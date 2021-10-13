Zeytin Yaprağı Çayı Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır? Zeytin Yaprağı Çayı Faydaları ve Kullanımı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip, nezle gibi bağışıklığı düşüren hastalıklarda artış yaşanmaktadır. Bu nedenle bitki çayları bu kış da en çok başvurulan bitkisel çözümleri arasında yer alıyor. Her derde deva olarak görülen zeytin, yağından ve yapraklarından sonra şimdi de bu yapraklardan elde edilen bitki çayı ile merak konusu oldu. Peki, zeytin yaprağı çayı ne işe yarar, nasıl yapılır? İşte, zeytin yaprağı çayı faydaları ve kullanımı…

Zeytin Yaprağı Nerelerde Kullanılır?

Tarihsel olarak, zeytin yaprağı özütü, çeşitli iltihaplanma ve enfeksiyonların önlenmesi veya tedavisi için kullanılmıştır. Bu makale, yan etkiler, dozaj ve hazırlık ve daha fazlasıyla birlikte olası sağlık yararlarına bakar.

Akdeniz diyetinin kronik hastalıklarda, özellikle kardiyovasküler hastalıklarda azalma ile nasıl bağlantılı olduğunu duymuş olabilirsiniz. Bunun, diyette zeytinyağı, yaprak ve meyveye odaklanılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yunanistan, Fas ve Tunus gibi ülkelerde yüzyıllardır geleneksel tıp olarak kullanılmaktadır.

Uçukları tedavi eder

Uçuğu zeytin yaprağı özü ile tedavi etmek için bir pamuğa 1-2 damla damlatın ve yaranın üzerine koyun. Bir çalışma , zeytin yaprağı ekstresinin antiviral ve antimikrobiyal faktörlerinin, herpes virüsünün çevreleyen hücreleri istila etme yeteneğini azalttığını buldu.

Beyni Alzheimer ve Parkinson'a karşı korur

Zeytin yaprağı çayının Alzheimer hastalığına karşı da koruyucu olduğu gösterilmiştir. Zeytin yaprağı ekstraktının antioksidan etkileri de yardımcı olabilir. Aynı şekilde Parkinson hastalığıyla da ilişkili dopamin nöronlarının kaybına da engel olur.

Kalp sağlığını iyileştirir

Araştırmacılar, zeytin yaprağı ekstresinin kalp hastalığı için en yüksek risk faktörü olan ateroskleroz veya arterlerin daralması üzerinde olumlu etkileri olabileceğine inanıyor. Yüksek düzeyde LDL veya "kötü" kolesterol ve toplam kolesterol, bu hastalığın gelişimi için risk faktörleridir.

Kan basıncını düşürür

Zeytin yaprağı çayı, sistolik ve diyastolik kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Bir 2017 çalışma, zeytin yaprağı ekstresi başarıyla indirdi tansiyon bulundu. Daha düşük bir kan basıncı, felç ve kalp krizi riskinizi azaltabilir.

Tip 2 diyabeti tedavi eder

Zeytin yaprağı çayı hücrelerinde insülin salgılanmasını artırmaya yardımcı olabilir bulundu. Hayvan çalışmaları, zeytin yaprağı ekstraktının şunları yapabileceğini göstermiştir;

Hiperinsülinemiyi azaltmak (kanda çok fazla insülin)

Kan şekerini, plazma malondialdehitini ve diğer oksidatif stres belirtilerini (vücuda zarar verebilecek serbest radikallerin dengesizliği) azaltmak

Kolesterolü azaltmak

Glikozunu azaltmak

İnsülini artırmak

Bununla birlikte, insanlar üzerinde zeytin yaprağı ekstraktını test eden daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bir insan çalışması , zeytin yaprağı ekstresi tabletleri alan kişilerin ortalama kan şekeri seviyelerini ve açlık plazma insülin seviyelerini düşürdüğünü buldu. Bununla birlikte, yemekten sonraki insülin seviyeleri önemli ölçüde etkilenmedi.

Kilo yönetimini destekler

Kalp sağlığına faydaları ve tip 2 diyabet korumasının yanı sıra, zeytin yaprağı özünün kilo vermeye de yardımcı olabileceği mantıklıdır. 2014 yılında yapılan bir hayvan çalışması, zeytin yaprağı ekstraktının yüksek yağlı, diyete bağlı obeziteyi önlemedeki etkisini araştırdı. Zeytin yaprağı ekstraktının kilo alımını etkileyen genlerin ekspresyonunu düzenleyerek obeziteyi önlediği düşünülmektedir. Ayrıca gıda alımını azaltmaya yardımcı olabilir.

Zeytin Yaprağı Çayı Zararları

Herhangi bir tansiyon ilacı veya kan sulandırıcı kullanıyorsanız veya şeker hastalığınız varsa, zeytin yaprağı ekstresi almadan önce doktorunuza danışın. Ciddi solunum yolu alerjik reaksiyonları geliştirmek mümkündür . Zeytin yaprağı özünü denemeden önce doktorunuzla konuşun. Bazı değişikliklerin zaman içinde ince ve kademeli olabileceğini unutmayın. Zeytin yaprağı çayı da diğer bitkisel takviyeler gibi sadece hedeflerinize ulaşmada yardımcı olur.

Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

Zeytin yaprağının tek başına veya kombine olarak çay karışımlarında kullanımı uygun olduğunu belirten Işık, zeytin yaprağı çayının nasıl yapıldığını şöyle anlattı: "78 gram yaprak 150 ml sıcak suyla demlenmek suretiyle hazırlanarak günde 3-4 kez içilir. Zeytin yaprağının ekstresi günde 580 mg’lık kapsül olarak kullanılabilir. İki aydan fazla kullanılması tavsiye edilmez."