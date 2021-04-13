Mavi gözlü güzel Anam...

Bu yaşıma kadar hayat mücadelesinin içinde bâdireli zamanlar da geçirdim. Ayağıma taş değil, önüme kayalar çıktı, ama bana ettiğin o dualarla, hepsi tuz-buz oldu

güzel Anam.

Evet; sen dualarını ettin, Rabbim yolumu açtı,

tüm engelleri kaldırdı.

Anacığım; benim bugün sahip olduğum her şey,

senin duaların ve Rabbimin rızasıyla olmuştur.

Bugüne kadar tanıdığım veya tanımadığım herkese elimden geldiğince yardım ettim, yardım ettikçe de Rabbim verdi.

Rahmetli babam, 33 sene önce Hakk’a yürüdü.

Ben, seni, “bana babamın emaneti” olarak bildim.

Ne söylediysen, yapmaya gayret ettim. Çünkü, senin bana yaptıramayacağın hiçbir şey yoktu.

Güzel Anam; seni kaybettim, ışığım söndü.

Yıllardan beri sağlık sorunları yaşıyordun. Vefatından sekiz gün önce de yarı koma halindeydin. Sarıldık, kucaklaştık. Ona rağmen “Ben, çok iyiyim” diyerek, bana moral vermeye çalıştın. Bu, son konuşmamız oldu.

Yoğun bakıma gidiyordun. Avucunu defalarca öptüm, kokladım güzel Anam.

***

Sonra... Mavi gözlü güzel Anamı, Rabbime ve babama teslim ettim.

Burada, dostlarıma bir çift sözüm var: Sizler, dünyada en büyük sermayenin “ana ve baba duası” olduğunu aslâ unutmayınız.

Nur içinde yat güzel Anam.

Devlet Büyüklerimiz,

Güzide Dostlarımız ve Aziz Hemşehrilerimize

TEŞEKKÜR

Ailemizin meleği, babamız merhum Hacı Vahit Kapıcıoğlu’nun

gönül sultanı, biz evlâtlarını hayata taşıyan biricik Hacı Annemiz

HAVVA KAPICIOĞLU

15 Mart 2021 Pazartesi günü, ardında kederli evlâtlar bırakarak, ebedî âleme göçtü. Anacığımızın cenazesi, 16 Mart 2021 Salı günü İstanbul-Yeniköy’deki

Yeni Cami’de kılınan öğle namazını müteakip, Kireçburnu’ndaki

ebedî istirahatgâhına defnedildi.

Annemizin vefatı nedeniyle, başta

Cumhurbaşkanımız

Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN

olmak üzere devlet ricali, güzide dostlarımız ve aziz hemşehrilerimiz,

büyük acımızı paylaşarak, moral destek verdiler.

Anacığımızın cenaze namazı ve kabristana defni sırasında,

İçişleri Bakanı

Sayın Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar,

İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, I. Ordu Komutanı Sayın Orgeneral

Musa Avsever ve İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş ile

gönül dostlarımız, bu ebedî yolculuğa dualarıyla tanıklık ettiler.

Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Koca ile Genelkurmay Başkanı

Sayın Orgeneral Yaşar Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Ekrem İmamoğlu, bizleri telefonla arayarak,

başsağlığı dileklerini ilettiler.

Bu hüzünlü günümüzde ailemizi yalnız bırakmayan başta

Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize; aralarında yurdumuzun çeşitli kentlerinden gelen kadim arkadaşlarımızın da bulunduğu dostlarımız ve aziz hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



Kapıcıoğlu Ailesi adına



Eray Kapıcıoğlu

İlandır.