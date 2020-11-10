Mastercard ile BELBİM AŞ ’den yenilik

Elektronik para ve ödeme hizmetlerinde sektörün öncü kuruluşu olan BELBİM AŞ ile ödeme teknolojilerinin lideri Mastercard yeni projelerini hayata geçirdi. Bu proje ile birlikte; artık İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden, dijital ödeme platformu Masterpass altyapısı ile banka, ön ödemeli veya kredi kartlarıyla tek tıkla bakiye yüklenebiliyor. Bir yandan genişleyen coğrafyası, bir yandan artan nüfusu ile İstanbul, dünyanın sayılı mega kentleri arasındaki yerini çoktan aldı. 16 milyon nüfusa ev sahipliği yapan kentte ‘akıllı şehirler’ konusunda pek çok çalışma yürütülüyor. Her geçen gün kalabalıklaşan şehir hayatını kolaylaştırmak, sürdürülebilir ve kapsamlı şehirlerin oluşmasına destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden BELBİM AŞ ve Mastercard da, İstanbul’a değer katan çözümler sunuyor.



Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ve BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz ile iki kurumun iş birliğinin detaylarını konuştuk.

Yücel Bey, öncelikle İstanbulkart’ı tanıyabilir miyiz? İstanbulkart nedir, nerelerde kullanılır?

Finansal teknoloji uygulamaları ve inovatif fikirlerle, elektronik para ve ödeme hizmetlerinde hayatı kolaylaştıran Belbim AŞ, akıllı şehir konseptinde projelerle İstanbulluların hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini artıracak çözümler oluşturmaktadır. Sadece İstanbulkart veya İstanbulkart Mobil kullanarak ulaşımda, marketlerde, müzelerde, eğlence sektöründe, restoranlarda, online alışverişlerde ve daha birçok alanda hızlı, güvenli ve temassız ödeme yapmak mümkün. Üstelik İstanbulkart sahipleri yaptıkları alışverişlerde çeşitli fırsatlar da kazanıyor.

Şehir Yaşam Kartı vizyonuyla; dijitalleşme, yaygınlaşma, ödeme hizmetleri çözümlerini sunma hedeflerimizi hızla gerçekleştiriyoruz. Şirketimizin İstanbul özelinde yürüttüğü projeler, ulusal markalar, uluslararası markalar, belediyeler, kurum, kuruluşlar tarafından ilgi görmekte ve işbirliği talepleri oluşmaktadır. İstanbul’da, İstanbulkart ekosistemi ile verdiğimiz hizmetleri her yerde ve her alanda yaygınlaştırmayı planlıyoruz.







Yakın zamanda iş birliklerinize Mastercard’ı eklediniz. Bu iş birliğinin İstanbullulara sağladığı avantaj ne olacak?

Yaptığımız her çalışmada İstanbulluların hayatını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyoruz. Coğrafi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un her noktasında İstanbulkart’ın geçerli olmasını hedefliyoruz. Bu hedefimizle ve şimdiye kadar bu doğrultuda yaptığımız iş birlikleriyle birlikte daha fazla yükleme kanalını hizmete sunuyoruz.

Mobil uygulamamızla birlikte nakit paraya ve dolum cihazına ihtiyaç duymadan yükleme yapabilmeyi mümkün hale getirdik. Erişilebilir ve pratik yükleme işlemleri için son olarak ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamamıza Masterpass dijital ödeme platformunu entegre ettik. Amacımız tüm İstanbulkartlılara harcarken de kartlarına yükleme yaparken de kolaylık sağlamak. Artık Masterpass altyapısı ile kart bilgilerimizi güvenli bir şekilde saklayıp tek tuşla bakiye yükleme işlemi gerçekleştirebiliyoruz.

Bu kapsamda, özellikle pandemi döneminde mobil teknolojilerin bize sağladığı temassız ödeme özelliğiyle daha hijyenik bir yükleme seçeneği sunmuş oluyoruz.

HEDİYE KAMPANYASI

Bir de Masterpass ile bakiye yükleyenler için hediye bakiye kampanyanız var. O kampanyanın detaylarını aktarabilir misiniz?

