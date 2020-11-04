Yüzünüze yumurta akını sürmeden önce bilmeniz gerekenler

Ev yapımı birçok güzellik tarifinde yumurta yer alır. Bunun birkaç nedeni var: Birincisi, yumurta akı ciltte kuruduğunda, cildi sıkılaştırmakla veya gözenekleri küçültmekle ilişkilendirdiği bir gerginlik hissi yaratır. İkincisi, antimikrobiyal özelliklere sahip bir enzim olan protein ve lizozim bakımından zengin olması, bu da onları sivilce için potansiyel tedavi aracı haline getirir. Dahası, yumurta akı cildi kirden arındırır ve fazla yağı çekerek nemlendirici görevini üstlenir, yani geçici olarak cildi dolgunlaştırır.



Uzun vadede etki etmezler



Bununla birlikte, yumurta içeren herhangi bir yüz maskesi hazırlamadan önce dikkatli olmanız için birkaç neden var. Öncelikle, cildi güçlendirebilecek temel vitaminleri veya mineralleri içeren yumurta beyazlarındaki etken madde aslında sadece protein ve sudur. Ayrıca, uzun vadede gözenekleri sıkılaştırmak veya cildi yenilemek için hiçbir şey yapmazlar; bu sonuçlar tamamen geçicidir. Ancak, bu maskeler hakkında iki kez düşünmenizin tek nedeni bunlar değil.



Yumurta akıyla yapılan yüz maskelerinin olası tehlikeleri



Ebeveynleriniz çiğ hamuru yemenize izin vermediğinde, çoğu zaman dikkate alınması gereken bir şeymiş gibi görünmese de aslında bunun geçerli bir sebebi olabileceğini hiç düşündünüz mü? Kurabiye hamurunun cezbedici tadından farklı olarak, yüzünüze pişmemiş yumurta akı sürmek, patojen bir bakteri çeşidi olan ‘salmonella’ ile birlikte gıda zehirlenmesine neden olabilir. Nasıl mı? Salmonella yanlışlıkla yutulursa sindirim sisteminize girebilir ve kötü sonuçlar doğurabilir.



Aynı zamanda yumurtaya alerjisi veya hassasiyeti olanlar, bu maskeyi uyguladıklarında ciddi cilt sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Yine de yumurta akını yüz maskesi olarak denemeye kararlıysanız, en azından olumsuz bir tepki almadığınızdan emin olmak için önce bir yama testi yapabilirsiniz. Ayrıca, salmonella riskini azaltmak için pastörize edilmiş yumurtaları seçebilir ve maskedeki diğer bileşenlerle farkı bir tepkimeye girmeyeceği sonucuna varabilmek için içerikleri hakkında biraz araştırma yapabilirsiniz.