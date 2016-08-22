Mars ve Satürnün zorlu kavuşumu

Ancak, haftanın önemli bir görünümü daha var ki, bu görünüm öfke, intikam, şiddet eğilimini arttırabilir önümüzdeki on beş gün boyunca. Mars ve Satürn kavuşumu belli saldırılardan kendimizi savunmak zorunda kalabileceğimiz olaylara işaret eder. Haklarımızı, pozisyonumuzu, sahip olduğumuz şeyleri veya fiziksel anlamda kendimizi savunmamızı gerektirebilecek olaylar yaşanabilir. Karanlık taraflarımız ön plana çıkabilir veya altından kalkılması çok zor, hatta imkansız işler için kolları sıvayabiliriz ya da karşımızdaki kişilerin karanlık taraflarıyla karşılaşabiliriz.

Bu gezegen etkileri altındayken, tembellik veya ihmal, akışta kalmak ve inisiyatif kullanmamak zararlı sonuçlar oluşturabilir. Ancak, sabırsız davranmak veya acele hareket etmek de riskli hareketleri beraberinde getirebilir ya da saldırgan kişilerle, açık düşmanlıklarla karşılaşabiliriz. Bu koşullarda meydan okuma, rekabete girme türünde işlere girişmek doğru olmayacaktır. Ev de kalıp, ön hazırlıklar yapmak bu enerjiyi daha doğru kullanmanızı sağlayabilir.

Astroloji derslerinde, ‘’ bu açılar altında tanımadığımız insanlarla buluşmanın, aramızda husumet olan kişilerle görüşmenin, bilmediğimiz ve tekin olmayan yerlerde gezmenin, risk almanın doğru olmayacağı söylenir, diğer ihtimal olarak da akılda kalıcı olaylar yaşayabilir veya akıl sınırlarınızı zorlamanızı gerektiren görev veya anlaşmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Büyük adımlar atmak peşinde olabilirsiniz, ama altından kalkamayacağınız işlere kalkışıyor olabilirsiniz. Risk almak veya dramatik olaylara zemin hazırlamak doğru olmayabilir ya da bizi zor durumda bırakan durumlarla karşılaşabiliriz’’ denir.

Aynı zamanda kemikler ve dişlerle ilgili sorunları ön plana çıkartır, kazalara karşı tedbirli olmayı gerektirir ya da önemli sırların ortaya çıkması ya da gizli bilgilerin veya önemli şifrelerin deşifre olması bizi zor durumda bırakabilir. Ya da korkularımız nedeniyle hareket etmekte zorlanabiliriz. Bu açının üzel tarafı ise disiplinli ve kararlı bir ön çalışmayla gezegenin zorlayıcı açıları bittiğinde önemli ilerle kaydedilmiş olma ihtimalidir.

Dikkatsizlikler başa iş açabilir

Yanıltıcı kişilere ve bizi profesyonel şekilde aldatmaya çalışanlara da özellikle dikkat edelim! Veya kendi yanılsamalarımız, paranoyalarımız, gerçek dışı endişelerimiz olabilir(Mars – Neptün). Plan veya anlaşmaları ertelemek ve en ince ayrıntıyı dahi atlamamak gerekiyor olabilir. Yanılmamak için gayret göstermeliyiz.

Aslında, geçen haftadan beri bu açıların etkilerini yaşıyoruz, umarım bu haftanın olumlu açıları önümüzdeki on beş gün için olumsuzlukları çok fazla hissetmememizi sağlar, ama ülkemizin bazı yöneticilerinin yükselenlerinin bu etkiyi aldığını bildiğim için özellikle yazmak istedim.



KİMLER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR?

Dediğim gibi önümüzdeki on beş gün bu anlamda, Balık, Yay, Başak, İkizler burcunun ilk on günü doğanlar başta olmak üzere yükselen burçları bu burçlarda olanlar ve dolaylı olarak Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçları

AŞIK OLMAK İÇİN GÜZEL HAFTA SONU

Hafta sonunu Venüs ve Jüpiterin içimizi ısıtan, sevgiyle dolduran, geçmiş çalışmalarımızın karşılığını görebileceğimiz, sosyal ilişkiler, aşk hayatımız, hatta aşık olmak ve en iyi seçenekle karşılaşmak açısından en olumlu görünümlerden birisiyle geçiriyoruz. Güzellik, estetik, alışveriş veya dekorasyon başlıklı konularda da şanslı ve hızlıyız.

Bu iyimser açının haftanın olumsuz görünümlerini nötralize edebileceğini umalım. Hepinize iyi haftalar, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel…