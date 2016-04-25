MERKÜR GERİ GİDİYOR! İLETİŞİM BOZULUYOR!

Merkür’ün Boğa burcunda geri harekette olduğu süreçte, hepimiz hayatımızdaki maddi veya somut konuları yeniden gözden geçirme fırsatı bulabiliriz. Bütçemizin yeniden yapılandırılma ihtiyacı varsa yeniden yapılandırabilir, yeteneklerimizi daha fazla para kazanmak için nasıl kullanabileceğimiz üzerine daha fazla düşünebilir, yeni yollar arayabiliriz. Detaylar önemli, ama asıl olan önümüzdeki üç haftalık süreçte, beyin kaslarımızı daha çok maddi başlıklı konular, ödemeler ya da yeni kazanç yolları ve kendimize verdiğimiz değer üzerine yoracağımız gerçeği. Ancak yanısıra elbette her zaman olduğu gibi, 28 Nisan itibariyle geri gidecek olan Merkür sebebiyle, bu haftadan itibaren Mayıs ayı ortalarına kadar, yanlış giden mesajlara, elektrik elektronik araçlarla ilgili, bilgisayarlarla bağlantılı problemlere, çöken sistemlere dikkat etmekte ve yanlış anlaşılmalara bağlı iletişim problemlerine, söylenilen saatte söylenilen yerde olamama, söylenilen saatte kalkamayan araçlar, unutulan biletler, pasaportlar, karışan bavullar, rahatsız eden yan koltuk, yağ su kontrolü yapılmadan binilen arabalar, yanlış koltukta, hatta yanlış yere yolculuklar türünde karışıklıklara, çifte rezervasyonlara, dikkat etmekte fayda vardır. Unutulan eşyalar, karışan evraklar v.b de unutulmamalı tabii. Yeni başlangıçlar yapmak için, Merkür'ün doğru harekete geçmesini beklemenin daha doğru olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Mars ve Pluton'un da geri harekette olduğunu düşünürsek önümüzdeki bir kaç ayın düzenleme, eksikleri giderme, ihtiyaçları karşılama türünde başlıklarla geçeceğini söylemek yanlış olmaz. Önümüzdeki birkaç haftalık süreçte, Geçmişle bağlantılı projeler, işler veya planlar canlanabilir, eski arkadaşlarla görüşülebilir, geçmişle bağlantılı kişilerle karşılaşılabilir.