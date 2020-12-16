Müşterilerimize özel çözümler üretiyoruz

Geçmişten günümüze şirketinizin gelişim sürecini anlatabilir misiniz?

TEB Arval, 2007 yılında Arval ve TEB Holding’in yarı yarıya ortaklığı ile kuruldu. TEB bildiğiniz gibi Türkiye’nin en köklü finans kurumlarından biri. Arval ise 30 yılı aşkın filo yönetimi tecrübesi ve 1.3 milyonun üzerinde aracı ile 30 ülkede faaliyet gösteren bir BNP Paribas şirketi.

Arval'in uluslararası uzmanlığı, TEB Holding'in Türkiye pazarındaki güçlü konumu ve BNP Paribas grubu çatısı altında olmamız bize harika fırsatlar sunuyor. Bu sayede tecrübemizi, hizmet kalitemizi ve finansal gücümüzü takdir eden kurumlarla birlikte işimizi geliştiriyoruz.



Sunduğunuz hizmetleri biraz açabilir misiniz? Yoğunlukta hangi hizmetine talep oluyor?

TEB Arval olarak müşterilerimize araç filolarının finanse edilmesi ile başlayan ve araçlarının kullanım süresi boyunca ihtiyacı olan satış sonrası hizmetleri içeren tam kapsamlı kiralama çözümü sunuyoruz. Firmaların ihtiyaçları birbirinden farklı ve zamanla değişkenlik gösterebiliyor, bu nedenle geniş kapsamlı alternatif ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Müşterimizin ihtiyacına göre mevcut tüm otomobil markalarından, binek veya hafif ticari araçları, yeni veya ikinci el olarak kiralayabiliyoruz. Sunduğumuz alternatif hizmetler ve danışman yaklaşımımız sayesinde müşterilerimize özel çözümler üretebiliyoruz. Amacımız, tek bir tedarikçi tarafından yönetilen, sorunsuz ve tam kapsamlı bir hizmet ile müşterilerimizin hem otomobilleri hem de sürücüleri yönetme yükünden kurtularak ana işlerine odaklanmalarını sağlamak.



Verimli Filo Yönetimi tanımı altında yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Verimli filo yönetimine teklif aşamasında başlıyoruz. Şirketlere araçların toplam kullanım maliyetinin (TCO) analizini sunarak, en uygun aracı seçmelerine olanak sağlıyoruz. Daha çevre dostu bir filo oluşturmak isteyen şirketlere SMART metodolojisi ile enerji dönüşümü için yol gösteriyoruz. Araç teslimatından sonra her araç kullanıcımız için ücretsiz güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi sunarak, sürücülerimizin farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. “TEB Arval Yolda” Telematik Sistemi sayesinde sürücü davranışlarının analiz edilerek kaza oranlarının ve yakıt maliyetlerinin düşürülmesine olanak sağlıyoruz.

My Arval raporlama sistemi, müşterilerimize filolarına ait tüm harcama ve kullanım detaylarını 7/24 kolaylıkla takip edebilmeleri için sunduğumuz dijital çözümlerimizden biri. Bunun yanı sıra, TEB Arval olarak filoların araç kullanımlarını düzenli analiz ederek kontrat kilometresinde sapma öngördüğümüz müşterilerimize maliyetleri baştan önlemek adına kontrat revize hizmetini sunuyoruz.







Önümüzdeki dönem için planlarınız hedefleriniz neler?

Grup CEO'muz Alain Van Groenendael, geçtiğimiz günlerde Arval'in yeni 2020 - 2025 stratejik planını açıkladı. Arval, iş modelini tam kapsamlı operasyonel kiralamadan, sürdürülebilir mobilite çözümlerine dönüştürdüğünü duyurdu.

Temel amacımız sürdürülebilir mobilitenin lideri olmak. Araç kiralama işimizin merkezinde olmaya devam edecek, ancak şirket araçlarından faydalanamayan şirket çalışanlarının da mobilite ihtiyaçlarını karşılayabilmek için alternatif çözümler geliştirerek hizmet teklifimizi genişletiyoruz.

Son olarak global hedefimiz 2025 yılında, 500.000 adedi elektrikli, plug-in hibrit gibi şarj edilebilir araçlar üzere, dünya çapında 2 milyon araçlık bir filoya ulaşmak.

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