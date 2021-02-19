Zeytin Nasıl Yetişir? Zeytin Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Çok farklı iklim ve toprak koşullarında dahi yetiştirilebilen zeytin, birden fazla yan ürünü ile hem beslenmemizde hem de günlük hayatımızın bizler için çok önemli olmaktadır.



Zeytin Nasıl Yetiştirilir?



İnsanlar için zeytin en değerli besinlerden birisi olmaktadır. Bu sebeple de yüzyıllardır yetiştirilmeye devam etmektedir. 10 metre yüksekliğe kadar ulaşabilen zeytin ağaçları her mevsim yeşil kalmaktadır. Zeytinin yetiştirilme aşamaları ve şartları ise şunlar olmaktadır.

Zeytin ağacı yetiştirebilmek için gerekli olan iklim sıcak iklim olmaktadır. Soğuk iklimlerde zeytin ağacının yetiştirilmesi mümkün olmamaktadır. En fazla -7 derece kadar soğuğa dayanabilmektedirler.

Zeytin ağaçlarının yetişebilmesi için gerekli olan yağış miktarı ise 400 mm olmaktadır.

Diğer bir yandan zeytin ağaçları için toprak çok fazla önemli olmamaktadır. Bu ağaçlar verimin düşük olduğu topraklarda dahi yetişmektedir. Diğer bir yandan verimin daha fazla olması için kalkerli- kumlu toprakları tercih etmektedir.

Bir zeytin ağacından verimli meyvelerinin toplanması için 15 yılın geçmesi gerekmektedir.

1000 yıla kadar yaşayabilen zeytin ağaçları, 150 yaşından sonra ise verimliliklerini kaybetmektedir.

Yeni zeytin bahçelerinin hazırlanması için toprağın iyi bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. Bu hazırlıkların içerisinde tesviye ve drenaj gibi uygulamalar bulunmaktadır.

Taban suyunun yüksek olduğu bölgelerdeki bahçe hazırlıkları için drenaj yeterli olmaktadır.

Bahçenin şartlarına göre farklı dikim yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin içerisinde kare ve dikdörtgen gibi yöntemler bulunmaktadır.

Her bahçede çelik ve aşı için bir kaç tane yaşlı ağaç bulundurulur.

Dikim için en uygun olan fidanlar 2-3 yaşında ve verimliliğinden emin olunan tohumlardan üretilmiş olanlarıdır.

Fidanların arasında bırakılacak olan mesafenin belirlenmesinde ise zeytin çeşidi önemli olmaktadır.

Ağır toprakların kumlu topraklara oranla daha derinden işlenmesi gerekmektedir.

Diğer bir yandan yabani otlarında her zaman temizlenmesi gerekmektedir.

Zeytin Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Zeytinin en çok yetiştirildiği bölge Ege bölgesi olmaktadır. Ayrıca Güney Marmara ve Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde de zeytin yetiştiriciliği bulunmaktadır. En fazla zeytinyağı için yetiştirilen zeytinler Aydın'da olmaktadır. Gemlik tarafında yetiştirilen zeytinler ise daha çok sofralık olmaktadır.