Zinya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Zinya (Kirli Hanım) Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Zinya diğer tabiri ile Zinnia çiçeği, park ve bahçeleri renk renk süsleyen nefes kesici güzellikteki çiçek türleri arasında önemli ölçüde dikkat çeken bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zinya Çiçeği Nedir?

Zinya çiçeği halk arasında ‘Kirli Hanım Çiçeği’ olarak bilinen bir çiçek türüdür. Bakımının son derece kolay olması sebebiyle park ve bahçelerin süslenmesinde kullanılan göz alıcı bitkiler arasında yer alır. Baharın sonu yazın başı gibi bu bitkinin ekimi yapılarak çoğaltılması sağlanır. Mutlaka güneş alan alanları seven bir bitki olup papatya çiçeğine benzer bir görünüme sahiptir. Neredeyse her renkte çiçek açmasıyla dikkat çekmektedir.

Zinya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Zinya çiçeği, tek ve çok yıllık olmak üzere farklı türlere sahip olan bir süs bitkisidir. Bakımının özenli bir şekilde yapılması durumunda çiçeklerini uzun süre üzerlerinde muhafaza edebilen bir bitkidir. Oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olan çiçeğin; güneş alan, nemli, verimli, iyi şekilde drene edilmiş olan topraklarda yetiştirilmesi çiçeğin gelişmesi açısından önem taşır. Sıcak iklimde yetişmeyi çok seven bir bitki olmakla beraber bulunduğu ortamın koşullarına kolay uyum sağlayabilen bir bitkidir. Bu sebeple bakımı oldukça kolaydır.

Çiçeğin bakımında budamanın ayrı bir önemi vardır. Gerektiğinde budama işlemi yapılan bitkiler çok daha güzel gelişim gösterirler. Zinya çiçeğinden tohum alınmak isteniyorsa ve bu bitkilerin çiçeklenme dönemi uzatmak isteniyorsa olgunlaşmamış durumdaki tohum içeren her bitki parçasını çıkarmak gerekir. Bu olaya da ‘tepe alma’ denilmektedir.

Zinya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Zinya çiçeği tohumları, torfuna atılarak yetiştirilebilir. Tohumların, Mayıs ayındaysa doğrudan toprağa ekilmelidir. Tohumların doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları için ise ekildikleri zaman yüzeylerinin hafifçe toprak ile örtülmesi gerekir. Toprağa ekimi yapılan tohumlardan yetişen fideler 5-10 santimetre olduğunda fazlalıklarının ayrılması gerekir.

Boyları 10 santimetreye ulaşan fidelerin ise, küçük keselere veya plastik saksılara aktarılması gerekir. Bu fideleri Nisan ayı içinde bahçeye yahut saksılara dikmek uygun olacaktır.

Zinya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Zinya çiçeği, sıcak bölgelerde, Mart ayında tohum verir. Bu bitkinin çoğaltılmasında tohum ekim işlemi uygulanır. Zinnia tohumları yüzeye belli aralıklarla dikilerek çoğaltılır.

Zinya Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Zinya çiçeğinden tohum elde edilmek isteniyorsa bunun için ilk olarak, çiçeğin tohum üretimini teşvik etmek amacıyla bitkilere tepe alma işleminin uygulanmaması gerekir. Bunun sonucunda, çiçeklerden tohum almak için kağıt torbalar kullanılabilir. Tohum veren çiçekler kesildikten sonra, hafifçe ovularak tohumların kâğıt bir torbanın üzerine dökülme işlemi gerçekleştirilir. Tohumları topladıktan sonra kurumaları için bir kutu içine yahut iç mekanda kağıt üzerinde birkaç hafta boyunca saklanmalıdır.

Zinya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Zinya çiçeğinin sulaması toprak kurudukça yapılmalıdır. Bu çiçekler sulanırken suyun bitkiye değmemesine özen gösterilmesi önemlidir. Bu sebeple yalnızca toprağına sulama işleminin yapılması gerekmektedir.

Evde Zinya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Zinya çiçeği zahmetsiz olan bakımı sayesinde isteyen her çiçek severin evde zinya çiçeği yetiştiriciliği yapabilmesini mümkün kılmaktadır.

Zinya Çiçeği Anlamı

Zinya çiçegi taşıdığı anlam bakımında bulunmayan arkadaşların düşüncelerini ifade eder. Pembe renkte çiçek açan zinya çiçeği ise uzun süreli bir sevgi anlamını taşır.

Zinya Çiçeği Latincesi

Zinya Çiçeği'nin bir hayli fazla merak edilen Latincesi “Zinnia elegans” dır. Bu güzel çiçek, değişik renklerde çiçekler açarak bulundukları ortamlara büyülü bir atmosfer kazandırır.

Zinya Çiçeği Özellikleri

Zinya çiçeğinin kendisine özgü bazı önemli özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri ise şu şekilde listelemek mümkün olmaktadır. Bu özellikler:

- Zinya çiçeği eski tarihlerde kirli hanım çiçeği olarak bilinen bir çiçek türüdür.

- İlkbahar aylarında tohumları toprağa ekilerek yetiştirilir.

- Kışa doğru ölümü gerçekleşen bir bitkidir.

- Zinya çiçeğinin uzun boylu, bodur, yalınkat ve katmerli çiçekli çok fazla çeşitleri bulunmaktadır.

- Zinya çiçeğinin bazı türleri kışın soğuğuna dayanıklıdır.

- Uzun ömürlü olan türlerinin yanı sıra mevsimlik ömrü olan türleri de bulunmaktadır

Zinya Çiçeği Faydaları

Zinya çiçeği, yetiştiği ortama çok önemli ölçüde güzellik kazandıran bir bitkidir. Bu bakımdan süs bitkisi olarak önemli fayda sağlayan bir çiçek türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasında sadece bir süs bitkisi olarak kullanımı söz konusu olan zinya çiçeğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple yalnızca süs bitkisi olarak yetiştirilmesinde büyük fayda olmaktadır.