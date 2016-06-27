Mars doğru harekete geçiyor terslikler düzeliyor!

Bu süreçte çoğumuz biraz hırpalandık, yıpratıcı enerjilere maruz kaldık, işler istediğimiz gibi veya istediğimiz hızda gitmedi hafta ortasından itibaren rahatlamaya ve eski parlak görünümümüze kavuşmaya başlıyoruz. Hız kazanacağız. En önemlisi, o tarihten itibaren ters giden işler yavaş yavaş düzelmeye başlayacaktır. Ancak, dikensiz gül bahçesi haftası değil yine. Zira, Satürn ev Neptün’ün kafa karıştıran, belirsizliklere yol açan, ne tarafa gideceğine karar verememe, ne olduğunu anlayamama, beklentilerin karşılanmaması, hayalkırıklıkları, tutulmayan sözler, yanlış anlaşılma, yanıltılma ve aldatılma etkisi hala devam ediyor. Konsantrasyon sorunlarımız yok değil. Yanlış anlaşılmalara bağlı sorun yaratabilecek adımlar atma olasılığı da yüksek.

Merkür’e göre yorumlarsak, bugünlerde çıkılacak seyahatler her zaman hatırlanılacak türde seyahatlerden olabilir. Sosyalleşmek, internetten ve sosyal medyadan faydalanmak ve girilen çevrelerin vereceği fikirlerle yaratıcı olmak da kolaylaşacaktır. Zihnimiz açık ve hızlı çalışıyor. Heyecan verici haberler, bilgiler veya konuşmalar ön plana çıkabilir. Olaylara farklı açılardan yaklaşmak askıda kalmış sorunların çözülmesini veya kaybolan eşyaların bulunmasını da sağlayabilir.

Venüs’ün hem olumlu hem de olumsuz görünümleri ise, aşk hayatımız, sevgi temalı ilişkilerimiz, güzellik estetik, sanat ve ekonomik başlıklı konularda bir taraftan sürprizler, hoşluklar, yenilikler yaşanırken ve birbirimize yardımcı olma isteğimizi arttırırken; diğer taraftan, problemler, gerilimler, hırpalayıcı durumlar ön plana çıkıyor. Aşırı sahiplenme, dominant role soyunma, kıskançlık veya güç mücadelelerine bağlı dramatik durumlar ortaya çıkabilir. Kötü alışkanlıkları veya kötü niyetleri olan kişilerden uzak durmamız veya ilişkilerde takıntılı bir tavır geliştirmemeye çalışmamız ve sakinliğimizi korumamız doğru olur.

Zaten, hafta sonuna doğru, Neptün’ün diyalogları yumuşatan, romantizmi arttıran, sevgiyi paylaştıran ve manevi yönümüzü ön plana çıkartan etkisi olumsuzlukları minimalize ederek birbirimizi sevmemizi ve işlerin yolunda gitmesini kolaylaştıracaktır. Hepinize keyifli haftalar, sağlık ve sevgi ile kalın…