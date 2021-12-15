MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN EN BEĞENİLEN ŞİRKETİ “ÇİLEK” 

Araştırma sonucunda, iş dünyasının temsilcilerinin ve sektörün profesyonellerinin görüşleriyle “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında, mobilya sektörünün birincisi Çilek Mobilya seçildi.

Çilek Holding Pazarlama Satış Grup Başkanı Bilal Uyanık, Capital Dergisi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak en yoğun katılımın olduğu yıl olmasına rağmen böyle gurur verici bir başarıya imza attıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Bu başarının sorumluluğuyla düş üretmeye, çocukların ve gençlerin hayallerini süslemeye; en kaliteli, ergonomik, güvenli, yenilikçi, eğlenceli ve çevreye duyarlı tasarımlarla bu başarılarını sürdürülebilir kılmaya devam edeceklerini belirtti. Bu tabloda katkısı ve emeği olan herkese teşekkür etti.



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