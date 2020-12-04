Mülteci Gençlerin Yüzünü Güldüren Kampanya

8 Aralık 2020 –Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Türk Kızılayı bugün Türkiye'deki yetenekli ve umut vaat eden mültecileri futbolcu Hamit Altıntop gibi ünlü fenomenlerle bir araya getiren bir dijital kampanya başlattı. Kampanya, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük insani yardım programı aracılığıyla, yaşamlarını yeniden kontrol altına alan - bir şarkıcı, bir aşçı, bir futbolcu ve bir parkur koşucusu olmak üzere - dört genç mültecinin tutkuları ve hayallerini ön plana çıkarıyor.

Türkiye yaklaşık dört milyon yerinden edilmiş kişiye; bir başka ifadeyle de dünya üzerindeki en kalabalık mülteci topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Söz konusu topluluğun yaklaşık 3,6 milyonunu ülkelerini enkaza çeviren savaştan kaçan Suriyeliler oluşturuyor.

Kampanyaya katılan dört mülteci, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Devleti ile iş birliği içerisinde IFRC ile Türk Kızılayı tarafından yürütülen Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı tarafından destekleniyor. Program, Türkiye'de yaşayan dezavantajlı mültecilere maddi destekte bulunuyor.

SUY kapsamında çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yaklaşık 1,8 milyon hassas durumdaki mülteciye, banka kartı aracılığıyla düşük meblağIda bir aylık ödeme yapılıyor. Düzenli nakit yardımı sayesinde mülteciler gıda, kira, ulaşım ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Program kapsamında ayrıca üç ayda bir, aile fertlerinin sayısı dikkate alınarak ek bir ödeme yapılıyor ve daha fazla bakıma ihtiyacı olanlara da özel ödemeler yapılıyor. Bu maddi destek, ailelere onurlu bir seçim yapabilme hakkı tanırken, ailelerin para kazanmaları için çocuklarını okuldan alıp işe göndermek ya da daha da fazla borçlanmak gibi olumsuz başa çıkma mekanizmalarına başvurmaları engelliyor. SUY sayesinde yaşamlarının kontrolünü yeniden sağlayan aileler kendilerini gerçekleştirme gücüne kavuşuyor.

Bir dijital kampanya olan, #powertobe (var olma gücü), –Avusturya, Fransa, Romanya, İspanya ve Türkiye olmak üzere– beş ülkede başlandı. Kampanya bireyleri tutkuları ve yetenekleri olan kişiler olarak göstererek, çatışmalardan kaçan insanların karşılaştığı zorluklar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlanıyor.

Kampanyada, Davud, Amal, Bilal ve Hamad Türkiye'de hayatlarını yeniden kurmaya çalışırken tutkularından, hayallerinden ve sorunlarından bahsediyorlar. "Suriye'den gelirken yanımda hiçbir şey getirmedim. Bir tek ruhumuzla geldik. Yemek yapmak bana dış dünyayı unutturuyor. Kart aracılığıyla yapılan ödeme bana çok fayda sağlıyor; bu sayede çocuklarımın hiçbir eksiği kalmıyor," diyor Amal.







Söyleşi talepleriniz için lütfen aşağıdaki adresten iletişime geçin:

Kampanya hakkında bilgi için: Alice von Schroeder

alice@lizzn.de

+49 (0)176 391 26 486

Daha ayrıntılı bilgi için

SUY dijital kampanyası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen https://powertobe.ifrc.org/tr sitesini ziyaret edin.

Ayrıca, kampanya videoları ve promosyon fotoğrafları şu adresten indirilebilir: https://cutt.ly/Ahzut9z

Türkiye'deki yerel kampanya Bilal ve Amal'ınkilerin hikayelerinin yanı sıra hem Bilal ve Hamit Altıntop'un hem de Amal ve İdil Yazar'ın dijital ortamda bir araya geldiği içerikleri kapsamaktadır.

