŸlerdi ama burada bile Ã¼stleri dÃ¼zleÅŸmiÅŸ diÅŸler kafatasÄ±na insan Ã¶zelliÄŸi katÄ±yordu. Ä°ÅŸte bu Boule'un kendi atasÄ± olarak kabul etmekten mutluluk duyabileceÄŸi tÃ¼rdÃ¼!



Sorun Piltdown insanÄ±nÄ±n bir sahtekarlÄ±k olmasÄ±ydÄ±. Birisi, belki de Dawson bir modern insan kafatasÄ±ndan parÃ§alar almÄ±ÅŸ, bunlarÄ± bir orangutanÄ±n Ã§ene kemikleriyle birleÅŸtirmiÅŸ ve kemiklerin iyice eski gÃ¶rÃ¼nmesini saÄŸlamak iÃ§in boyamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¶rpÃ¼lenen diÅŸler araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± yanlÄ±ÅŸ yola sÃ¼rÃ¼klÃ¼yordu. En sonunda, 1953'te bilim insanlarÄ± diÅŸleri mikroskop altÄ±nda incelediklerinde tÃ¶rpÃ¼ izlerini aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rebildiler.

Åžimdi bilimde aÄŸÄ±rlÄ±k, Neandertallerin insanÄ±n atalarÄ± olduÄŸuna kaymÄ±ÅŸtÄ±. Bilimciler, onlarÄ±n bizden ne kadar farklÄ± olduÄŸunu vurgulamak yerine, benzerlikler Ã¼zerinde odaklanmaya baÅŸladÄ±lar. 1957'de iki AmerikalÄ± anatomisi, William Straus ve A. J. E. Cave, Boule'un Neandertalleri vahÅŸi ve insantÃ¼rÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda tanÄ±mlamasÄ±na kaynaklÄ±k eden, hemen hemen aynÄ± fosili yeniden incelediler. Bu, 1908'de GÃ¼ney Fransa'da bir maÄŸarada bulunan La ChapelleauxSaints fosiliydi.



Straus ve Cave'in ilk dikkatini Ã§eken, La ChapelleauxSaints insanÄ±nÄ±n raÅŸitik olmasÄ±ydÄ±. Bu Boule'un da gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mamÄ±ÅŸtÄ± ama etkilerini gÃ¶z ardÄ± etmiÅŸti. Straus ve Cave'e gÃ¶re, raÅŸitizm Neandertallerin dik duruÅŸuna kanÄ± oluÅŸturduÄŸundan, Neandertal insanÄ±n diÄŸer bÃ¶lÃ¼mleri bir anda modern insandan Ã§ok farklÄ± gÃ¶rÃ¼nmedi. Ä°ki anatomisi, buradan eÄŸer Neandertal insanÄ± "yeniden yaratÄ±labilse ve yÄ±kanmÄ±ÅŸ, tÄ±raÅŸ olmuÅŸ bir ÅŸekilde ve modern giysilerle, New York metro istasyonuna bÄ±rakÄ±lsaydÄ±, ÅŸehrin diÄŸer sakinlerinden daha Ã§ok dikkat Ã§ekmezdi" sonucuna vardÄ±.



PiltdownsonrasÄ± dÃ¶nemde, Neandertallerin gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸleri kadar davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n da yeniden deÄŸerlendirildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. 1960'larda AmerikalÄ± antropolog C. Loring Brace, Neandertal aletleri, teknolojisi ve Ã¶rgÃ¼tlenmesiyle ilgili yeni Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla yeni bir yol aÃ§tÄ±. Ã–rneÄŸin, Brace, geride bÄ±raktÄ±klarÄ± kÃ¼llerin yapÄ±sÄ±ndan. Neandertallerin yiyeceklerini, daha sonra gelen insaniarmkinden Ã§ok farklÄ± olmayan alÃ§ak Ã§ukurlarda piÅŸirdikleri sonucunu Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer antropologlar, birÃ§ok Neandertal kalÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n bilinÃ§li bir ÅŸekilde gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun tartÄ±ÅŸÄ±lmaz bir biÃ§imde insanlara Ã¶zgÃ¼ bir uygulama olduÄŸunu bildirdiler. AyrÄ±ca, Ã§eÅŸitli Neandertal alanlarÄ±nda Ã¶zenle sÄ±ralanmÄ±ÅŸ kemiklerin bir Ã§eÅŸit kurban tÃ¶renine iÅŸaret ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu ve Yugoslavya'daki Krapina alanÄ±nda Neandertal kemikleri yamyamlÄ±k izlenimi verecek ÅŸekilde parÃ§alanmÄ±ÅŸtÄ±. Bunlar ne denli dehÅŸet verici olursa olsun, kesinlikle insana Ã¶zgÃ¼ydÃ¼.



