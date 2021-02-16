Zencefil Nasıl Yetişir? Zencefil Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Endonezya, Japonya, Çin ve Hindistan'da asırlardan bu yana yetiştirilen bir kök bitki olmaktadır. Dünya üzerinde bu bitkiyi en fazla ihraç eden ülkeler ise Avrupa ülkeleri ve Amerika olmaktadır.



Zencefil Nasıl Yetişir?



Zencefilin yetiştirilmesi için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Ancak ülkemizde en fazla verimi sağlayacak olan yetiştirme yöntemi şu şekilde olmaktadır:

Zencefil yetiştiriciliğinde bilinmesi gereken ilk nokta, bitkinin tohum ile değil kök ile çoğaldığıdır. Bu sebeple satılan zencefil köklerinden çimlendirme yapılabilmektedir.

Kökler çimlendirildikten sonra ise ekim işleminin yapılması gerekmektedir.

Diğer bir yandan tomurcuklanmış kısmın kesilip alınması verimliliği arttırmaktadır.

Zencefil yetiştiriciliği yapabilmek için öncelikle drenajı yapılmış olan toprak gerekli olmaktadır.

Ekimin yapılacağı bölge güneşi en fazla 5 saat yani sadece sabah güneşini alması gerekmektedir.

Ekimin yapılacağı toprağın PH aralığı ise 6-6,5 olmaktadır

Ekimin yapılabileceği mevsim ise ilkbahar olmaktadır. Bahar ayında gerçekleşen don olaylarının bitmiş olması da gerekmektedir.

Toprağın verimliliğini arttırmak için ekim öncesinde atıl durumda olan olgun gübreler ile beslenmesi gerekmektedir. Ancak bu zorunlu bir uygulama olmamaktadır.

Kimin yapıldığı ilkbahar aylarından yaz aylarının sonuna kadar toprağın nemli yaprakların yeşil kalmaları sağlanmalıdır.

Yaz sonunda yaprakların sararması ile birlikte sulamanın kesilmesi de gerekmektedir.

Ekim ayı civarında bitkinin yaprakları ölmektedir. Bütün yapraklar öldüğü zaman ise zencefil hasada hazır olmaktadır.

Zencefillerin daha iyi büyümelerini sağlamak için her ay potasyum, azot ve fosfor takviyesinin yapılması gerekmektedir.

Zencefillerin ekileceği toprağın kurumuş olması önemli olmaktadır.

Sümüklü böcekler başta olmak üzere haşereler ve böcekler bitkilerin en büyük düşmanı olmaktadır. Özellikle sümüklü böcekler bitkinin kök ile gövde arasındaki bağlantıyı kesmektedir.

Sulamanın gereğinden fazla yapılması ise köklerde mantar ve hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır.

Zencefilin hasadının yapılması için 8-9 ay gerekmektedir. Ancak 6. aydan sonra hasat yapmak mümkün olmaktadır.

Zencefil Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Zencefilin ihtiyaç duyduğu iklim tropikal iklim olmaktadır. Ancak gün içerisinde en fazla 2-5 saat güneş görmesi daha fazlasının ise zararlı olduğu bilinmektedir. Bu özellikler bitkinin Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilmesine uygun olduğu düşünülse de gerçek böyle olmamaktadır. Türkiye'de zencefil seralarda yetiştirilmeye uygun bir bitki olmaktadır. Bu sayede ihtiyacı olan nemin, ışığın ve sıcaklığın ayarlanması sağlanmaktadır.