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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Mesleğiniz doğru mu?

    Mesleğiniz doğru mu?

    Hürriyet Haber
    11.02.2008 - 12:47 | Son Güncelleme:

    Doğan her birey özel, bir eşi daha olmayan, kozmik kimyanın yarattığı hücrelerinde sadece kendine özgü dna kombinasyonlarını barındıran, bu dünyaya öyle ya da böyle “bir şeyler” katmak için gönderilmiş bir yaşam formudur.

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