İstanbulkart Mobil’in yeni üyelerine Mastercard’la yapacakları ilk bakiye yüklemesinde 15 TL hediye bakiye tanımlanacak. Böylece kullanıcılarımıza hoş geldin hediyesi vermiş oluyoruz. Üstelik kampanya süresince banka işlem ücreti de almıyoruz.

Yiğit Bey, siz de Mastercard olarak ödeme teknolojilerinin öncülerinden birisiniz. Sizden de BELBİM AŞ ile gerçekleştirilen iş birliğinin detaylarını öğrenebilir miyim?

Mastercard olarak tüm dünyada akıllı şehirlere yönelik çözümler üzerinde çalışıyoruz. Amacımız tüm ödemelerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak. Dünya giderek hızlanıp, insanların kendilerine ayırdıkları vakit azalırken, akılcı çözümlerle biraz da olsa zaman kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda toplu ulaşımdan, vergi ödemelerine, otoparktan, yakıt alımına kadar pek çok alanda ödemelerin dijitalleşmesi konusunda küresel çalışmalar yapıyoruz. Bunun için de dünya genelinde birçok yerel yönetimin yanı sıra, ilgili kurum ve altyapı sağlayıcılarla da iletişim halindeyiz.

Bu alandaki son gelişmemizi de en büyük ve kalabalık şehrimiz olan İstanbul’da vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Artık İstanbulkart kullanan vatandaşlarımız BELBİM AŞ’nin geliştirdiği İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden Masterpass’e kayıtlı kartları ile tek tıkla dolum yapabilecekler. Bu iş birliği ile ön ödemeli, banka ya kredi kartı fark etmeksizin bakiye yüklemelerinde kart bilgilerini her seferinde girme zahmetini ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımız için en önemli değerin zaman olduğunun bilincindeyiz ve bu alanda hayatı kolaylaştıracak çözümler üzerinde çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda da vatandaşların kart yükleme adımında daha hızlı ve daha kolay çözümleri talep ettiklerini görmüştük. Şimdi BELBİM AŞ’nin “İstanbulkart Mobil’’ uygulamasına entegre edilen Masterpass sayesinde bakiye yüklemeleri de hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor.

KAYIT NASIL YAPILIYOR









Bu iş birliğinin devamında bizi neler bekleyecek?

Takip eden süre içinde bu ödeme yöntemini tercih edecek kullanıcılar için güçlü değer önerileri üzerinde çalışıyoruz. Abonman yüklemelerinden, rutin İstanbulkart dolumuna kadar farklı tercihler için farklı hediyelerimizi ve indirimli ödeme kurgularımızı vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız.

İstanbulkart kullanıcıları Masterpass’e nasıl kayıt olabilir?

İstanbulkart Mobil uygulamasından, kart bilgilerini tek seferlik bir işlemle sisteme tanımlayıp tek tıkla yükleme yapabilirler.

BELBİM AŞ ile Mastercard nasıl buluştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan BELBİM AŞ ülke genelinde ilgili tüm paydaşlar için ödeme hizmetlerinin hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla çalışan, alanında öncü bir kurum. BELBİM AŞ, mevcut sistemi elektronik para sistemine dönüştürmek suretiyle İstanbulkart’ın hem toplu taşımanın ücretlendirilmesinde hem de diğer belediye hizmetleri ile halkın günlük yaşamında ihtiyaç duyacağı alanlarda ödeme aracı olarak kullanılması için en yenilikçi çözümleri üretiyor.

Mastercard olarak vatandaşların her ödeme adımını en güvenli, hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesi için çalışıyor ve global vakalardan edindiğimiz uzmanlığı yerel çözümlere uyarlayarak, nakdin dezavantajlarını azaltmayı hedefliyoruz. Belediyelerimizle iş birlikleri kurarak vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Özellikle ödeme araçlarının dijitalleşmesi noktasında hedef ve ürünlerimiz birbirine uygun ve uyumlu nitelikte. Biz de hem Türkiye’ye hem de İstanbul’a hizmet etme misyonunu BELBİM A.Ş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle paylaşıyor, bizi bu projede partner olarak seçtikleri için gurur duyuyoruz.

İlandır.