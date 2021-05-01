Zakkum Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Zakkum Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Zakkum çiçeğini diğer çiçeklerden ayıran birçok özelliği vardır. Özellikle güzel görüntüsü sayesinde zakkum çiçeği sürekli olarak yetiştirilir.

Zakkum Çiçeği Nedir?

Zakkum çiçeği zehirli bitkilerden biri olarak bilinmektedir. Çiçekli bir bitki olan zakkum çiçeği bahçelerde de yetiştiriciliği yaygındır. Zakkum çiçeği susuzluğa oldukça dayanıklı olan bir bitkidir. Bundan dolayı zakkum çiçeği kurak bölgelerde daha fazla yetişen bir bitki türüdür. Zakkum çiçeği doğada en fazla dere yatakları bölgelerinde yetişir. Özellikle zakkum çiçeği tıbbi ilaç yapımında oldukça fazla kullanılır.

Zakkum Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Zakkum çiçeğinde gübre seçimine dikkat edilmelidir. Zaten zakkum çiçeği gübre ihtiyacına fazla gerek duymaz. Bundan dolayı gübre seçiminde özgür olabilirsiniz. Toprağın da daima humuslu olmasına dikkat etmek gerekir. Humuslu toprak ile birlikte zakkum çiçeği daha iyi yetişir. Eğer toprakta gübre eksikse gübre takviyesi yapılması gerekir. Gübre takviyesi yaparken aşırıya kaçmamak bu noktada önem teşkil eder. Aşırı derecede gübre takviyesi yapılması durumunda bitki ölebilir.

Bu çiçekler soğuğa dayanıklı olan çiçeklerdir. Ancak kış aylarında daha fazla soğuğa maruz kalmaması ve yapraklarının kırılmaması açısından yetiştirilirken daha dip köşeler ve soğuk almayan bölgeler tercih edilebilir. Eğer saksıda yetiştiriliyorsa bu konuya mutlaka dikkat etmek gerekir. Zakkum çiçeklerini budama konusunda esnek davranmanız yeterli olacaktır. Budanmaya istisnai durumlar geçerli olmadığı sürece ihtiyaç duymazlar. Bundan dolayı bakımları kolay olarak bilinir. Zakkum çiçeğinin 3 yaşını aştığı zaman budanması şart olarak bilinir. Bu durumda da budanmayı üst taraflardan yapmak son derecede önemlidir.

Zakkum Çiçeği Nasıl Ekilir?

Zakkum bitkisinin tohum ile birlikte yetiştirmek için dikkat edilmesi gereken kotalar vardır. Öncelikle bu tohumun çimlendirilmesi son derecede önemlidir. Tohum çimlendirildikten sonra bir saksıya ekilir. Saksıda ki toprağı seçmede özgür olabilirsiniz. Toprak seçtikten sonra 5 santimetre toprağı eşerek içerisine çimlenmiş olan tohumu ekebilirsiniz. Bu şekilde ektikten sonra büyümeye bırakabilirsiniz.

Zakkum Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Zakkum çiçeğinin çoğaltılması oldukça zordur. Bu çiçeği çoğaltırken mutlaka titiz davranmak gerekir. Büyümesi oldukça uzun sürdüğünden dolayı çoğaltılması konusunda hassas davranmak gerekir. Zakkum çiçeğini çoğaltmak için olgunlaşmamış bir dal tercih etmelisiniz. Tam olarak olgunlaşmayan bu dal ile birlikte ufak dalların da su da kalacak bir şekilde keserek ekebilirsiniz. Bu şekilde çoğaltılması açısından iyi bir netice alınacaktır. Aynı zamanda zakkum çiçeği çoğaltırken mutlaka güneş almayan bir yerde çoğaltmanız gerecektir.

Aşırı derecede güneş alan bir yerde zakkum çiçeği yetiştiği durumlarda çoğaltma işlemi başarısız olabilir. Zakkum çiçeğini çoğaltmak için bir diğer tercih edilecek nokta ise uzun dalının toprağa tekrardan gömülmesidir. Toprağa gömüldükten sonra bu şekilde köklenmesi amaçlanır. Ardından zakkum bitkisi çoğaltılır.

Zakkum Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Zakkum çiçeğinin tohumu oldukça serttir. Bundan dolayı filizlenmesi de zor olacaktır. Zakkum çiçeğinin tohumunun rengi de koyu siyah şeklindedir.

Zakkum Çiçeği Nasıl Sulanır?

Zakkum çiçeği kurak iklime dayanıklı bir çiçektir. Dolayısıyla aşırı bir şekilde sulama işleminin yapılması doğru olmayacaktır. Zakkum çiçeği için 4 günde 1 kez sulamanız yeterlidir. Sulama işlemi yaparken köklerden itibaren suyu vermeniz doğru olacaktır.

Evde Zakkum Çiçeği Yetiştirileceği Yapılabilir mi?

Gerekli şartlar oluşması durumunda zakkum çiçeği yetiştiriciliği evlerde de yapılabilir. Bakımına dikkat edilerek evde de yine zakkum çiçeği yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

Zakkum Çiçeği Anlamı

Zakkum çiçeği Arapçada ölüm çiçeği olarak adlandırılır. Başka dillerde ise acı meyveli ağaç olarak bilinmektedir.

Zakkum Çiçeği Latincesi

Zakkum çiçeğinin Latincesi Nerium Oleander olarak adlandırılmaktadır.

Zakkum Çiçeği Özellikleri

- Çiçekleri zehir içerir.

- Kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

- Kış mevsiminde yapraklarını dökmez.

- Yaprakları uzun mevsimlerde yeşil olarak kalır.

- Soğuk havaya karşı dayanıklıdır.

Zakkum Çiçeği Faydaları

- İçermiş olduğu özellikler ile birlikte doğal bir idrar söktürücüdür.

- Zakkum çiçeği kalp hastalıklarına karşı oldukça iyi gelmektedir.

- Tıbbi ilaçların yapımında zakkum çiçeğinden faydalanılır.

Zakkum Çiçeği Hikayesi

Zakkum çiçeği özellikle cehennem çiçeği olarak bilinmektedir. Çünkü meyveleri zehirli olan bir bitki türüdür. Bundan dolayı bu çiçek bazı topluluklarda kötüyü anımsatır.