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Mersin Doğumlu Şair Alpay Coşkun

14.07.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Mersin doğumlu Alpay Coşkun, şiirlerinde işlediği konularda çeşitlilik arz eden bir yelpaze ile şiir severlerle buluşuyor.

Aynı zamanda diş hekimi olan şair halen aktif olarak diş hekimliği mesleğini icra etmektedir. İstanbul’da yaşayan İstanbul’da doğmak ve büyümek ayrıcalığını tadamayan biri olan Alpay Coşkun, sonradan doğan bir İstanbul aşkı ile şiirlerini kaleme almıştır.

Mersin Doğumlu Şair Alpay Coşkun

Tam bir doğa aşığı olan Alpay Coşkun, şiirlerinin çoğunu doğayla baş başa iken yazdığını ifade etmiştir. “Yalnızlığın vazgeçilmez sarhoşluğunda kendinle baş başa gizemli bir ruh haliyle yazılan her şey tam kıvamındadır.” Der. “Yalnızlıktan korkma! Zira o seni eninde sonunda bulacak. Ya ömrünün baharında ya da yaşadığın son baharında. Güz sonu bağ bozumu gibi…  Sana senden daha yakın bir geleceğin avucunda yaşıyorsun. Tek sorun oraya ne zaman varacağının korkusu.”

 

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