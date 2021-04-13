Mavi gözlü güzel Anam...
Mavi gözlü güzel Anam; her gün bir araya gelemesek de, telefonla konuşmamız sırasında dualar eder, “Allahım, senin ayağını taşa değdirmesin, Cenab-ı Allah, seni korusun.” derdin. Bana o duaları edecek kimse kalmadı güzel Anam...
Bu yaşıma kadar hayat mücadelesinin içinde bâdireli zamanlar da geçirdim. Ayağıma taş değil, önüme kayalar çıktı, ama bana ettiğin o dualarla, hepsi tuz-buz oldu
güzel Anam.
Evet; sen dualarını ettin, Rabbim yolumu açtı,
tüm engelleri kaldırdı.
Anacığım; benim bugün sahip olduğum her şey,
senin duaların ve Rabbimin rızasıyla olmuştur.
Bugüne kadar tanıdığım veya tanımadığım herkese elimden geldiğince yardım ettim, yardım ettikçe de Rabbim verdi.
Rahmetli babam, 33 sene önce Hakk’a yürüdü.
Ben, seni, “bana babamın emaneti” olarak bildim.
Ne söylediysen, yapmaya gayret ettim. Çünkü, senin bana yaptıramayacağın hiçbir şey yoktu.
Güzel Anam; seni kaybettim, ışığım söndü.
Yıllardan beri sağlık sorunları yaşıyordun. Vefatından sekiz gün önce de yarı koma halindeydin. Sarıldık, kucaklaştık. Ona rağmen “Ben, çok iyiyim” diyerek, bana moral vermeye çalıştın. Bu, son konuşmamız oldu.
Yoğun bakıma gidiyordun. Avucunu defalarca öptüm, kokladım güzel Anam.
***
Sonra... Mavi gözlü güzel Anamı, Rabbime ve babama teslim ettim.
Burada, dostlarıma bir çift sözüm var: Sizler, dünyada en büyük sermayenin “ana ve baba duası” olduğunu aslâ unutmayınız.
Nur içinde yat güzel Anam.
Devlet Büyüklerimiz,
Güzide Dostlarımız ve Aziz Hemşehrilerimize
TEŞEKKÜR
Ailemizin meleği, babamız merhum Hacı Vahit Kapıcıoğlu’nun
gönül sultanı, biz evlâtlarını hayata taşıyan biricik Hacı Annemiz
HAVVA KAPICIOĞLU
15 Mart 2021 Pazartesi günü, ardında kederli evlâtlar bırakarak, ebedî âleme göçtü. Anacığımızın cenazesi, 16 Mart 2021 Salı günü İstanbul-Yeniköy’deki
Yeni Cami’de kılınan öğle namazını müteakip, Kireçburnu’ndaki
ebedî istirahatgâhına defnedildi.
Annemizin vefatı nedeniyle, başta
Cumhurbaşkanımız
Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN
olmak üzere devlet ricali, güzide dostlarımız ve aziz hemşehrilerimiz,
büyük acımızı paylaşarak, moral destek verdiler.
Anacığımızın cenaze namazı ve kabristana defni sırasında,
İçişleri Bakanı
Sayın Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar,
İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, I. Ordu Komutanı Sayın Orgeneral
Musa Avsever ve İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş ile
gönül dostlarımız, bu ebedî yolculuğa dualarıyla tanıklık ettiler.
Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Koca ile Genelkurmay Başkanı
Sayın Orgeneral Yaşar Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Ekrem İmamoğlu, bizleri telefonla arayarak,
başsağlığı dileklerini ilettiler.
Bu hüzünlü günümüzde ailemizi yalnız bırakmayan başta
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize; aralarında yurdumuzun çeşitli kentlerinden gelen kadim arkadaşlarımızın da bulunduğu dostlarımız ve aziz hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Kapıcıoğlu Ailesi adına
Eray Kapıcıoğlu
İlandır.