Mantıklı ve sabırlı hareket edebiliriz

Önemli kişilere danışabilir, finansal başlıklarda görüşmeler veya geleceğe yönelik planlar yapabiliriz. Kalıcı ilişkiler kurmak veya bağları sağlamlaştırmak için de uygun zaman. Sabırlı ve sakin olabilmek haftanın diğer günlerine kıyasla daha kolay olabilir, ama Pazartesi günü haftalık yazımızda haftanın genel durumunu yazmıştık malum. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel