Mücadele gerektiren durumlar

Ay tutulması(16 eylül) adeta 1 Eylül de meydana gelen tutulmanın tamamlayıcısı niteliğinde ve etkileri Şubat 2017 Tutulmasına kadar devam ediyor ya da geçen hafta hissedilmiş olabilir(ben bu yazıyı sizin okuduğunuz günden on bir gün önce yazmış olacağım zira).

Bu tutulma ay başından beri devam eden tehditlere, yalanlara, aldatıcı oyunlara, propagandalara veya korkutan endişelere bir başkaldırı ve ‘’yeter artık’’ demenin tetikleyicisi olabilir. Suçluluk, endişe veya üzüntülere karşı savaşma zamanı diye düşünülebilir.

Öfke açığa çıkabilir. Başkalarına zarar vermemek veya zarar görmemek için ekstra çaba gösterilmesi gerekebilir.

Kontrolünüz dışına çıkan olaylarla uğraşmak durumunda kalabiliriz. Bazı olaylar açığa çıkabilir veya aydınlanabilir. 16 Eylül civarında hisler çok kuvvetli, bazı ilişki veya iş birliklerinin olumlu yönde ilerleyebileceğine dair işaretler görülebilir. Hayal dünyamız geniş olabilir, ama sorumlulukları ve ihmal kabul etmeyecek durumları asla ihmal etmemeliyiz.

Gergin veya huzursuz bir ruh hali söz konusu olabilir. Duygusal anlamda veya fiziksel olarak acılarla sebebiyet verebilecek olaylara karşı tedbirli olmak gerekebilir. Rakipler veya düşmanlar açıkça ya da gizli meydan okuyabilirler. Provokatif tavırlara karşılık vermemek ve sabırlı olmak en iyisidir. Özellikle otorite konumundaki kişilerin gücünü gösterme arzusu gerilimlerin baş nedeni olabilir. Daha fazla yetki sahibi veya otorite konumundaki kişilerle fikir ayrılıklarına düşülebilir ve uzlaşmak mümkün olmayabilir.

Tartışmalara girmekten kaçınmak ve ufak tefek kazalara veya sakarlıklara karşı tedbirli olmak da en iyisi iki hafta için.NİOBE ASLI TEMEL

TUTULMANIN OLUMLU TARAFLARI

Sürpriz aşklar söz konusu olabilir

Yeni ilişkiler deneyimleme, yeni heyecanlar veya fırsatlarla karşılaşma olasılığımız yüksek. Fiziksel anlamda daha cazip bir görünüme kavuşabilir. Artan çekiciliğimizle yeni kişilerle tanışabiliriz, popülaritemiz artabilir, mevcut ilişkilerimizde yeni şeyler deneyebiliriz, artan yaratıcılığımızı farklı alanlarda kullanabilir, tatil atmosferinden ve potansiyelinden faydalanabiliriz. Ani hareketlere veya olaylara(yangın, kesici aletlerle bağlantılı yaralanmalar, sağa sola çarpmaya bağlı incinmeler v.b) bağlı kazalar ya da yaralanmalar söz konusu olabileceğinden bahsettiysek, ani gelişmelerin neden olabileceği sürpriz aşklardan da bahsetmeliyiz.

En çok kimler etkileniyor: Balık, Başak, Yay, İkizler burçlarının son on günü doğumlular, yükselen burçları bu burçlarda olanlar ve Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları dolaylı olarak