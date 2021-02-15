Zerdeçal Nasıl Yetişir? Zerdeçal Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Zerdeçal sağlık sorunlarına faydalı olan mucizevi bir bitki türüdür. Bağışıklık ve sindirim sistemini düzene sokup güçlendirmektedir. Zerdeçal, iri yaprakları bulunan, sarı çiçekli ve dayanıklı otsu bitki türüdür. Asya bölgesinin bitkisi olarak da bilinmektedir. İçerdiği kurkumin bileşeni sayesinde sağlık üzerinde birçok faydalı etki yaratmaktadır.

Zerdeçal Nasıl Yetişir?

Zencefil ile benzer yetiştirme özelliği bulunan zerdeçal, kök bölgelerinin toprağa ekilmesi ile yetiştirme işlemi sağlanmaktadır. Evde büyük saksılar içinde ya da tarlada yetiştirmek mümkündür. Toprağın özelliği oldukça sert olmalıdır. Zerdeçal tohumları, zengin ve nemli toprak altyapısı ile 15 cm derinliğe gelecek şekilde yerleştirilip üzeri kapatılmaktadır. Her gün sulanarak takip edilmektedir. Ilık ve nemli hava, toprağın sürekli sulanıp nemli kalması gibi durumlar zerdeçalın kalitesini arttırmaktadır. Düzenli gübre verilerek kalite daha fazla arttırılır. Soğuk iklimlerde asla yetiştirilmesi önerilmez.

Zerdeçal Nerede Yetişir?

Zerdeçal ılıman ve nemli koşulların sağlandığı ortamlarda yetişmektedir. Ülkemizde Akdeniz bölgesi zerdeçal yetiştiriciliği için en uygun ortamdır. Dış ülkelerde ise Japonya, Peru, Tayvan, Çin, Afrika, Endonezya, Hindistan ve Tayland zerdeçal yetiştiriciliği konusunda bilinen ülkelerdendir. Yatırım konusunda ise maliyeti oldukça fazladır. Soğuk iklimli ülkelerde ya da şehirlerde yetiştirilmesi önerilmemektir.

Zerdeçal Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Zerdeçal ılıman iklimin hakim olduğu bölgeleri sever ve bu ortamlarda yetişen bu bitki daha kaliteli olmaktadır. Türkiye'de ise ilk olarak Akdeniz bölgesinin Antalya ilinde yetiştirme işlemi gerçekleşmiştir. Anamur, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde hala üretim devam etmektedir. Sera ortamı hazırlanarak yetiştirilen bu bitki gün geçtikçe Türkiye'de daha fazla üretileceği de öngörülmektedir.

Zerdeçal En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Zerdeçalın ana vatanı Güney Asya olarak bilinmektedir. Uygun iklim koşulları ve düzenli bakım sayesinde bu bölgelerde çok sık bir şekilde yetiştirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Peru bilinen en çok zerdeçal yetiştiriciliği yapılan ülkedir. Bu ülkelerin yanı sıra Tayvan, Tayland, Çin ve Japonya'da da yetiştirme işlemi yapılmaktadır. İklim şartları çok önemli olduğundan ve bu ülkeler bu şartları çok iyi sağladığından zerdeçal bu ortamlarda rahatlıkla yetişmektedir.