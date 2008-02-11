Mesleğiniz doğru mu?

Doğan her birey özel, bir eşi daha olmayan, kozmik kimyanın yarattığı hücrelerinde sadece kendine özgü dna kombinasyonlarını barındıran, bu dünyaya öyle ya da böyle “bir şeyler” katmak için gönderilmiş bir yaşam formudur.
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