Zambak Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Zambak Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Mayıs aylarında açan çiçekler açan zambak bitkisi çok hoş görünmenin beraberinde kış aylarını yapraklı olarak geçiren bir çiçek olarak varlık sergiler. Zambak bitkisinden yağ elde edile edildiği için bir şifa deposu olma özelliği barındırır.

Zambak Çiçeği Nedir?

Zambak çiçeği, Zambakgiller ailesinden gelen mevsimlik bir çiçektir. Soğan köklü bir bitki türü olup dışarıdan bakıldığında uzun boylu, dik gövdeli ve iri çiçekli bir görünüm sergilemektedir. Kısa zaman içinde hızlı büyüme gösteren bir bitki olduğundan dolayı zambağın bakımı son derece olumlu sonuç verebilmektedir.

Zambak bitkisi; içerik bakımından oldukça zengindir. Bu bakımdan yağ elde edilen şifalı bitkiler arasında yerini almaktadır. Bu bakımdan çiçek olarak yetiştiriciliğinin yapılmasının yanı sıra yağ elde edilmek amacıyla da yetiştiriciliği yapılan bir çiçektir.

Zambak Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Zambak soğanın toprağa dikiminden 3 hafta önce gübreleme yapılması gerekmekte olup toprakla beraber 30 cm derinlikte karıştırılmaya özen gösterilmelidir. Temel gübreleme yapıldığı takdirde soğanlar hızlı bir şekilde sap çıkarmaya başlar. Sonrasında ise ayda 1 defa sıvı gübreleme yapılması tavsiye edilmektedir. Çiçekler açtıktan sonra ise temel gübrelemeye geri dönülmesi gerekmektedir.

Bitki kış ve sonbahar dönemlerinde sulamaya ihtiyaç duymaz ancak sıcak yaz aylarında düzenli sulama yapılmasına dikkat edilmelidir.

Zambak Çiçeği Nasıl Ekilir?

Zambak soğanlı bir bitkidir. Bu sebeple soğanı ekilirken öncesinde toprağın işlenmesi gerekmektedir. Çiçeğin soğanın ekimi için en uygun dikim zamanı sonbahar mevsimi olmaktadır. Saksıya dikim yapılacak ise saksı için bir adet soğan yeterlidir.

Bahçede yetiştirilecek ise her 50 cm aralıkta bir adet zambak soğanı yerleştirilmesi gerekir. Zambak soğanı toprağa dik şekilde yerleştirildikten sonra üzerine tohumun biraz fazlası kadar toprak atmak gerekir.

Zambak Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Zambak çiçeğinin çoğaltılmasında tohum ve kökten ayırma yöntemleri kullanılmaktadır. Zambak tohumdan çoğaltılması için en uygun dönem Nisan ayı olmaktadır. Çoğaltma için en çok yararlanılan yöntem ise kökten ayırma olmaktadır. Her iki yöntem de bitkinin çoğaltılması için yarar sağlar.

Zambak Çiçeği Nasıl Sulanır?

Zambak çiçeği bahçede yetiştiriliyorsa kışın ve erken bahar döneminde sulama yapılmasına gerek yoktur. Sıcaklıkların yoğun bir şekilde hissedildiği aylarda su gereksinimini karşılamak ise oldukça önemlidir. Bu bakımdan düzenli olarak sulama yapılması gerekir. Sulamanın işlemi ise özellikle damlatma usulü yapılmalıdır. Çünkü fazla sulama bitkinin köklerine zarar verir. Zambak çiçekleri sulanırken her defasında aynı ölçüde sulanmaya ihtiyaç duyar. Sulamada kullanılan suyun sıcaklığının oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmelidir.

Evde Zambak Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Zambak çiçeği direkt gün ışığına duymayan bir bitki olduğundan evin içinde bile kolaylıkla yetiştirilebilen bir çiçektir. Bu sebeple evde zambak çiçeği yetiştiriciliği yapmayı mümkün kılan bir bitki olma özelliği taşımaktadır.

Zambak Çiçeği Latincesi

Son derece göz alıcı bir güzellik sergileyen bitkilerden olan zambak çiçeğinin Latincedeki adı "Lilium" olarak bilinmektedir.

Zambak Çiçeği Özellikleri

Zambak çiçeği, halk arasına bataklık süseni veya kel baş olarak da bilinen bir bitki olup kendisine özgü bası özellikleri bulunmaktadır. Bunlar:

- Çok yıllık bir bitkidir.

- Zambak bir saksı bitkisi değil bahçe bitkisidir.

- Oldukça dayanıklı ve sağlam bir yapı barındırmaktadır.

- İhtiyaç duyduğu şekilde bir bakım yapılması uzun yıllar varlıklarını sürdürebilir.

- Kökü yatay olarak gelişmekte olup kök içi mor veya kırmızı renktedir.

- Etli bir bitkidir.

- Son derece uzun bir gövdeye sahiptir.

- Yaprakları kısa ve küt yapıya sahip olan çiçeğim alt yaprakları daha büyük ve geniştir.

- Çiçek dönem 4 ila 8 adet çiçeğin tek dal üzerinde bulunur.

- 3 gözlü meyvesi olan zambak bitkisinin, onlarca türü bulunur.

- Genellikle beyaz, mor ve sarı renkte olan çiçekleri birbirinden farklı tonlara da sahip olabilmektedir.

- Zambak çiçeğinin içeriğinde sarı renkli olan boyayıcı madde, %50 düzeyinde nişasta, %9 düzeyinde saf yağ ve çeşitli asitler bulunur.

Zambak Çiçeği Faydaları

Zambak çiçeği şifalı bir bitki olup aynı zamanda yağ elde edilen bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Bitkinin şifa için hem yağı hem de köklerinden faydalanılmaktadır. Bu anlamda zambak çiçeğinin düzenli olarak kullanımın sağladığı genel faydalar ise şunlardır:

- Şişlikleri indirici bir etkisi vardır.

- Baş ağrısı ve kulak ağrısına iyi gelir.

- Diş ağrılarını ve iltihaplarını giderici etki gösterir.

- Öksürük ve bronşiti giderici etki gösterir.