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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Merkür geriliyor iletişim bozuluyor

    Merkür geriliyor iletişim bozuluyor

    Niobe Aslı Temel.
    30.08.2016 - 09:56 | Son Güncelleme:

    Merkür önümüzdeki üç hafta boyunca, yönettiği burç olan Başak’ta geri hareketine başlıyor.

     Merkür Başak burcunda detayları kaçırmayan, en ince ayrıntıyı kaçırmamamıza yardım eder konumdadır. Şimdi geri harekete geçecek olması hızla üzerinden geçtiğimiz konularda atladığımız detayları fark etmemizi, geçmişe dönük eksik veya yanlışları görmemizi sağlayabilir. Geçmişe dönük olaylarda, ayrıntıların üzerinden geçmemiz durumunda Merkür düzeldiğinde yaptığımız işlerin büyük faydasını görebiliriz. Ancak, Merkür gerilemesi malum! Elbette yine, iletişim, haberleşme, ulaştırma, teknolojik, elektrik, elektronikle ilgili konularda aksiliklere, gecikmelere, problemlere, yanlışlıklara neden olabilir, yanlış anlaşılmaları arttırarak ilişkilerde zorlanmalara neden olabilir. Bankalarda sistem sorunlarına bağlı kuyruklar, bilişim departmanlarında sıkıntılı olaylar, bozulan telefon, televizyon, otomobil v.b olaylar, çifte ya da yapılmamış rezervasyon, rötarlı uçuş, yolculuk, klimasız otel odası v.b sorunlar, beklenen kuyruklar, yanlış atılan veya gitmeyen mesajlar v.b başlıklar ayımızı ve özellikle bayram tatilimizi şenlendirebilir. Ancak, geçmişte başlanan işlerin tamamlanması, eski tanıdıklarla bir araya gelmek v.b geçmiş başlıklı konularda olumlu etkileri olabilir. Astrolojide, Merkür gerilemeleri sırasında işler istenilen şekilde gitmeme riski taşıdığı için yeni başlangıçlar yapılmaması söylenir, bu da aklınızda bulunsun derim Niobe’ce. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…

    Etiketler: aslı temel , astroloji

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