Neandertallerin yÃ¼celtilmesi, 1971'de Ralph Solecki'nin Shanidar diye bilinen bir Irak maÄŸarasÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yayÄ±nlamasÄ±yla doruÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. Oradaki bir Neandertal mezarlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan toprak Ã¶rneklerinde, rÃ¼zgarÄ±n taÅŸÄ±yabileceÄŸi ya da hayvanlarÄ±n getirebileceÄŸinden Ã§ok fazla, olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± yÃ¼ksek miktarda daÄŸ Ã§iÃ§eklerinin polenlerine rastlandÄ±. Solecki, buradan Shanidar Neandertallerinin mezarlÄ±k alanlarÄ±na Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±klarÄ± sonucuna vardÄ± ve kitabÄ±na "The First Flower People" (Ä°lk Ã‡iÃ§ek Ã‡ocuklarÄ±) adÄ±nÄ± verdi. Solecki, orada gÃ¶mÃ¼lÃ¼ yaÅŸlÄ± birisine ait kemiklerden adamÄ±n saÄŸ kolunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve kÃ¶r olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bunlarÄ±n Neandertallerin insan olduÄŸunu gÃ¶steren ek bir kanÄ±t olarak kabul edilmesi gerektiÄŸini bildirdi. Bu durum aile ya da klan Ã¼yeleri tarafÄ±ndan bakÄ±lmamasÄ± koÅŸuluyla kesinlikle adamÄ±n erken Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§mÄ±ÅŸ olmalÄ±ydÄ±.



Solecki'nin kitabÄ±yla birlikte, Neandertallerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±. Boule'un imgelemindeki kuyruksuz iri maymuna benzeyen vahÅŸiler olmaktan Ã§Ä±kÄ±p, ÅŸimdi bir Ã§eÅŸit hippilerin ilk Ã¶rneÄŸine, modern insanlardan birÃ§ok yÃ¶nden daha insani Ã¶zellikler taÅŸÄ±yan bir topluluÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸlerdi. AynÄ± zamanda, modern insanÄ±n Avrupa ve OrtadoÄŸu'da Neandertallerden ve baÅŸka bÃ¶lgelerdeki benzer eski insanlardan evrimleÅŸtiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren "Ã§ok merkezli evrim" teorisi olarak bilinen teorinin doruk noktasÄ±ydÄ± bu. Ama Neandertal imgesi (ve onunla birlikte, Ã§ok merkezli evrim teorisi) bir baÅŸka darbenin eÅŸiÄŸindeydi. Bu kez saldÄ±n arkeolog ya da antropologlardan deÄŸil, molekÃ¼ler biyologlardan gelecekti.

Biyologlar, ne fosiller ne de arkeoloji ya da antropoloji hakkÄ±nda yeterli bilgiye sahipti. Ama kalÄ±tÄ±m materyalinin Mitokondriyal DNA ya da kÄ±saca mtDNA diye bilinen kÃ¼Ã§Ã¼k bir kesiti konusunda yeterince bilgileri vardÄ±. Berkeley Ãœniversitesi biyologlarÄ±ndan oluÅŸan bir ekip Rebecca Cann, Mark Stoneking ve Allan Wilson insan mtDNA'sÄ±nÄ±n mutasyon sÃ¼resini hesapladÄ± ve 1987'de insanÄ±n kÃ¶kenini yaklaÅŸÄ±k iki yÃ¼z bin yÄ±l Ã¶ncesine tarihlendirdi.



