MERKÜR BOĞA BURCUNDA GERİ GİDİYOR

Bütçemizin yeniden yapılandırılma ihtiyacı varsa yeniden yapılandırabilir, yeteneklerimizi daha fazla para kazanmak için nasıl kullanabileceğimiz üzerine daha fazla düşünebilir, yeni yollar arayabiliriz. Detaylar önemli, ama asıl olan önümüzdeki üç haftalık süreçte, beyin kaslarımızı daha çok maddi başlıklı konular, ödemeler ya da yeni kazanç yolları üzerine yoracağımız gerçeği. Yatırımlarımız, maddi girişimlerimiz, ödemelerimiz, harcamalarımız ve gayrimenkul başlıklı konularda yorucu uğraşılar ön plana çıkabilir. Bu başlıklarda yer alan evraklarla ilgili ya da iletişim bağlantılı sorunlar dikkat gerektirebilir.

Bugünden itibaren, Mayıs ayınin son haftasına kadar, yanlış giden mesajlara, elektrik elektronik araçlarla ilgili problemlere dikkat etmekte ve yanlış anlaşılmalara bağlı iletişim problemlerine, söylenilen saatte söylenilen yerde olamama, söylenilen saatte kalkmayan araçlar, unutulan biletler, pasaportlar, yağ su kontrolü yapılmadan binilen arabalar, yanlış koltukta, hatta yanlış yere yolculuklar türünde karışıklıklara, çifte rezervasyonlara, dikkat etmekte fayda vardır. Unutulan eşyalar, karışan evraklar, çöken bilgisayar sistemleri dikkat gerektirebilir. Ancak, eski tanıdıklarla görüşmek, karşılaşmak ya da geçmişle bağlantılı proje ve işlere hız kazandırmak için uygun zamanlardır.

Eğer bu karışıklıkları doğru yönetebilirsek birbirimize karşı anlayışlı olacağımız günlerdeyiz.Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel