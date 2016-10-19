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Hürriyet
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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 19.10.2016 - 09:49 | Son Güncelleme:

Mars Pluton kavuşumu gücü arttırıyor

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Mars Pluton kavuşumu gücü arttırıyor
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Geçmiş çalışmalarımızın sonuçlarını görebileceğimiz, uzaklardan gelen ani haberlerin, beklenmedik gelişmelerin veya tam tersi sürprizlerin gündeme gelebileceği bir gün.

Seyahatler, öğretici ve keyifli aktiviteler, ziyaretler ufuk açıcı olabilir. İşlerimizi bir sonraki seviyeye taşıyabiliriz. Mars Pluton görünümü bir yandan ısrarcı, saplantılı, yobaz veya dediğim dedik kişileri ön plana çıkartırken, bir yandan da değişimi körüklüyor.

İnsanlığın karanlık tarafıyla yüzleşmemizi sağlıyor. Çok istediğimiz amaçlar için hırsla çalışabilir ve sürekliliği olan sonuçlar elde edebiliriz.
Dayanıklılık yüksek.

Bu görünüm aynı zamanda cinsel duygularda artış ve şehvet anlamına da gelir. Bazı kişiler bazı kişileri saplantı haline getirebilir. Öğle sonrası saatlerde, maddi başlıklı konularda problemler, utangaçlık, özgüven kaybı veya ilişkilerde problemler ön plana çıkabilir. Ortaya çıkan gücü yapıcı kullanmalı. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

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