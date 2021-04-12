Zencefil Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Zencefil Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Zencefil maskesi genel olarak cilt bakımında kullanılmaktadır. Uzakdoğu bölgelerinde kullanılmaya başlayan bu maske cildi derinlemesine temizleyerek tazelik kazandırır.



Zencefil Maskesi Nedir?



Osmanlı döneminden beri kadınların uyguladığı zencefil maskesinin cilde pek çok yararı bulunmaktadır. Son yıllarda zencefil ile yapılan maskeler çok popüler bir hale geldi. Zencefilin cilt üzerindeki faydaları ise saymakla bitmez. Akne ve sivilceleri yok eden zencefil maskesi yüz üzerinde mucizevi etkiler bırakmaktadır. Ayrıca zencefil maskesi ciltteki lekelerin giderilmesinde de önemli bir rol oynuyor.



Zencefil Maskesi Ne İşe Yarar?



Ciltte siyah nokta oluşumunu engelleyen zencefil maskesi cildi derinlemesine temizleyerek ölü derilerin de atılmasına olanak tanıyor. Cildi ölü derilerden arındıran bu maske hücrelerin de yenilenmesini sağlıyor. Ciltte oluşan aşırı yağlanmayı ortadan kaldıran zencefil maskesi ciltteki kuruluk problemlerini önlüyor. Böylece yağ dengesi de korunmuş oluyor. Düzenli zencefil maskesi yapıldığında yaşlanma belirtileri ortadan kalkarken kırışıklıklar da yok oluyor.



Zencefil Maskesi Nasıl Yapılır? Zencefil Maskesi Yapımı



Zencefil maskesi doğru yöntemler ile hazırlanmalıdır. Buna göre doğru adımlar ve malzemeler ile hazırlanan zencefil maskesi oldukça etkili bir görünüm oluşturarak cildi koruyacaktır. Zencefil maskesi için cam bir kabın içine bir yemek kaşığı miktarında zencefil konulur. Bunun üzerine de yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tarçın, bal ve limon suyu eklenmelidir. Tüm malzemeler de iyice karıştırılmalıdır. Bu karışım macun kıvamına geldiğinde cilde iyice yedirilmelidir. Bu karışım 30 dakika bekletildikten sonra cilde masaj yapılarak uygulanır. Daha sonra ise yüzde yaklaşık yarım saat bekletilen karışım ılık su ile iyice durulanmalıdır.



Zencefil Maskesi Faydaları Nelerdir?



Zencefil maskesinin cilde pek çok yararı bulunmaktadır. Özellikle zencefil de kış aylarında oldukça faydalıdır. Boğaz ve öksürüğe iyi gelen zencefil yüz maskesi için de kullanılır. Yüze uygulanan zencefil maskesi genel olarak akne ve sivilceleri de kurutur. Zencefil maskesi doğru kullanıldığı takdirde sivilcelerin ciltte oluşturduğu lekeleri de yok etmektedir. Ciltte aşırı yağlanma olduğunda mutlaka zencefil maskesi kullanılmalıdır.



Zencefil maskesi antiseptik özelliği nedeni ile cildi derinlemesine temizleyerek cilde pürüzsüz bir görünüm verir. Daha sağlıklı bir cilde kavuşmak için de zencefil maskesi kullanılır. Ayrıca zencefil maskesi doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde botoks etkisi de sağlar. Sivilce izlerini yok eden zencefil maskesi her yaş grubunda rahat bir şekilde kullanılabilir. Her gün düzenli şekilde zencefil maskesi yapılmaktadır. Bu sayede zencefil maskesi cildi iyice yeniler.



Zencefil Maskesi İçin Pratik Tarifler



Cildi Yenileyen Zencefil Maskesi: Bir çay kaşığı toz zencefil bir kabın içine alınır. Sonrasında ise buna buğday nişastası, kaymak ve lavanta yağı eklenir. Bu karışım ise cilde sürülür. Cilt yüzeyinde 15 dakika bekletilen zencefil maskesi ılık su ile yıkanmalıdır. Bu maske de mutlaka düzenli olarak uygulanmalı. Bu sayede cilt yenilenecektir.



Cilt Lekeleri İçin Zencefil maskesi: Zencefilin kabukları soyulduktan sonra cam bir kabın içine rendelenmeli. Bunun üzerine karışımın içine birkaç damla limon suyu konulmalı. Ayrıca bir yumurtanın akı da bu karışıma eklenmelidir. Karışım ise yüze masaj yapılarak uygulanır. Bu karışım ciltte yaklaşık 15 dakika bekletilmeli. Daha sonra ise bu maske soğuk su ile durulanmalıdır. Bu yüz maskesi düzenli bir şekilde kullanıldığında cilt lekelerini yok eder.