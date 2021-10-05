Zerdeçal Besin Değerleri: 100 Gr Zerdeçal Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri

Zerdeçal özellikle Asya mutfağı başta olmak üzere Hindistan gibi ülkelerde de oldukça fazla kullanılan bir baharat çeşidi olarak belirtilmektedir. Sağlık alanında bilhassa iltihaplanmalara karşı etkili olan bu baharat insanlar tarafından fazlaca kullanılmaktadır. Vitamin ve mineral bakımından da zengin bir baharat çeşididir.



Zerdeçal Besin Değerleri: 100 GR Zerdeçal Kaç Kalori?



Zerdeçal baharatının besin değerleri şu şekilde belirtilebilir: 100 gram zerdeçalda 312 kcal bulunurken 1 tatlı kaşığı yani 5 gramlık zerdeçalda 16 kalori değeri bulunmaktadır.



Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?



Zerdeçal baharatının 100 gramında: 67.1 g Karbonhidrat ve 9.7 g Protein bulunmaktadır.