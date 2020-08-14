Yüzünüzü Ne Sıklıkta Yıkamalısınız?

İdeal olan yüzü günde 2 kez yıkamaktır

Uzmanlar, ikinin sihirli sayı olduğu konusunda hemfikirler; sabah bir kez ve gece bir kez yıkamalısınız. Gece uyuduğunuzda cildinizde bakteri birikir, bu yüzden sabahları cildinizi yıkamanız gerekir. Sabah yıkamak ise sadece canlandırıcı bir etki oluşturmaz, aynı zamanda sabah cilt bakım rutininiz için yüzünüzü hazırlar.

Sadece bir kez seçmek zorunda kalırsanız geceyi seçin

İki kere yıkamanın cildinizi kuruttuğunu düşünüyorsanız cildinizi günde bir kere temizleyebilirsiniz. Eğer günde bir kere cilt temizliği yapacaksanız da tercihiniz akşam olsun. Tüm günün yorgunluğunu, kirini cildinizden atmak için akşam temizlemeniz önemli. Sabahları da yüzünüzü sadece su ile yıkayarak idare edebilirsiniz.

Doğru ürünleri kullandığınızdan emin olun

Cildiniz aşırı yıkamadan kızarabilir ve tahriş olabilir, bu nedenle günde iki kez temizliyorsanız, bunlardan en az biri için nazik, pH açısından nötr, köpürmeyen bir temizleyici kullandığınızdan emin olun. Temizledikten sonra geceleri yüzünüzü misel su ile silin. Bu, yıkama ile bile çıkmayan kalıntıları temizlemenin en iyi yoludur.

El yıkamak için kullandığınız aynı 20 saniye kuralını kullanın

Bütün uzmanlar ellerimizi en az 20 saniye yıkamamızın hayati önem taşıdığını söylüyor. Bu kuralı yüzünüz için de uygulamalısınız. Öte yandan yüzünüzü temizlerken yumuşak bir bez ya da sadece ellerinizi kullanın. Çok kıllı ve sert ürünler ile yüzünüzü temizlemeyin, tahriş olmasına neden olursunuz.