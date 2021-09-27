Zeytinyağı Sabunu nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Zeytinyağı Sabununun yapımı hakkında bilgi

İnsanlar, ciltleri ve saçları için birçok ürün kullanmak zorundadırlar. Çünkü saçlarda kepek, kaşıntı ve dökülme meydana gelebilmektedir. Ciltte ise kuruluk başta olmak üzere çeşitli cilt sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu yüzden doğal ürünlerin arayışına girilmektedir. Doğal ürünler cilt ve saçlar için çok yararlı olmaktadır. Bu konuda en büyük yardımcınız ise zeytinyağı sabunu olacaktır.



Zeytinyağı Sabunu Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Yapılır?



Zeytinyağı sabunu, özellikle saç için kullanılan doğal ve faydalı bir üründür. İnsanların birçoğu bu eşsiz sabunu kullanmaktadır. Zeytinyağı sabununu kullanan kişilerin genel olarak memnun kaldıkları görülmektedir. Zeytinyağı sabunu vitamin ve mineral bakımından çok zengindir. Bundan dolayı cilde ve saç diplerine uygulandığı zaman çok etkili olduğu görülmektedir.



Zeytinyağı sabunu besleyici bir özelliğe sahiptir. Bu özelliğinden dolayı insanlar tarafından büyük bir beğeni ile kullanılmaktadır. İnsanların bu sabunu kullanırken memnun kaldıkları ve özelliklerinden dolayı sıkça kullandıkları görülmektedir. Zeytinyağı sabununu düzenli olarak kullanan kişilerde gözle görülür faydalar kısa zamanda kendini ortaya çıkarmaktadır.



Zeytinyağı sabununun faydaları;



- Saçları yumuşatmaya yarar,



- Saçların elektriklenmesini önler,



- Saçlara canlılık verir,

- Kepeği azaltır ve yok olmasına yardımcı olur,

- Cildi ve saçları besler,

- Saçlardaki dökülmeleri azaltır,

- Daha sağlıklı saç çıkmasına yardımcı olur,

- Cildi canlandırır ve toksinleri temizler,

- Cildi nemlendirici etkisi vardır,

- Ölü derileri dökerek canlanmasını sağlar,

- Ciltteki kırışıklıkların önüne geçer.

Görüldüğü gibi zeytinyağı sabunu eşsiz özelliklere sahiptir. Çünkü tek bir sabun ile çok sayıda fayda elde edilmektedir. Bu, faydalar ile daha sağlıklı bir hayat yaşama şansınız olmaktadır. Bu şansı elde etmek için zeytinyağı sabununu düzenli şekilde kullanmalısınız.

Zeytinyağı Sabununun Yapımı Hakkında Bilgi

Zeytinyağı sabununu isteyen herkes evde yapabilir. Doğal bir sabun olan zeytinyağı sabunu sunduğu şifalar ile çok değerlidir. Bu yüzden malzemeleri hazırlayarak zeytinyağı sabununu evde yapabilirsiniz.

- İlk olarak büyük bir tencereye 6 bardak su konulmalıdır. Ardından bir bardak kostik eklenerek yavaşça karıştırılır.

- Zeytinyağı ise başka bir kaba alınarak 40 derecede ısıtılır. Aynı ısıya gelince kostik ve zeytinyağı iyice karıştırılır.

- Daha sonra mikser yardımıyla 10 dakika süreyle karıştırılır.

- 5 dakikalık bir ara verdikten sonra 2 dakika kadar daha karıştırılmaya devam edilir.

- Koyu bir kıvam elde edilince karıştırma işlemi bitirilir. Ardından bir battaniye yardımıyla sarılır ve bir gün boyunca bekletilir.

- Bekletilen karışım kalıplara dökülerek 2-3 gün kadar beklemeye alınır. Daha sonra kalıplardan çıkarılan sabunlar 2 ay süreyle kurumaya bırakılmalıdır.

- Son işlem olarak fırçalama yapılır ve sabunlar kullanıma hazırdır.

Zeytinyağı sabununu yapmak biraz karışık gibi görünebilir. Ancak aşamaları takip ederek oldukça başarılı bir sabun ortaya çıkarabilirsiniz. Zeytinyağı sabunu için sabırlı olmanız lazımdır. Yapım aşamaları bittikten sonra bir süre beklemeniz gerekir. Bunun nedeni ise sabunun kullanıma hazır hale gelmesini sağlamaktır.

Zeytinyağı sabunu kullanıma hazır hale geldikten sonra keyifle kullanabilirsiniz. Zaten bu sabunu yapmanın en keyifli yanı beklediğinize değmesi olarak bilinmektedir.

Zeytinyağı sabununu haftada bir veya iki kez saçınıza masaj yaparak sürün ve 3-4 dakika kadar bekletip durulayın. Cildiniz için ise özellikle yatmadan önce cildinize bu sabunu sürüp durulayabilirsiniz. İsterseniz gün içinde de kullanabilirsiniz.