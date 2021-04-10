Mavi Yolculuğa Çıkmadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Mavi tur Kuzey Ege’den başlayarak Akdeniz’e kadar uzanan kıyı şeridinde yapılmaktadır. Tatilinize başlamadan önce rotanızı belirlemelisiniz tekne tipine, kişi sayınıza ve bütçenize bağlı olarak seçim yapabilirsiniz. Bodrum, Göcek, Fethiye, Datça, Marmaris, Kaş, Kekova ve Yunan Adaları gibi birçok belde de tatil yapabilirsiniz.

Hangi zaman aralığında yapılabilmektedir?

Mavi Tur ülkemizde 12 ay boyunca yapılabilir fakat genellikle Mayıs başından itibaren, Kasım ayına kadar ki süreçte mavi tura çıkılabilmektedir. Temmuz ve Ağustos aylarının tamamı ile, ay fark etmeksizin, uzun tatil olanağı olan bayram tatillerine rastlayan haftalarda yoğunluk vardır, genelde bu dönemler için erken rezervasyon yapılır ve fiyatlar diğer dönemlere göre daha yüksektir.

Hangi tür teknelerle yapılabilmektedir?

Tatil planlarken bir diğer önemli nokta ise tekne seçimidir. Kısaca tekne tiplerinden bahsetmek gerekirse, gulet kiralayarak, her şey dahil bir otel şeklinde bir tatil mi planlıyorsunuz? Yoksa motor yat kiralayarak, koyları bol adrenalin ve süratli bir şekilde keşfedeceğiniz bir tatil mi? Bir başka seçenek ise yelkenli veya katamaran kiralayarak, doğanın keyfini çıkaracağınız bir tatil geçirmektir. Mavi tur tatilinde tekne seçimi oldukça önemli bir konudur.





Mavi tur boyunca neler yapılabilir?

Yüzme, dalma, balık avlama, güneşlenme gibi denize bağlı aktiviteler dışında mavi turda yapılabilecek pek çok aktivite vardır. Tur güzergahında tarihi yerler, ören yerleri veya yanaşabileceğiniz uygun alanlar var ise tekneden karaya çıkarak buraları ziyaret edebilirsiniz.

Tekne, kendinizle baş başa kalabileceğiniz en uygun yerlerden biridir. Tekne öncesi hazırlık yaparak, en sevdiğiniz kitaplar, dergiler, bulmacalarla ilgilenebilir, oyun oynayabilir, film izleyebilir veya dilerseniz notebook açıp, işinizle ilgili bir şeyler dahi yapabilirsiniz.

Masmavi denizin üzerinde, yıldızlı gökyüzü altında akşam yemek masasında ya da sabah kahvaltısında yapacağınız uzun sohbetler en çok hatırlayacağınız anılarınız olacaktır.

Size özel Mavi Turları keşfetmek ve tekne tatili deneyimini yaşamak çok daha kolay! Mavi Tur güzergâhlarını ve paketlerini inceleyerek bu yaz tatilinde farklı bir deneyime yelken açın.





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