Muzipo Kids Genel Müdürü Semih Dadaş: Hedefimiz her şehirde bir Muzipo Kids olması!

Öncelikle markadan ve iş modelinizi konuşalım dilerseniz.



Muzipo Kids, 2011 yılında pazara Türkiye’nin ilk çocuk hareket üssü olarak iki kadın girişimci olan kurucularımızın hayali ile giriş yapmış, bugün itibariyle 22 ilde 52 merkez ile 7 farklı yaş grubundaki çocuklara hareket temelli programlarıyla hizmet veren, kendi kategorisinde lider marka.



Muzipo Kids olarak çocuklarımızın erken yaşta sporla, fiziksel aktivite ile tanışmalarını sağlamak istiyoruz. Amacımız sporu erken yaşta çocuklarımızın hayatına sokarak hayat boyu bir alışkanlığa dönüştürebilmek. 18 ay – 12 yaş arasındaki çocuklarımıza sunduğumuz programların temelini hareket üzerine kuruyoruz ve programlarımızı oyunlaştırarak; çocuklarımızın deneyimleyerek, yaşayarak öğrenmeleri üzerine bir akış oluşturuyoruz. Hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini bir bütün olarak değerlendirerek gelişimlerini hedefliyoruz. Bir çocuk değiştiğinde bir dünyanın değişeceğine yürekten inanıyoruz.

Sektörde Muzipo Kids’i nasıl değerlendiriyorsunuz?



Muzipo Kids olarak Türkiye’de çocuk spor salonları kategorisini yarattığımız için mutluyuz. Sektörün bizle beraber büyümesinden gurur duyuyoruz. Hareketi odağımıza alarak, 10 yıl içinde 22 ilde açtığımız 52 merkezimizle sektördeki liderliğimizi koruyoruz.

Pandemi dönemindeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?



Pandemi hiçbir markanın, iş insanının öngöremediği bir dönem. Bu dönemde Bakanlıklarımız tarafından açıklanan tüm önlemleri yakından takip ettik. Bu uygulanan önlemlerin yanı sıra biz de merkezlerimizi sürekli denetliyor, ekstra hijyen önlemleri alarak hizmetimize sorunsuz devam ediyoruz.



Pandemi ile birlikte hizmet modelimizde bazı farklılıklar yaparak yeni servis modellerimizi çocuklarımızla ve ebeveynlerimizle buluşturduk. Çocuklarımız ister merkezlerimizdeki grup aktivitelerimize katılabilir, ister eğitmenlerimiz ile birebir çalışabilirler. “Özel Eğitmen Programı”mız kapsamında, eğitmenlerimiz çocuklarımızın evlerine ya da sitelerine giderek hareketli aktivite programları sunabilir. Bunun yanı sıra, online platformlardan gerçekleştirdiğimiz programlarımıza çocuklarımız evlerinden katılabilirler. Bu dört yeni hizmet modelimizle tüm çocuklarımıza ulaşarak, ebeveynlerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.



Yine bu dönemde sosyal medya kanallarımızı aktif kullanarak uzmanlarla yaptığımız canlı yayınlarla binlerce çocuk ve ebeveyne ulaştık.

Yılbaşı döneminde çocuklarımız evdeyken onların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Türkiye’nin ilk online “Yılbaşı Hareket Festivali”nde çocuklarla buluştuk.



22 - 28 Mart tarihlerinde, her gün 1 masal olarak tasarladığımız projemiz ile 7 gün sürecek olan “Muzipo Kids Masal Festivali”nin lansmanını yaptık.



Türkiye’nin her yerindeki çocuklarımıza ulaşabilecek onlara hareketi ve eğlenceyi bir arada sunabilecek offline ve online projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Son dönemlerde yaygınlaşan genellikle yetişkinlerin tercih ettiği Personal Trainer anlayışını çocuklara indirgediniz.



Pandemi döneminde tüm kategorilerde ihtiyaçlar ve iş yapış şekilleri değişti, değişmeye devam ediyor. Biz de bu değişimden yola çıkarak ebeveynlerimizin ihtiyaçlarına odaklandık, onların kaygılarını daha iyi yönetebilmek adına çocuklarımız için “Özel Eğitmen Programı”mızı geliştirdik. Evde hareketsiz kalan çocuklarımıza ister evlerinde, ister bahçelerinde birebir ya da arkadaş grupları ile katılabilecekleri hareketli aktivite programımızı sunduk. Bu programımızla ebeveynlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyacına Muzipo Kids hizmet anlayışı ile cevap vermiş oluyoruz.

Kurumsal iş ortaklarınıza özel tasarladığınız Online Sömestir Programından bahsedebilir misiniz?



Muzipo Kids olarak en temel amacımız her durumda çocuklarımızın hareket etmesi. Bu misyonla yola çıkarak kurumsal iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak Online Wellness Programını tasarladık.

Sömestir döneminde, kendi sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanda lider 8 markanın çocukları Online Wellness Programımız ile harekete geçti.

PepsiCo, Pfizer, Penti A.Ş., Nutricia, Türk Tuborg, Yapı Kredi, Yemeksepeti, Opet Fuchs markalarının çalışanlarının evlerine, ofislerine misafir olduk.