Ä°nsan soyunun bu hipotetik anasÄ±na uygun bir isim de bulundu: Havva.

ArtÄ±k elimizde insanÄ±n yeni bir atasÄ± vardÄ± ve Piltdown'un tersine, bu bir sahtekarlÄ±k Ã¼rÃ¼nÃ¼ deÄŸildi. EÄŸer biyologlar yanÄ±lmamÄ±ÅŸsa ve Havva iki yÃ¼z bin yÄ±l Ã¶nce yaÅŸamÄ±ÅŸsa, o zaman modern insan, bilim insanlarÄ±nÄ±n eskiden dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nden yÃ¼z bin yÄ±l Ã¶nce tarih sahnesinde boy gÃ¶stermiÅŸ olmalÄ±ydÄ±. Bu ilk modern insanlarÄ±n Neandertallerin soylarÄ±nÄ±n tÃ¼kenmesinden uzun zaman Ã¶nce Ä°ber YarÄ±madasÄ± 'nda bulunan fosillerden daha yirmi sekiz bin yÄ±l Ã¶ncesine kadar bazÄ± Neandertallerin hala yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sonucuna varÄ±yoruz ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olduÄŸu anlamÄ±na geliyordu.



Neandertallerin atamÄ±z olduÄŸunu savunanlar zor duruma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. En baÅŸta, eÄŸer bazÄ± Neandertaller, bazÄ± modern insanlardan daha yeniyse, o zaman daha eski bir tÃ¼rÃ¼n daha yenisinden tÃ¼remesi epey olanaksÄ±z gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. EÄŸer bugÃ¼n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi, Neandertallerin ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nce bile modern insanlar gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸse, o zaman modern insanÄ±n Neandertallerden evrimleÅŸmesi tam anlamÄ±yla olanaksÄ±zdÄ±.



Yeni tarihleme yÃ¶ntemleri, modern insanÄ±n Neandertallerden Ã§ok daha eski olmasa bile, onlar kadar eski olduÄŸuna dair daha Ã§ok kanÄ±t saÄŸladÄ±. Bilimciler, eski tahminleri hemen hemen doÄŸrulayarak, Neandertallerin yaklaÅŸÄ±k altmÄ±ÅŸ bin yÄ±l Ã¶nce, OrtadoÄŸu'nun Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiler. Ama modern insanla ilgili yeni tarihlemeler gerÃ§ek bir ÅŸok yaratmÄ±ÅŸtÄ±: Modern insanÄ±nÄ±n OrtadoÄŸu'da yaklaÅŸÄ±k doksan bin yÄ±l Ã¶nce, yani eskiden dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok daha Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.



Bu arada, arkeologlar yÃ¼z bin yÄ±llÄ±k, bazÄ± tarihlemelere gÃ¶re, iki yÃ¼z bin yÄ±llÄ±k modern insan kalÄ±ntÄ±larÄ± bulduklarÄ± Afrika'nÄ±n SahraaltÄ± bÃ¶lgelerinde yeniden tarihlendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±. BiyologlarÄ±n Havva'nÄ±n yurdunun -Cennetinin- Afrika olduÄŸuna iliÅŸkin bulgularÄ± buna tÄ±patÄ±p uygun dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.



Cann, Stoneking ve Wilson, modern AfrikalÄ±larÄ±n mtDNA'sÄ±nÄ±n diÄŸer Ä±rklarÄ±nkinden Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir Ã§eÅŸitlilik gÃ¶sterdiÄŸini buldular. Bunu, AfrikalÄ±larÄ±n Ã§ok daha uzun bir evrimleÅŸme sÃ¼reci geÃ§irmesine baÄŸladÄ±lar; bu yÃ¼zden ilk insanlar AfrikalÄ± olmalÄ±ydÄ±.