#powertobe etiketini kullanarak kampanyayı paylaşın





Elçiler

Türkiye

İdil Yazar, aşçı

Hamit Altıntop, futbolcu

Fransa

Ryan, aşçı

İspanya

Antonio Orozo, müzisyen

Phosky, parkur koşucusu

Romanya

Feli, müzisyen

Avusturya

Alex Schauer, parkur koşucusu

SUY yardımı alan kişiler

Amal / aşçı

Amal'ın kendisine ait bir YouTube kanalı var ve düzenli olarak leziz tarifler içeren yemek videoları paylaşıyor. Amal, bu kampanya için en sevdiği yemeklerden biri olan humusu sarımsaksız ve bol tahinli olarak hazırlıyor ve Türkiye'den İdil ve Fransa'dan Ryan ile yemek üzerine sohbet ediyor. Üç çocuk annesi SUY yardımını genellikle yiyecek almak için kullanıyor. Yemek yaparak kendi dünyasına çekilebiliyor ve Suriye'deki eğitimini yarıda bırakmış da olsa, şimdi kendi için yeni olasılıkların kapısını aralıyor: Amal, bir gün kendi restoranını açmanın hayalini kuruyor.

Bilal / futbolcu

Bilal'in en sevdiği ve örnek aldığı futbolcu Ronaldo. Bu ünlü futbolcunun Real Madrid'den Juventus'a neden transfer olduğuna hâlâ anlam veremiyor. Bilal bir gün ya Real Madrid'de ya da bir Türk futbol takımı olan Beşiktaş'ta top koşturmanın hayalini kuruyor. Suriye'den Türkiye'ye ilk geldiğinde henüz dokuz yaşındaydı. Ailesi SUY yardımını asıl olarak kira için kullanıyor. İstanbul'da yaşayan Bilal, mahallesindeki küçük futbol sahalarında antrenman yapıyor. Kardeşi Mahmoud hep onunla birlikte. Çevrim içi olarak Türkiye'den Hamit Altıntop ile kısa videolar paylaşıyor. Tabii ki, bu paylaşımlar sadece ve sadece futbol ile ilgili.

Davud / parkur koşucusu

Davud, başta parkur koşuculuğu olmak üzere sporun tüm dallarına ilgi duyuyor. Kimi zaman ailesinin oturma odasındaki minderlerin üzerinde denge ve parende atma antrenmanı yapıyor. Ancak, onun tercihi açık havada antrenmandır. Kampanya videosunda, Davud bir oyun sahası üzerinde, en sevdiği hareket olan "pazarlıkçının" nasıl yapıldığını gösteriyor. Davud, Suriye'den geldiği günden beri ebeveynleri ve erkek kardeşleri ile birlikte İstanbul'da yaşıyor. SUY nakit yardımı sayesinde başka şeylerin yanı sıra, okula giderken otobüs bileti ve kahvaltılık alabiliyor. Avusturya'dan Alex ve İspanya'dan Phosky ile çektiği videolarda, parkur antrenmanı için en iyi noktalardan bahsediyor.

Hamad / şarkıcı

Hamad ister ev ister dış mekân olsun her yerde aşk şarkıları söylemeyi seviyor. Şarkı söylemek sorunlarını aşmaya yardımcı oluyor. Hamad, bir mülteci olarak Suriye'den Türkiye'ye geldi. SUY yardımı sayesinde kendisi için en çok önem taşıyan şeyleri alabiliyor. Romanya'dan Feli ve İspanya'dan Antonio ile cep telefonu videoları paylaşıyor ve onların kimi şarkılarını da Arapça olarak prova etmektedir. Müzik onun için neden bu kadar önemli? Hamad için bunun cevabı çok açık; müzik ruhun gıdası.

Elçiler

Türkiye / İdil Yazar / aşçı

Yaşamını, 1985 yılında dünyaya geldiği ABD'de sürdüren İdil, ticari deneyimini ve aşçılık eğitimini çevrim içi yemek yapma tutkusu ile birleştiriyor. 2015'te, YouTube'da kendi mutfak kanalını açan İdil YouTube'daki en büyük yemek kanalları arasında yer alan kanalında 600'den fazla tarif yayınlandı. İdil 700,000 takipçiye sahip. https://www.instagram.com/idilyazar/





Türkiye / Hamit Altıntop / futbolcu

(1982 yılında, Gelsenkirchen'de doğan) Hamit Altıntop eski bir profesyonel futbolcudur ve Türkiye milli takımında da forma giyen oyuncunun parlak bir uluslararası kariyeri vardır. Kendisi gibi profesyonel futbolcu olan ikiz kardeşi Halil de Türkiye milli takımında forma giymiştir. 1 Haziran 2019'dan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda görev alan Altıntop, aynı zamanda Almanya Kemik İliği Bağışı Merkezi (DKMS) gönüllüsüdür. 2010 yılında, posterlerinde yer aldığı kök hücre bağışının ülke çapındaki tanıtımında rol almıştır. https://www.instagram.com/hamitaltintopofficial/