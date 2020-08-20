Zeytinyağı Korona İle Mücadelede Yardımcı Olur mu?

Natürel sızma zeytinyağında bulunan skualen maddesinin, yeni tip koronavirüsle mücadelede tüketilmesi önerisinde bulundu.

'Natürel Sızma Zeytinyağlarının Skualen İçeriğinin Tayini İçin Yeni Bir Spektroskopik Metodun Geliştirilmesi ve Covid-19 ile Mücadeledeki Önemi' başlıklı çalışmada, dünya ve Türkiye'deki çeşitli markalara ait zeytinyağı markaları incelendi.

İnceleme sonucunda, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz'e ait zeytinyağı markalarına göre Türkiye'deki zeytinyağlarının skualen oranının yüksek olduğu belirlendi. Natürel sızma zeytinyağlarının skualen içeriklerinin tespiti için yeni bir metot geliştirildi.

Bu çalışma kapsamında, ülkemiz natürel sızma zeytinyağlarında bulunan skualen oranları da ilk defa çalışılmış oldu. Yapılan çalışmalarda, yaklaşık bir kilogram zeytinyağından bir gram civarında skualen elde edildi. Köpekbalığı üzerinden elde edilen skualene göre maliyeti oldukça düşük.

Ülkemiz zeytinyağlarının yüksek skualen oranlarına sahip

Pandemi sürecinde birçok ülke aşı geliştirme çalışmalarına ağırlık verdi, aşıların en temel bileşeni zeytinyağında bulunan skualen hammaddesidir. Skualen, bir hidrokarbon türevi olup, aşılarda bağışıklık artırıcı olarak kullanılmakta ve literatürdeki birçok çalışmada 'antikanser ajanı' olarak yer almaktadır.

Bununla ilgili ülkemiz zeytinyağlarının yüksek skualen oranlarına sahip olduğu tespit edildi. Yapılacak aşı geliştirme çalışmalarında, ülkemiz zeytinyağlarının kalite bakımından alternatif bir skualen kaynağı olma potansiyelinin yüksek olduğu belirtildi.

Natürel sızma zeytinyağlarının, bağışıklık sistemini güçlü tutması ve kansere karşı faydalı bileşenler içermesi nedeniyle bolca tüketilmesi öneriliyor.