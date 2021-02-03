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Mylovebutik ile 2021 moda trendlerini mercek altına aldık!

03.02.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

5000 adetten fazla ürün çeşitleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip olan MyLove, ürünlerini sosyal medya hesapları ve e-ticaret siteleri mylovebutik.com’da tüketiciye sunan 4 yıllık bir marka.

Kendi bünyelerinde oldukça aktif ve güncel bir şekilde yönettikleri bu mecralarda, kuruluşlarından bu yana kadar tam 9 kat büyüme ve ziyaretçi artışı elde ettiler, biz de bu butikte bu yılın moda akımlarını takip ederek oluşturduğumuz birkaç kombini sizlerle bulusturmak istedik!

Mylovebutik ile 2021 moda trendlerini mercek altına aldık
Kraliçe gibi hissettiren Balon Kollar!

Son iki yılı domine eden balon kollu elbiseler dolaplarımızın artık olmazsa olmazı diyebiliriz. Hem romantik hem feminen chic diyebileceğimiz balon kollar 2021’de de sıklıkla göreceğimiz bir trend olacak! Gün içinde bir sneaker ile hemen dışarı kendinizi atabileceğiniz, aynı zamanda gece sivri burun bir çizmeyle davetlerin gözdesi olacağınız bir parça diyebiliriz.

Mylovebutik ile 2021 moda trendlerini mercek altına aldık
Double Balon Kol Poplin Elbise

https://www.mylovebutik.com/double-balon-kol-poplin-elbise


Ekosenin bitmeyen enerjisi!

Ekosenin her hali çekiciliğini hiç yitirmiyor, her yıl başka versiyonlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Pastel tonları, kırmızıları yeşilleri... Bu sene de takımlar, blazer’lar ve paltolarda ekose dominesini görmemek imkansız.

Mylovebutik ile 2021 moda trendlerini mercek altına aldık

Degaje Şifon Ekose Desenli Elbise

https://www.mylovebutik.com/degaje-sifon-ekose-desenli-elbise

 
Eşofmansız bir hayat düşünülemez!

Bu yıl itibariyle hayatımızda belki de en çok yer kaplayan, dolabımıza girdiği kadar gönüllerimize de taht kuran bir takım, tabii ki eşofman takımlarından bahsediyoruz. Evde, yürüyüşte, alışverişte; her zaman çabasız ve çok rahat bir kombin elde edebildiğimiz eşofmanlar bu sene de üstümüzden çıkmayacak gibi duruyor! Mylovebutik’de de birçok eşofman bulabilirsiniz.

Mylovebutik ile 2021 moda trendlerini mercek altına aldık

https://www.mylovebutik.com/gold-fermuar-detay-esofman-takim-2879

 

 

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