Zencefil Besin Değerleri: 100 Gr Zencefil Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri

Zencefil, özellikle Hindistan ve Uzak Doğu mutfaklarında meşhur olan bir baharat çeşidi olmaktadır. Uzun yıllardan beri de alternatif tıpta kullanılarak çeşitli hastalıklara şifa olmaktadır.



Zencefil Besin Değerleri: 100 GR Zencefil Kaç Kalori?



Zencefil baharatı taze olarak ve toz formunda olmak üzere çeşitli şekillerde satışı olan bir baharat çeşididir. Zencefil tozunun kalori değeri şu şekilde belirtilmektedir: Bu besin maddesinin 100 gramında 335 kcal bulunmakla beraber ayrıca 1 adet yani 1 gramlık zencefil tozunda ise 4 kalori olduğu ifade edilmektedir.



Protein Ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?



Zencefil baharatının 100 gramında: 17.8 g Karbonhidrat ve 1.8 g protein bulunmaktadır.