Zümrüt Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Doğal Yeşil Zümrüt Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Zümrüt taşının üzerinde çatlak bulunmayanı en değerli ve en nadir bulunan zümrüt taşıdır. Zümrüt taşı, eskiden beri kültürümüzde olan en nadide değerli taşlar arasında yer alır.

Zümrüt Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Zümrüt taşının en değerli olanı Zambiya’dan çıkarılır. Bunun yanı sıra Zümrüt taşı, Kolombiya, Pakistan, Avusturya, Brezilya, Hindistan, Afrika, ABD, Mısır ve Rusya gibi pek çok bölgede çıkarılıyor. Zümrüt taşı yumuşak ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Zümrüt taşını darbelerden korumanız gerekir. İslamiyet’te ve Osmanlı tarihinde zümrüdün yeri ayrıdır. Bu nedenle toplumumuzda en çok tercih edilen ve takı yapımında en çok kullanılan değerli taşlar arasında yer alır. Zümrüt, nadir bulunan değerli bir taştır. Aynı zamanda bu taşların değerleri de değişiklik gösterir. Zümrüt taşı insan sağlığına faydaları ile de bilinir.

Doğal Yeşil Zümrüt Taşı Nasıl Anlaşılır?

Doğal yeşil Zümrüt taşının genellikle üzerinde çatlakları olur. Eğer gerçek bir Zümrüt taşı almak istiyorsanız taşın üzerinin çatlak olmasına dikkat etmeniz gerekir. Zümrüt’ün rengine ve görüntüsüne bakarak değerini anlamaya çalışabilirsiniz. Takı tasarımcıları genellikle çatlakları olan bazı işlemlerden geçirerek pürüzsüz bir hale getiriyor. Aynı zamanda rengi soluk olan Zümrüt taşı, her zaman koyu yeşil olandan daha değerlidir. Bu taş aşırı ısıya dayanıksız bir taştır.

Zümrüt Taşı Nasıl Bozulur?

Sıcağa maruz kaldığında şekil ve renk olarak bozulmalar olabilir. Bu nedenle bu taşları, çok sıcağa maruz bırakmamaya özen göstermeniz gerekir. Zümrüt taşı gücü ve zenginliği ifade eder. Bu taş, beden, ruh ve zihin için arındırıcı özellik gösterir.

Zümrüt Taşının Özellikleri ve Faydaları

Zümrüt taşının insan sağlığı üzerinde fiziksel ve psikolojik pek çok etkisi vardır. Bu taş, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda sakinleştirici özelliği bulunduğu için sinir bozukluğuna iyi gelir. Kalp, ciğer ve böbrek rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olur. Aklı güçlendirir ve zihin açıklığı verir.

Zümrüt Taşının Ayırt Edici Özellikleri

Zümrüt taşı, asaleti simgeler. Bu nedenle sevgililerin birbirine verecekleri en güzel hediyedir. Şık ve zarif bir takı seçeneği olan bu taşlarla hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Zümrüt taşının faydalarını hissetmeniz için bu taşın teniniz ile temas etmesi gerektiğini unutmamanız gerekir. Zümrüt taşı, iyilik, sakinlik, denge ve sabır verir. Sıkıntılı olduğunuz bir dönemde Zümrüt taşına dokunduğunuzda içinize ferahlık verir. Zümrüt taşı, aynı zamanda aşk taşı olarak da bilinir.

Zümrüt Taşının Fiyatları

Zümrüt taşı, çok değerli ve kıymetli bir maden olduğu için fiyatı biraz yüksektir. Aynı zamanda Zümrüt taşının değeri çıkarıldığı yere göre değişiklik gösterir. Zümrüt taşının rengi ne kadar soluk olursa o kadar değerlidir. Taşın değerine göre fiyatı da değişiklik gösterir.

Zümrüt Taşı Nasıl Temizlenir?

Şık ve zarif bir görünüm oluşturan Zümrüt taşı, gücü ve zenginliği simgeler. Asalet timsali olarak da görülen Zümrüt, kadınların zarafetinin en önemli tamamlayıcısıdır. Zümrüt taşını akan suyun altında 5 dk tutarak ve sirkeli ya da tuzlu suyun içinde bekleterek temizleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra Zümrüt taşını bir saksının içinde toprakta ya da güneşte 1 gün boyunca bekleterek taşın temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu taşları sirkeli ya da tuzlu suda nemlendirilmiş bezle silip kurulayarak da temizleyebilirsiniz.