Pandemi döneminde evdeki yaşam sürelerimiz artarken bu süreyi ailelerin daha kaliteli ve keyifli geçirebilmeleri, çocuklarımızın hareket etmeleri bizim için çok önemli. Programımıza katılan ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte eğlenceli ve hareket dolu bir sömestir dönemi geçirdik.

Önümüzdeki dönemde de Online Wellness Programımıza farklı markalarla devam ediyoruz.

İlk kitabınız çıktı, kitaptan biraz bahseder misiniz?



Çocukların hareket etmesine katkı sağlamak için yenilikçi alanlar yaratmak üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yayıncılığını üstlendiğimiz ilk e-kitabımız Zihin Sokağının Oyunları – Çocuklar İçin Mindfulness’ı yayınladık. Benimsediğimiz akış felsefesi ile çocukların akışta kalması, yaşadığı anın keyfini çıkarması ve güzel hayaller kurup peşinden koşması ana fikriyle hayata geçirilmiş bir proje.



Aslında Mindfulness bir eylem değil, zihnin bir durumu, bir halidir. Çocuklar doğuştan bu hale sahiptir. Henüz belli kalıplar onlara öğretilmemiş, yargıları oluşmamıştır. Olanı olduğu gibi görürler. Aynı anda birçok şeyi düşünmez sadece o anda olanla ilgilenirler. Araştırma sonuçları, çocuklarda mindfulness çalışmaları ile çocukların kaygı, depresyon ve somatik stres durumlarında azalma ve özsaygı, dikkat düzeyi, uyku düzeni gibi konularda yükseliş ve iyileşme gözlemlendiğini belirtmektedir. Muzipo Kids olarak yayınladığımız Zihin Sokağının Oyunları – Çocuklar İçin Mindfulness e-kitabı ve gelecek planlarımızda yer alan yeni çalışmalarla, çocuklarla erken yaşta mindfulness çalışmalarına başlayarak onların halihazırda var olan bu hallerini devam ettirmeyi hedefliyoruz.



Girişimcilerinize ve eğitmenlerinize ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz?



Franchise sistemi ile büyüyen bir marka olarak girişimcilerimiz ve eğitmenlerimizin gelişimi bizim için çok önemli. Değişen ihtiyaçları takip etmek ve hizmet kalitemizi artırmak için 3 aylık periyotlarda Muzip Akademi Eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitim programlarıyla birlikte alanında uzman ulusal ve uluslararası arenada tanınan eğitmenlerle bir araya geliyoruz. Bunun yanı sıra iş başı eğitimlerini vermek için eğitim liderlerimiz sürekli sahada merkezlerimizle birlikte oluyorlar.



Ocak’21 itibariyle eğitmenlerimize özel Muzip Eğitim Gelişim Programı’nı hayata geçirdik. Bu programla amacımız; Muzipo Kids Eğitmenlerimizin gelişimlerini yakından takip ederek daha uzun süre bizimle kalmalarını sağlamak. Bu kapsamda, eğitmenlerimizi aylık olarak değerlendirip ödüllendiriyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerinizden bahseder misiniz?



“Aynı Gökyüzünün Çocuklarıyız” sosyal sorumluluk projemiz kapsamında, her sene bedelsiz olarak Muzipo Hareket ve Oyun Alanları kuruyoruz. En son 2020 Aralık ayında 8. Hareket ve Oyun Alanımızın açılışını Kütahya Çocuk Evi’nde gerçekleştirdik.

Hareket temelli bir marka olarak SMA Derneği ile birçok projede bir araya geliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde veya bir araya geldiğimiz marka iş birliklerinde SMA Derneği’ne bağışta bulunuyoruz.



Benimsediğimiz akış felsefesi ile, kurucu ortağımız Aslı Olgun ve oğlu Ali Eren Olgun ile birlikte yazdığı ve tasarladığı “Zihin Sokağının Oyunları - Çocuklar için Mindfulness” e-kitabına imza attık. Bu kitabın satışından sağlanacak olan geliri Otizmli Çocuklar yararına bağışlıyor olacağız.



Aynı gökyüzünün altındaki tüm çocukların eşit haklara sahip olduğunu, oyun oynamanın hepsinin hakkı olduğunu savunuyoruz.

2021 yılı hedefiniz nedir?



Şu an 22 şehirde 52 merkezle hizmet veriyoruz. Hedefimiz; her şehirde 1 Muzipo Kids merkezinin olması, çocuklarımızın hareket edebilmesi. Muzipo Kids olarak merkezlerimizde uyguladığımız temel prensiplerimiz; Çocuk Hakları, Yaratıcılık, Bilimsel Düşünme, Olumlu Sorgulama ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ışığında daha fazla çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. 2021 yılında 20 yeni Muzipo Kids merkezi açmayı hedefliyoruz.

Çocuklarımızı odağa alarak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Tekstil ve ahşap oyuncak koleksiyonları üzerine yoğun bir çalışma temposuyla hareket ediyoruz. 2021 yılı içerisinde farklı ürün ve hizmetlerimizi ebeveynlerimizin beğenisine sunacağız.

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“Pandemi döneminde 22 şehirde 52 merkezde her gün çocuklarımıza hizmet veren merkez sahiplerimize ve eğitmenlerimize yürekten teşekkür ederiz.”

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