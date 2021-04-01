Zakkum Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Zakkum Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Zakkum ağaçları dört mevsim yeşil kalan yaprakları ve mayıstan ekime kadar açık kalan pembe beyaz çiçekleri ile tabiatın en güzel görüntülerinden birini sunar. Ilıman iklime sahip bölgelerde kendiliğinden yetişebilen zakkum ağaçları peyzaj çalışmalarında da kullanılır.

Zakkum Ağacı Nedir? Zakkum Ağacı Hakkında Bilgi

Zakkum ağacı ülkemizde zıkkım ağacı ya da ağu ağacı olarak da bilinir. Bu isimlerin kullanılma sebebi zakkumun zehirli olması ve Kur'an-ı Kerimde cehennem ehlinin yiyeceğinin zakkum ağacı olacağının belirtilmesidir.

Zakkum ağaçlarının boyları yüksek değildir. En fazla 5 metreye kadar uzayan küçük ağaççıklardır. Ilıman iklimi seven bir bitki olduğu için ülkemizde en çok Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yetişir. Kendiliğinden tabiatta yetişebilmesi nedeniyle yol kenarlarında ve açık arazilerde görülebilir. Park ve bahçe gibi alanların yeşillendirilmesi amacıyla da yetiştirilebilir.

Zakkum Ağacı Latince İsmi

Zakkum ağacının Latince ismi "nerium oleander"dır.

Zakkum Ağacı Özellikleri

Oldukça dayanıklı bir ağaç olan zakkum, hızlı şekilde büyür. Hemen hemen her toprak türüne uyum sağlayabildiğinden bakımı kolaydır. En çok sevdiği toprak türü alüvyonlu topraklardır. Susuzluğa karşı dayanıklılığı en yüksek olan bitkilerden biri zakkumdur. Eksi derecelerdeki soğuğa bile mukavemet gösterebilmesi de artı özelliklerinden biridir.

Zakkum ağaçlarının çiçeklerinin görüntüsü çok hoş olsa da meyveleri zehirlidir. Bu nedenle zakkum yetişen yerlerdeki insanların bilinçli davranması gerekir. Özellikle bu ağaçların bakımını ve budama işlemlerini yapan kişiler dikkatli davranmalıdır.

Zakkum Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Zakkum ağacının filizleri yaz aylarında kesilip su içinde köklenmeye bırakılır. Sunbahar aylarında da dikimi yapılır.

Zakkum Ağacı Nerede Yetişir?

Zakkum ağaçları ılıman iklimleri sevdiği için Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinin kıyı kesimlerinde yetişir. Çiçeklerinin güzelliği, her zaman yeşil kalması nedeniyle yeşil alanlarda sıkça kullanılır.

Zakkum Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Zakkum ağacı yetiştirmek isteyen kişilerin ağacın köküne yakın yerlerdeki filizlerini ya da taze dallarını kesmesi su içinde bekletmesi gerekir. Köklenmeye başlayan dal uygun bir alan dikilerek bakımı yapılır.

Zakkum ağaçları ılıman iklimi sevdiği için ülkemizin kıyı bölgelerinde daha çok görülür. Soğuğa karşı da oldukça dayanıklıdır. Gölge ve kuru alanlara dikilirse daha sağlıklı olur.

Çiçeklerinin sağlıklı ve çok olması için yıpranmış dalların ve dal uçlarının düzenli olarak budanması gerekir. Yeni dikilmiş zakkum ağaçlarının iki yaşına kadar budanması önerilmez. Daha sonraki yıllarda her sonbahar budama yapılabilir. Kuruyan dallar varsa bu dallar yaz aylarında da budanır.

Zakkum Ağacı Yaprak Döker mi?

Zakkum ağaçları yılın her döneminde yeşil kalan bitki türlerindendir. Çiçekleri de mayıs ayında açmaya başlar ve sonbahar mevsiminin ortalarına kadar canlı kalır.

Zakkum Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Zakkum ağacı susuzluk, soğuk ve sıcak gibi etkenlere karşı dayanıklıdır. Hemen hemen her türlü toprakta yetişebilir. Dolayısıyla bakımı zorlu değildir. Sonbahar aylarında budanması, belirli periyotlarla gübrelenmesi yeterlidir.

Zakkum Ağacı Faydaları Nelerdir?

Zakkum ağaçlarının her zaman yeşil kalması ve pembe çiçeklerinin güzelliği nedeniyle peyzaj mühendisliğinde sıklıkla kullanılır. Çiçeklerinin kokusu da çok hoştur.

Zakkum ağacının meyveleri zehirli olsa da birçok faydası vardır. Hangi bölümlerinden faydalanılabileceği konusu uzmanlara bırakılmalıdır. Zakkum ağacının yaprakları kurutulur ve daha sonra kaynatılarak kullanılır. Kalbi kuvvetlendiren ve cilt hastalıklarına iyi gelen bitkinin kansere iyi geldiği de biliniyor. Zakkumun kansere karşı faydaları konusunda halen birçok araştırma yapılmaktadır. Mide ülseri, cüzzam ve hemoroide de faydalıdır.

Zakkum Ağacı Hastalıkları Neler?

Sarı renkli yaprak bitkileri zakkumlara musallat olan zararlılardandır. Yoğun şekilde sarı yaprak biti varsa mantar ve bakteri hastalıkları ortaya çıkabilir. Korunmak için ağaçların hava alan açık alanlara dikilmesi ve ilaçlanması gerekir.

Zakkum Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Zakkum Ağacı Kullanım Alanları

Zakkum ağacının içeriğinde bol miktarda bulunan oleandrin eczacılıkta ve ilaç yapımında kullanılan bir maddedir. Ayrıca zakkum ağaçlarının yaprakları C vitamini, reçine, glikoz bakımından oldukça zengindir.

Zakkum ağaçları en çok peyzaj mühendisliğinde kullanılır.