DolayÄ±sÄ±yla, "Afrika'dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ" teorisi olarak bilinen teoriye gÃ¶re, insan soyu Ã¶nce Afrika'da ortaya Ã§Ä±ktÄ±, sonra OrtadoÄŸu'ya yayÄ±ldÄ± ve en son Avrupa'ya ulaÅŸtÄ±. Ä°nsanlar daha sonra geldikleri iki kÄ±tada, daha ilkel Neandertallerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ± ve sonuÃ§ta insanlarla temasa geÃ§en diÄŸer birÃ§ok tÃ¼rÃ¼n de yazgÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸan Neandertaller tÃ¼kendi. 1990'larÄ±n baÅŸÄ±nda, egemen teori haline gelen "Afrika'dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ" senaryosu, Ã§ok merkezli evrimin yerini almÄ±ÅŸtÄ±.



Ã‡ok merkezli evrime son darbe, 1997'de yine molekÃ¼ler biyologlardan geldi. Matthias Krings ve MÃ¼nih Ãœniversitesi'nden Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±, gerÃ§ek bir Neandertal'in -aslÄ±nda, Fuhlrott'un orijinal Neandertal insanÄ±nÄ±n- kol kemiÄŸinden kÃ¼Ã§Ã¼k bir parÃ§adan mtDNA numunesi almayÄ± baÅŸardÄ±lar. Daha sonra, Neandertal mtDNA'sÄ±nÄ± yaÅŸayan insanlarÄ±nki ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak, araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± 379 diziden 27'sinde farklÄ±lÄ±k saptadÄ±lar. (Tersine, diÄŸer modern insanlarÄ±nkinden Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir Ã§eÅŸitlilik gÃ¶steren, AfrikalÄ±larÄ±n DNA'sÄ± birbirinden sadece 8 dizide farklÄ±lÄ±k gÃ¶steriyordu.) Krings, Neandertaller ve modern insanlar arasÄ±ndaki genetik uzaklÄ±ÄŸÄ±n, Neandertallerin atamÄ±z olmasÄ±nÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de olanaksÄ±z kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸtÄ±.



BÃ¶lgesel sÃ¼rekliliÄŸi savunanlar bu kanÄ±tlarÄ±n hiÃ§biri karÅŸÄ±sÄ±nda pes etmediler. Genetik ve tarihlemeye dayanan kanÄ±tlarÄ±n geÃ§erliliÄŸini sorgularken, 1999'da, kendi yaptÄ±klarÄ± bÃ¼yÃ¼k buluÅŸlardan biri onlarÄ± sÄ±rtlarÄ±ndan vurdu. Lizbon'un yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z otuz kilometre kuzeyinde, Portekizli arkeologlar yarÄ±-insan, yarÄ±-Neandertal olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kan 24.500 yaÅŸÄ±nda bir erkek Ã§ocuÄŸunun iskeletini buldular. Ã‡ocuk anatomik bakÄ±mdan modern insana Ã¶zgÃ¼ bir yÃ¼ze sahip olmakla birlikte, gÃ¶vdesi ve bacaklarÄ± Neandertaldi. Ã‡ocuÄŸu an Neandertallerin tÃ¼kendiÄŸi bir tarihten sonraki zaman dilimine yerleÅŸtiren tarihleme, Ã§ocuÄŸun Neandertal ve modern insanÄ±n melez kuÅŸaklarÄ±nÄ±n atasÄ± olduÄŸunu gÃ¶steriyor gibiydi.



Ã‡ok merkezli evrimi savunanlar, eÄŸer Neandertaller ve modern insanlar melezleÅŸmiÅŸse, Afrika'dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ teorisinin yandaÅŸlarÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi, bu durumun, birbirlerinden o kadar uzak olamayacaklarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶ylemekte gecikmediler.



Portekiz keÅŸfi, her iki tarafÄ± uzlaÅŸmaz gÃ¶rÃ¼nen kanÄ±t ve teorileri savunmaya zorlayarak, tartÄ±ÅŸmayÄ± daha sivri uÃ§lara kaydÄ±rabilirdi. Bir Ã¶lÃ§Ã¼de bu gerÃ§ekleÅŸti: Ä°ki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ de Ã¶teden beri savunanlar yeni bulguyu ya selamlamak ya da gÃ¶z ardÄ± etmek iÃ§in kuyruÄŸa girdiler. Ama, belki de, tartÄ±ÅŸma odaÄŸÄ± deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski keÅŸiflerden sonrasÄ±na kÄ±yasla sÃ¶ylemleri bir parÃ§a yumuÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bilim insanlarÄ±, artÄ±k Neandertaller ya da diÄŸer arkaik insanlarÄ±n evrimleÅŸerek modern insana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rmek yerine, gitgide Neandertaller ve modern insanÄ±n ne tÃ¼r bir etkileÅŸim iÃ§inde olduÄŸu sorunu Ã¼zerinde odaklanÄ±yorlardÄ±.



