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Astroloji
Niobe Aslı TEMEL
Haber Giriş: 23.08.2016 - 09:15 | Son Güncelleme:

Mantıklı ve sabırlı hareket edebiliriz

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Mantıklı ve sabırlı hareket edebiliriz
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Boğa burcundaki Ay’ın olumlu açıları maddi, toprakla, gayrimenkullerle ilgili işleri halletmek için uygun günde olduğumuza işaret ediyor.

Önemli kişilere danışabilir, finansal başlıklarda görüşmeler veya geleceğe yönelik planlar yapabiliriz. Kalıcı ilişkiler kurmak veya bağları sağlamlaştırmak için de uygun zaman. Sabırlı ve sakin olabilmek haftanın diğer günlerine kıyasla daha kolay olabilir, ama Pazartesi günü haftalık yazımızda haftanın genel durumunu yazmıştık malum. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

 

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