Zirkon Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Zirkon Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Zirkon taşı, şık bir takı alternatifi olarak kullanılır. Bunun yanı sıra zirkon taşının insan sağlığına duygusal ve psikolojik olarak olumlu etkileri vardır.

Zirkon Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Zirkon taşı, dünyanın pek çok yerinde çıkarılan doğal bir taştır. Fakat zirkon taşının rezervinin %45’i Avusturalya’da bulunur. Zirkon taşının bulunduğu yerler her geçen gün artıyor. Sertlik derecesi 7.5-8. olan bu doğal taş genellikle mücevher yapımında kullanılır. Zirkon taşı dünyanın pek çok ülkesinde çıkarılabilen takı ve endüstriyel alanda kendine kullanım alanı bulan doğal bir taştır.

Zirkon Taşı Nerelerde Bulunur?

Zirkon’un en çok çıkarıldığı başlıca ülkeler arasında ise, Avusturalya, Şili ve Hindistan gibi ülkeler yer alır. Ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinden zirkon taşı çıkarılıyor. Mücevher yapımında en çok kullanılan taşlar arasında yer alan zirkon taşı ile hem kombinlerinizi tamamlayabilir hem de faydalarından yararlanabilirsiniz.

Zirkon Taşının Kullanım Alanları Nelerdir?

Pırlantaya benzerliği ile bilinen zirkon taşı, ısıya dayanıklı ve oldukça parlak bir taştır. Zirkon taşı genellikle, şeffaf, sarı, kahverengi, kırmızı, yeşil ve mavi renklerde çıkarılır. Zirkon taşı genellikle, kolye, küpe ve bileklik gibi takı yapımında kullanılır. Zirkon taşı endüstriyel alanda da kendine geniş bir kullanım alanı bulur.

Zirkon Taşının Bilinmeyenleri

Zirkon taşı şık bir takı olarak kullanılmasının ötesinde sağlığa faydaları ve şifası ile de biliniyor. Bu taşı taktığınızda pek çok hastalığınızın ya da şikayetinizin hafiflediğini hissedebilirsiniz. Zirkon taşı endüstriyel alanda zirkonyum ve zirkonyum oksit olarak da kullanılır. Bu taş, kilo alamayan ve iştah sorunu yaşayan kişilerin iştahının açılmasına ve daha çok yemek yemesine yardımcı olur.

Zirkon Taşı Nasıl Anlaşılır?

Zirkon taşını imitasyonlarından ayırmak oldukça zordur. Farkı anlamak için doğal taşlar hakkında önemli bir bilgiye sahip olmanız gerekir. Zirkon taşı genellikle, pırlanta ve elmas ile karıştırılır. Fakat zirkon taşı bu değerli taşlara göre çok daha uygun fiyatlı ve yumuşak bir taştır. Bu taş, çok zarif ve güzel takıların yapımında kullanılıyor. Şık görüntüsü, zarif duruşu ve faydaları ile dikkat çeken zirkon taşı, çok uzun bir zamandır kullanılıyor. Pırlantaya benzerliği ile bilinen zirkon taşı, pırlantaya göre daha uygun olduğu için pırlantanın imitasyonu olarak da tercih ediliyor. Bunlar arasındaki farkı ayırt etmek için çok dikkatli bir gözle inceleme yapmanız gerekir.

Özellikleri ve Faydaları

Zirkon taşı, genellikle kolye, küpe ve bileklik yapımında kullanılan asil görünümlü bir doğal taştır. Zirkon taşı, sindirim sistemine faydalı, ince ve kalın bağırsak sorunlarını azaltıcı bir özelliğe sahiptir. Kişiye rahatlık ve huzur veren bu taşın aynı zamanda da sakinleştirici bir özelliği vardır. Aynı zamanda bu taş zihin gelişimine yardımcı olur ve zihin açıcı özelliği vardır.

Zirkon Taşının En Dikkat Çeken Özellikleri

Kişinin enerji dengesini düzenlerken aynı zamanda duygusal olarak da dengeyi sağlar. Zirkon taşının tüm bu faydalarını görebilmek ve hissedebilmek için zirkon taşının cilde temas ederek kullanılması gerekir. Pırlantaya benzerliği ile dikkat çeken bu taş, pırlanta ve elmasa göre çok daha yumuşak bir yapıda ve çok daha ucuzdur. Hem estetik görüntüsü hem de şık duruşu ile mücevherat alanında en çok kullanılan doğal taşlar arasında yer alan zirkon taşı, aynı zamanda diğer doğal taşlara göre daha uygun fiyatlıdır.