Merkür retrosunda neler yapmalı? Neleri yapmaktan kaçınmalı?

Yılın son Merkür retrosunu yaşıyoruz. Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil eder. Merkür'ün retro hareti 19 Aralık'tan 8 Ocak'a kadar devam edecek. Zaman kavramı yavaşlayacak. Ve 2017 yılına, yeni yıla retro etkisinde gireceğiz. Daha geleneksel ve eskiye özlem duyduğumuz bir yeni yıl akşamı geçirebiliriz. Bu noktada Aralık ayı boyunca işe odaklı olup, kafayı aksiliklere takmaktansa biraz daha sakin hareket edip, düşünüp, iyice ölçüp tartmak bize ileride güzel geri dönüşler verebilir.

MERKÜR RETROSUNDA YENİ İŞE BAŞLAYACAKLAR DİKKAT!

Örneğin Merkür retrosunda bir iş teklifi aldıysanız hemen kabul etmeyin, ince eleyip sık dokuyun ve üzerinde düşünün. Merkür ileri harekete geçeceği 10 Ocak sonrası daha doğru kararlar alabilirsiniz. Aksayan işleriniz olursa da Ocak ortasından itibaren şartların düzeldiğini görebilirsiniz.

Diyelim ki, 2016'da ertelediğiniz sorunlarınız vardı ve üzerinde durmadınız. Şimdi üzerinde durup, doğru analiz yapmanın tam zamanı. Geçmişle ilgili konular önünüze çıkabilir. Eğer bu tür konular önünüze çıkarsa bilin ki çözmeniz gerekiyor. Eğer ki gündeminize almazsanız bir başka Merkür retrosunda önünüze yine çıkacaktır.

Ayrıca, elektronik aletler alırken iki kere düşünün, çok fazla teknik arıza ile karşılaşabilirsiniz.

Merkür Oğlak burcunda gerileyip sonrasında Yay'a geçeceğinden işle ilgili konularda, yolculuklarda aksamalar, anlaşmazlıklar ya da kazalar daha fazla yaşanabilir.

MERKÜR RETROSUNDA NELER YAPMALI?

Merkür retrosunda yeni kararlar almaktansa, birikmiş sorunları çözmek gerekir. Ve eğer harekete geçerseniz çok daha hızlı çözebildiğinizi göreceksiniz.

Merkür retrosunda geriye döndüğümüz her nokta, retro sona erdikten sonra fırsat yakalayacağımız alanlar olacak. İşle ilgili aklınıza takılan konuları çözüme ulaştırmak için uğraşın. 2017 Ocak'tan sonra uğraştığınız alanlar size fayda sağlayacak.

Bu süre içerisinde evinizdeki dağınıkları toplamak, müşkül durumda olanlara yardım etmek size çok iyi gelecek.

Ayrıca bu yeni yılda sevdiklerinizle, aile ve akrabalarla olmak size iyi gelecek. Biraz nostaljik bir yılbaşı yaşanabilir. Geçmişte kırgın olduğunuz kişilerle sorunlarınızı daha hızlı çözebilirsiniz.