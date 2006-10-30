Zevkin doruklarında baş başa...

Kendi vücudunuzu ve karşınızdakinin vücudunu tanımakla zevk alma dereceniz arasında doğru orantı vardır. Onun vücudunun erojen bölgelerini öğrenip oralara dokunarak onu uyarabilir, ilişki sırasında yapacağınız hareketlerle büyük bir 'patlama' sağlayabilirsiniz.



Peki bunları konuşmaktan utanıyorsanız ne yapacaksınız? Yazmak, bunun için mükemmel bir çözüm olabilir. Yapacağınız şey çok basit, aşağıdaki listeye bir göz atacaksınız ve bu listede bazı boşlukları dolduracak, ardından hoşlandığınız şeyleri işaretleyeceksiniz. Uzmanlar, bu yöntemin eşlerin karşılıklı tatmini için çok önemli olduğunu söylüyorlar, üstelik çok da eğlenceli. Akşam eve gidince ondan sadece birkaç dakikasını ayırmasını ve aşağıdaki soruları yanıtlamasını isteyin, cinsel hayatınızın güzelleştiğini göreceksiniz.



Boşlukları doldurun



Sevgilinizden ya da eşinizden aşağıdaki boşlukları doldurmasını isteyin. Cevapları görünce sizin de çok şaşıracağınıza eminiz.



1- Sevgilimi öpmeyi en çok sevdiğim yer .....



2- Mod'a girmemi sağlayan müzik .......



3- Sevgilim ....... giydiği zaman gözlerimi onun üzerinden alamıyorum.



4- Sevgilimin vücudunun en erotik yeri .......



5- Delilik gibi görünüyor ama sevgilim ..... yaptığı zaman çıldırıyorum.

Acaba nelerden hoşlanıyor?



Aşağıdaki listeden sizi sevişme moduna sokanları işaretleyin.



- Sevgilime sarılmak



- Sevgilimle dans etmek



- Sevgilimle romantik bir akşam geçirmek



- Sevgilimle içinde seks olmayan aktivitelerde bulunmak (birlikte yemek pişirmek, yürüyüş yapmak gibi)



- Sevgilimin sevişme modunda olduğunu bilmek



- Sevgilimin benim vücudumu öpmesi (omuzlarımı, boynumu, midemi vb.)



- Sevgilimle birlikte yatakta olduğumu hayal etmek



- Onu iç çamaşırları içinde görmek



- Sevgilime masaj yapmak



- Sevgilimin bana masaj yapması



- Onu çıplak görmek



- Birlikte duş almak



- Ona fantezilerimden bahsetmek



- Porno dergilere bakmak



- Erotik ya da porno film izlemek



- Telefonda seks konuşmak



- Sevgilimin uyarılmış olduğunu görmek



- Onun bedenini karşımda hissetmek



- Açık seçik konuşması



- Sevgilimi öpmek

- Sevgilimin göğüslerine dokunmak



- Sevgilimin göğüslerime dokunması



- Sevgilimin cinsel organına dokunmak



- Sevgilimin cinsel organıma dokunması



- Hemen hemen hepsi

Gördüğünüz gibi bu liste daha uzayabilir. Hayal gücünüzü kullanarak yeni maddeler de ekleyebilirsiniz. Çoğu zaman –özellikle tepkisizse- partnerinizin nelerden hoşlandığını anlamak zordur. Fakat bu listeye bakarak ona nelerin zevk verdiğini tam olarak öğrenebilirsiniz. Bunları bilmek, size yeni ufuklar açar. İşte size bir öneri daha, yukarıda işaretlediklerini küçük kağıtlara yazarak bir kavanoza atın ve ikinizin de uygun olduğu zamanlarda kavanozdan rastgele bir kağıt seçerek, yazan şeyi aynen uygulayın. Bu önerileri izleyerek zevkin doruklarına çıkacağınızdan emin olabilirsiniz.