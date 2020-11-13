Zirkonyum Diş Kaplamaları

Zirkonyum nedir?



Zirkonyum doğada bulunan bir elementtir estetik özellikleri yüksek olan bu element; insan vücuduyla uyumlu, uzun ömürlü, sağlam bir diş kaplama malzemesi olarak diş hekimliğinde kullanılmaktadır. Diş kaplamaları metal destekli ve metal desteksiz olmak üzere iki gruba ayrılır. Zirkonyum diş kaplaması metal desteksiz kaplamalar grubunda yer alır.



Zirkonyum diş kaplaması ve avantajları

Doğal diş yapısına en uygun kaplamalardan olması en büyük avantajıdır.

Beyaz renk alt yapıya sahip, Işık geçirgenliği fazla olan bu kaplamalar sayesinde metal destekli protezlerde görülen diş eti kenarlarında oluşan koyu renk yansıma ortadan kalkar, daha doğal daha estetik görünüm yakalanır.

Diş ve diş eti sağlığı açısından yaşam kalitesine katkısı oldukça fazladır, doku dostu kaplamalardır.

Isı yalıtımı özelliği sayesinde sıcak soğuk hassasiyeti minimal düzeydedir.

İçeriğinde metal bulunmadığı için alerjik reaksiyon göstermez, tat değişikliği yaratmadığı gibi kokuya sebep olmaz.

Zirkonyum kaplamalar güçlü yapıları ve sağlamlığı nedeniyle arka dişlerde de rahatlıkla kullanılabilir, ön dişlere kattığı estetik görünüş en çok tercih edilme sebebidir.

Uygulama sırasında eski nesil kaplama malzemelerine nazaran zirkonyum kaplamalarda dişten daha az aşındırma yapılır, madde kaybını en aza indirir.

Zirkonyum kuronlar diş etine ve diş yapısına göre kolayca şekillendirilebilir, doğal diş rengine göre rengi belirlenir ve uygulanır.

Estetik görüntü ve zirkonyum kaplamalar



Eğer estetik görüntü kaygınız varsa ve dişlerin doğal görünümde olmasını istiyorsanız tercih edeceğiz kaplama çeşidi metal desteksiz zirkonyum kaplamalardır. Gülüş tasarımında diş kaplamasının diş eti ile uyumu en önemli unsurdur. Porselen diş kaplamaları, mat ve donuk renkte olduklarından yapay görüntü oluştururlar ve bu durum estetik açıdan dezavantajdır. Metaller zaman içinde diş etinin çevresinde koyu renk oluşturacağı için hastalıklı görüntü kaçınılmaz olmaktadır. Zirkonyum kaplamalar ile bu durumun önüne geçilmektedir. Zirkonyumun beyaz bir madde olması , dişte şeffaf, diş eti kenarlarında beyaz görünüm vermesi, ışık geçirgenliği gülüş estetiğini sağlamak için aranılan özelliklerdir.



Zirkonyum tedavisi hangi durumlarda kullanılır?

Çeşitli nedenlerden dolayı kırılmış veya kesilmiş dişlerde,

Renk değişimlerinin aşırı boyutlarda olduğu, beyazlatmanın yetersiz kaldığı durumlarda,

Ayrık dişlerin (diestema) görünümünün düzeltilmesinde,

Restorasyon zamanı gelmiş kaplamalarda,

Estetiğin ve doğallığın önemli olduğu durumlarda metal destekli porselen kaplamalara alternatif olarak,

Ortodontik tedaviye alternatif olarak çarpık dişlerin tedavisinde,

Aşırı madde kaybı olan dişlerin restorasyonunda,

İmplant üstü protezlerde,

Diş etinin gereğinden fazla yukarıda ya da aşağıda olduğu durumlarda kullanılmaktadır.

Zirkonyum kaplamaların bakımı



Zirkonyum kaplamaların bakımı normal dişlere yapılan bakımla aynıdır. Altı ayda bir düzenli hekim kontrolü problemlerin tespiti için önemlidir. Düzenli kontrollerinizi ve ağız temizliğinizi aksatmadığınız sürece uzun yıllar kullanabilirsiniz.



Zirkonyum diş kaplamaları nasıl uygulanır?



Metal destekli kaplamalarda olduğu gibi diş çevresi aşındırılarak uygulanır. Aşındırma işleminden sonra diş eti iyileştiğinde özel ölçü malzemeleriyle dişlerin ölçüsü alınarak uygun renk seçimi yapılır. Zirkonyum alt yapı ve porselen üst yapı labotaruvar ortamında işlenir. Son aşamada özel yapıştırıcı ile dişe entegre edilir. İşlem lokal anestezi eşliğinde gerçekleştiği için ağrı ve sızı duyulmaz.