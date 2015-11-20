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    Merkür yay burcuna geçiyor

    Hürriyet Haber
    20.11.2015 - 10:11 | Son Güncelleme:

    Uyurgezerlik ruh hali içerisinde olabileceğimiz kafa karışıklıklarına, yoğun hayallere, belirsizliklere veya dalgınlıklara açık bir gece...

    Öğle sonrası saatler hariç, aynı ruh halinde bir gün geçirebilir, kafamızdaki şüpheler, hayaller veya soru işaretleriyle dolaşabiliriz, eğer halsiz olmazsak tabii Bu akşam Merkür Yay burcuna geçiyor daha yüksek idealler peşinde olabiliriz. Yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, ideolojiler, fanatik fikirler, inanç sistemleri sıklıkla karşılaşacağımız konular olabilir 10 Aralık’a kadar. Bu esnada, fikirlerimizi konusunda ısrarcı olmamız ilişkilerde sorun yaratabilir veya fanatik fikirleri olan kişiler nedeniyle problemler yaşanabilir.

    Etiketler: Niobe , astroloji

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