Birbirleriyle savaÅŸmÄ±ÅŸlar mÄ±ydÄ±? Birbirlerinden Ã¶ÄŸrenmiÅŸler miydi? Birbirleriyle konuÅŸmuÅŸ ya da melezleÅŸmiÅŸ ya da yoksa birbirlerini sadece gÃ¶rmezlikten mi gelmiÅŸlerdi?



Belki ya arkeologlar ya mikrobiyologlar -ya da tamamen farklÄ± disiplinlerden gelen araÅŸtÄ±rmacÄ±lar- bir gÃ¼n bu sorulan yanÄ±tlayabilecek. Åžimdilik, yanÄ±tlar ne kadar ilginÃ§ olursa olsun, Ã§ok spekÃ¼latif. Ã–rneÄŸin, Alman antropologu GÃ¼nler Brauer, Afrika'dan gÃ¶Ã§ senaryosunun Ã§ok daha Ä±lÄ±mlÄ± bir Ã§eÅŸidini Ã¶nermiÅŸtir. Brauer'e gÃ¶re, modern insan gerÃ§ekten de Afrika'da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, sonra dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer yerlerine gitmiÅŸtir. Ama OrtadoÄŸu ve Avrupa'da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Neandertallerden birÃ§ok yÃ¶nden farklÄ± olmasÄ±na raÄŸmen, onlarÄ± melezleÅŸmeyecek kadar farklÄ± gÃ¶rmemiÅŸti. DolayÄ±sÄ±yla Brauer, Neandertal genleri bizim yapÄ±mÄ±zÄ±n ancak Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir parÃ§asÄ±nÄ± bile oluÅŸtursa, modern insanÄ±n bazÄ± Neandertal atalarÄ± olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.



DiÄŸer kampta, Tennessee'li antropolog Fred Smith gibi, Ã§ok merkezliliÄŸin bazÄ± savunucularÄ±, insan yapÄ±sÄ±nda temel genetik deÄŸiÅŸimin Afrika'da gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini teslim ettiler. Ancak Smith AvrupalÄ± ve OrtadoÄŸulu Neandertallerin, yeni gelenler tarafÄ±ndan ortadan kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tam tersine onlarÄ± iÃ§lerine alarak, genetik Ã¼stÃ¼nlÃ¼klerini kendilerine geÃ§irdiklerini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ne Brauer'un ne de Smith'in bulduÄŸu orta yol tamamen benimsendi. Bunun gibi, Neandertallerin insanÄ±n tarih Ã¶ncesindeki yeri konusunda, herhangi bir uzlaÅŸma ufukta gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor. Oysa, bilimcilerin Ã§oÄŸunluÄŸu, Neandertaller ve modern insan arasÄ±ndaki iliÅŸki ne olursa olsun, bu ikisinin zaman ve belki mekanda Ã§akÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸu konusunda artÄ±k uzlaÅŸmÄ±ÅŸ bulunuyor. DolayÄ±sÄ±yla, baÅŸlangÄ±Ã§ta bu iki tÃ¼re ait topluluklar -her biri bazÄ± gÃ¶rÃ¼nebilir insan Ã¶zelliklerine sahip olmakla birlikte gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ä±rklarÄ±na gÃ¶re birbirlerinden Ã§ok daha farklÄ± topluluklar- bir yer-lerde, en bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla, ilkin OrtadoÄŸu, ardÄ±ndan Avrupa'da birbirleriyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±.

Daha sonra ne olduÄŸunu kesin olarak bilen hiÃ§ kimse yok.